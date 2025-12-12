Nosková před sezonou obměnila trenérský tým, Kotyza končí
"Lukáš bude mít podobnou roli jako David Kotyza. Je to proto, aby byl celý tým spokojený. Chci, aby oba trenéři měli svůj komfort a necestovali přes celý rok. Pro nás všechny je to dost unavující," vysvětlila Nosková. "Jsem strašně ráda, že si oba rozumí. S panem Krupou jsme už taková dvojka, jsme spolu asi pátým rokem. Lukáše jsme přizvali do týmu a myslím, že to bude fungovat dobře," podotkla.
Osmapadesátiletý Kotyza vedl v minulosti také Petru Kvitovou, Karolínu Plíškovou, Barboru Strýcovou či Karolínu Muchovou. Naopak dvojnásobný grandslamový vítěz ve čtyřhře Dlouhý dříve trénoval Lucii Havlíčkovou.
"Pro mě je hlavně důležité, abych si s tím člověkem rozuměla, protože s ním budu trénovat a cestovat po všech koutech světa. S Lukášem se známe, vídali jsme se, ale dosud trénoval jiné hráčky. Myslím, že to ale nebude tak těžké," uvedla Nosková.
Tuto sezonu ukončila na pozici české jedničky a 13. hráčky světového žebříčku. Letos se třikrát dostala do finále turnajů WTA, premiérově se probojovala do osmifinále Wimbledonu. V listopadové baráži Poháru Billie Jean Kingové pomohla českým tenistkám k udržení v elitní skupině. Během slavnostního galavečera ankety Zlatý kanár obdržela ocenění pro nejlepší hráčku sezony.
"Ten rok jsem si velice užila. Bylo hodně bodů, kde to bylo nahoru dolů, ale to už k mému agresivnímu tenisu patří. Myslím, že jsem se z těch malých krizí dostala, jak nejlépe jsem mohla, a ty nejlepší výsledky přišly také v super dobrou chvíli. Nestěžuju si," hodnotila Nosková.
Po skončení sezony se vydala do Zanzibaru a jako dobrovolnice pomáhala sirotkům bez rodiny. "Inspirovalo mě jedno video na začátku září, kdy jsem viděla nějakého influencera, jak byl někde v Asii a také dělal tuto dobročinnou akci. Strašně se mi ten nápad líbil. Nemohla jsem sice tušit, jak bude vypadat můj konec sezony a jak dlouhou budu mít dovolenou, ale když jsem se rozhodovala, co na konci roku podniknu, měla jsem to furt v hlavě," podotkla Nosková.
V Africe strávila týden, zážitek označila za nezapomenutelný. Ráda by v podobných akcích pokračovala. "Jsem takový extremista. Jakékoliv věci jako bungee jumping, potápění nebo skok z letadla už jsem udělala. Už mi toho moc nezbývá. Příští rok bych ale chtěla udělat něco podobného, akorát trochu ve studeném pásmu," řekla Nosková
Sezonu plánuje začít v lednu na turnajích v Adelaide a Brisbane. "Původně jsem chtěla hrát United Cup, ale tam jsem se bohužel nedostala. Myslím, že Austrálie je ale pro mě super místo. Měla jsem tam zatím skvělé výsledky," doplnila česká tenistka.
Je smutné, že se česká jednička nedostala na United Cup. Linda chtěla hrát, ale Krejčíková asi použila chráněný žebříček. Nakonec tam třeba odehraje jeden zápas a skrečuje
Zda bylo angažování Dlouhého dobrým krokem ukáže až čas. Horší než Kotyza ale být nemůže ...