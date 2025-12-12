Nosková před sezonou obměnila trenérský tým, Kotyza končí

DNES, 11:45
Linda Nosková (21) vstoupí do nové sezony s obměněným trenérským týmem. Davida Kotyzu (58) nahradil Lukáš Dlouhý (42), který se připojí ke stávajícímu kouči Tomáši Krupovi (53). Jednadvacetiletá hráčka to řekla novinářům po čtvrtečním vyhlášení ankety Zlatý kanár. Vrátila se i ke krátké dovolené, kterou strávila jako dobrovolnice v Africe.
Linda Nosková před novou sezonou obměnila trenérský tým (@ ČTK / Lebeda Pavel)

"Lukáš bude mít podobnou roli jako David Kotyza. Je to proto, aby byl celý tým spokojený. Chci, aby oba trenéři měli svůj komfort a necestovali přes celý rok. Pro nás všechny je to dost unavující," vysvětlila Nosková. "Jsem strašně ráda, že si oba rozumí. S panem Krupou jsme už taková dvojka, jsme spolu asi pátým rokem. Lukáše jsme přizvali do týmu a myslím, že to bude fungovat dobře," podotkla.

Osmapadesátiletý Kotyza vedl v minulosti také Petru Kvitovou, Karolínu Plíškovou, Barboru Strýcovou či Karolínu Muchovou. Naopak dvojnásobný grandslamový vítěz ve čtyřhře Dlouhý dříve trénoval Lucii Havlíčkovou.

"Pro mě je hlavně důležité, abych si s tím člověkem rozuměla, protože s ním budu trénovat a cestovat po všech koutech světa. S Lukášem se známe, vídali jsme se, ale dosud trénoval jiné hráčky. Myslím, že to ale nebude tak těžké," uvedla Nosková.

Anketa Zlatý kanár 2025Anketa Zlatý kanár 2025 (@ ČTK / Peřina Luděk)

Tuto sezonu ukončila na pozici české jedničky a 13. hráčky světového žebříčku. Letos se třikrát dostala do finále turnajů WTA, premiérově se probojovala do osmifinále Wimbledonu. V listopadové baráži Poháru Billie Jean Kingové pomohla českým tenistkám k udržení v elitní skupině. Během slavnostního galavečera ankety Zlatý kanár obdržela ocenění pro nejlepší hráčku sezony.

"Ten rok jsem si velice užila. Bylo hodně bodů, kde to bylo nahoru dolů, ale to už k mému agresivnímu tenisu patří. Myslím, že jsem se z těch malých krizí dostala, jak nejlépe jsem mohla, a ty nejlepší výsledky přišly také v super dobrou chvíli. Nestěžuju si," hodnotila Nosková.

Po skončení sezony se vydala do Zanzibaru a jako dobrovolnice pomáhala sirotkům bez rodiny. "Inspirovalo mě jedno video na začátku září, kdy jsem viděla nějakého influencera, jak byl někde v Asii a také dělal tuto dobročinnou akci. Strašně se mi ten nápad líbil. Nemohla jsem sice tušit, jak bude vypadat můj konec sezony a jak dlouhou budu mít dovolenou, ale když jsem se rozhodovala, co na konci roku podniknu, měla jsem to furt v hlavě," podotkla Nosková.

Linda Nosková na anketě Zlatý kanár s moderátorem Petrem VichnaremLinda Nosková na anketě Zlatý kanár s moderátorem Petrem Vichnarem (@ ČTK / Peřina Luděk)

V Africe strávila týden, zážitek označila za nezapomenutelný. Ráda by v podobných akcích pokračovala. "Jsem takový extremista. Jakékoliv věci jako bungee jumping, potápění nebo skok z letadla už jsem udělala. Už mi toho moc nezbývá. Příští rok bych ale chtěla udělat něco podobného, akorát trochu ve studeném pásmu," řekla Nosková

Sezonu plánuje začít v lednu na turnajích v Adelaide a Brisbane. "Původně jsem chtěla hrát United Cup, ale tam jsem se bohužel nedostala. Myslím, že Austrálie je ale pro mě super místo. Měla jsem tam zatím skvělé výsledky," doplnila česká tenistka.

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

5
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
12.12.2025 14:03
Bára by měla místo přepustit. Takhle bude nakonec hrát FruLinda... Ale co už.
Reagovat
vojtanovak
12.12.2025 13:44
Ví někdo, proč se Linda nedostala na United Cup, když je česká jednička? Proč jede Krejčíková?
Reagovat
misa
12.12.2025 13:54
Krejčíková má chráněný žebříček (o pár míst lepší než Linda), který na tuhle akci zřejmě použila.
Reagovat
misa
12.12.2025 13:29
Rozchod s Kotyzou je pozitivní krok. K čemu dva rovnocenné trenéry? Buď jsou neustále v rozporu nebo jeden přikyvuje druhému a je tak zbytečný. S Dlouhým aspoň může hrát.

Je smutné, že se česká jednička nedostala na United Cup. Linda chtěla hrát, ale Krejčíková asi použila chráněný žebříček. Nakonec tam třeba odehraje jeden zápas a skrečuje
Reagovat
tommr
12.12.2025 12:04
Konec Kotyzy vítám. Ten Lindě víc škodil než pomáhal ...
Zda bylo angažování Dlouhého dobrým krokem ukáže až čas. Horší než Kotyza ale být nemůže ...
Reagovat

