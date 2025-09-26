Nosková může srovnat účty s domácí outsiderkou. V Pekingu by měla navázat na famózní pátek
Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 27. 9.
Češi v akci
Nosková (26-ČR) - Xiyu Wang (Čína) | Moon (08:00 SELČ)
* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Nosková může srovnat účty s Wang
Linda Nosková loni asijskou tour kompletně vynechala, po US Open se představila už jen na finálovém turnaji BJK Cupu a může tedy do konce letošní sezony hrát uvolněně a body jen připisovat. Peking bude její první zastávkou po US Open, kde pokračovala v solidní formě z poslední generálky v Monterrey. Na tisícovce v čínském hlavním městě startuje podruhé a i tentokrát začne proti domácí outsiderce. Předloni hladce porazila Fangran Tian a pak nenastoupila k zápasu druhého kola. Letos bude čelit bývalé člence TOP 50 pořadí a nyní 152. ženě pořadí Xiyu Wang, která neprožívá povedenou sezonu. Číňanka překročila první kolo na China Open až letos a na čtvrtý pokus. Ve vzájemné bilanci Nosková prohrává 1:2. Na Wang jasně nestačila v Bělehradu 2021 ani loni na olympiádě v Paříži, ale pak ji ve dvou těsných setech přetlačila před 13 měsíci po cestě za triumfem v Mexiku.
Pokud Nosková potvrdí roli favoritky, bude mít český tenis čtyřnásobné zastoupení mezi nejlepší dvaatřicítkou. Už v pátek do třetího kola postoupily loňská finalistka Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bouzková.
Na programu je celkem 16 utkání druhého kola na tisícovce v Pekingu. V akci budou také předloňská šampionka a nasazená jednička Iga Šwiateková, Jessica Pegulaová, domácí hvězda Qinwen Zheng či bývalá světová jednička Naomi Ósakaová. Další previews najdete zde.
V plném proudu už je i mužský turnaj kategorie ATP 500. O čtvrtfinále budou bojovat Jakub Menšík nebo nejvýše nasazený Jannik Sinner. Previews k mužskému turnaji najdete zde.
Sobotní program
CAPITAL GROUP DIAMOND (od 05:00 SELČ)
1. M. Andrejevová (4-) - Lin Zhu (Čína)
2. Šwiateková (1-Pol.) - Yue Yuan (Čína)
3. Sinner (1-It.) - Atmane (Fr.) / nejdříve v 09:00 SELČ
4. Arangová (Kol.) - Qinwen Zheng (7-Čína) / nejdříve ve 13:00 SELČ
5. Menšík (7-ČR) - Cazaux (Fr.)
LOTUS (od 05:00 SELČ)
1. Marozsán (Maď.) - Müller (Fr.)
2. De Minaur (3-Austr.) - Rinderknech (Fr.)
3. Tomljanovicová (Austr.) - Pegulaová (5-USA) / nejdříve v 09:00 SELČ
4. Ósakaová (12-Jap.) - Sasnovičová (-)
5. Raducanuová (30-Brit.) - Bucsaová (Šp.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
MOON (od 05:00 SELČ)
1. Potapovová (-) - Mboková (21-Kan.)
2. Tausonová (10-Dán.) - Sönmezová (Tur.)
3. Nosková (26-ČR) - Xiyu Wang (Čína)
BRAD DREWETT (od 05:00 SELČ)
1. Ruseová (Rum.) - Navarrová (16-USA)
2. Samsonovová (19-) - Boissonová (Fr.)
3. Seidelová (Něm.) - Kosťuková (23-Ukr.)
4. Honová/Muchová (Austr./ČR) - Mladenovicová/S. Zhang (Fr./Čína)
