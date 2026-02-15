Nosková přežila 13 es, bolesti i třísetovou bitvu. Bouzková v Dubaji po výprasku končí

DNES, 10:38
WTA DUBAJ - Linda Nosková (21) úspěšně vstoupila do turnaje kategorie WTA 1000 v Dubaji, když po setech 6:3, 5:7 a 6:4 ustála bitvu s outsiderkou Ann Liovou. Naopak hned na úvod končí Marie Bouzková (27) po jasné porážce s Elise Mertensovou.
Linda Nosková v Dubaji. (@ ČTK / imago sportfotodienst / Markus Ulmer)

Nosková – Liová 6:3, 5:7, 6:4

Nosková se v úvodních dvou sadách trápila na servisu a většinou musela využít až druhé podání. I díky tomu se její americká soupeřka často dostávala do hry. Přesto první dějství pro sebe získala Češka.

Pak se ale začala projevovat její slabina. Ve druhém setu klesl podíl prvního podání Noskové na 44 % a i kvůli tomu musela čelit sedmi brejkbolům. Třikrát servis ztratila a zápas musela rozhodnout až třetí sada.

V ní česká dvojka našla formu a pohodu a na rozdíl od předchozího průběhu hrála velmi suverénně. Rodačka ze Vsetína, která na turnaji plní roli nasazené desítky, odskočila do vedení 3:1 a pak už Liovou nepustila k ani jednomu brejkbolu.

"Udělaly se mi puchýře a nebylo moc příjemné s tím hrát. Jsou na špatném místě, takže jsem si musela nechat zatejpovat celou dlaň a neměla jsem v ruce moc cit, takže jsem se někdy trápila i s úplně jednoduchými míčky. Je to poprvé, co mám něco takového, takže uvidím, jak to s tím půjde dál," popsala Nosková problémy s rukou v rozhovoru na kurtu.

Statistiky zápasuStatistiky zápasu (@ Enetpulse)

Nosková v Dubaji loni došla až do čtvrtfinále a obhajuje 215 bodů do žebříčku. První krok zvládla. Ve druhém kole potká vítězku zápasu mezi Soranou Cirsteaovou a kvalifikantkou Aljaksandrou Sasnovičovou.

 

Bouzková – Mertensová 2:6, 2:6

V Dubaji se Bouzkové nikdy nedařilo. Oba předchozí starty zakončila nejpozději ve druhém kole a výraznější výsledek nezapíše v tomto dějišti ani letos. Češka sice vyhrála s Mertensovou oba předchozí souboje, nicméně i tak nastupovala v roli mírné favoritky Belgičanka, která má letos mnohem lepší formu i výsledky.

Česká hráčka od začátku tahala za kratší konec a dostala se do manka 0:4. S takovou výraznou ztrátou nic udělat nedokázala a za 33 minut úvodní set ztratila. Špatný vstup měla i do následujícího dějství a Mertensová vedla 2:0.

Poté Bouzková odvrátila čtyři brejkboly, včetně tří v řadě, a skóre snížila. V sedmé hře tohoto setu ale přišlo další zaváhání Češky na podání. Mertensová pak velmi rychlý zápas uzavřela na podání, ačkoli musela likvidovat jediný brejkbol soupeřky v utkání.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro Bouzkovou se jedná už o třetí porážku v řadě a bilanci v letošní sezoně si zhoršila na 4:6. Celkově odehrála pátý turnaj v tomto roce a po úvodním zápase ztroskotala také před týdnem na předchozí tisícovce v Dauhá po prohře s kometou a pozdější finalistkou Victorií Mbokovou.

V Dubaji se představí ještě v deblové soutěži po boku vycházející hvězdy Janice Tjenové. Aktuální světová jednička ve čtyřhře Mertensová bude pokračovat i ve dvouhře a ve druhém kole vyzve kvalifikantku Elenu-Gabrielu Ruseovou, nebo nasazenou Emmu Navarrovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz, ČTK, Ondřej Jirásek
Komentáře

10
bardunek666
15.02.2026 12:16
Tereza vyhrála itf v Praze. Velká gratulace. Už v Ostravě bylo znát, že je v dobré formě. Navíc porazila nebezpečnou Rakušanku Kraus. :)
tommr
15.02.2026 12:19
tak se jí ten návrat přece jen vyplatil a na starý kolena vyhrála svůj největší titul ... smile
Mony
15.02.2026 13:06
Takových už snad vyhrála kopu.
Mony
15.02.2026 13:09
Ale většinou to byly ITF50 před 10 lety
Mony
15.02.2026 13:10
Takže asi máš pravdu
Ondřej.Jirásek
15.02.2026 13:18
Co takhle si přečíst článek?
aligo
15.02.2026 11:35
Ten míček je teda úžasně vědět
zfloyd
15.02.2026 10:54
no výkon teda žádný zázrak , jestli to tam má Linda vyhrát bude se muset zlepšit . na tuto soupeřku to naštěstí stačilo
pantera1
15.02.2026 11:09
Dneska by si raději zašopovala,nebo se válela u bazénu . Výhra s přemáhánm se naštěstí taky počítá .
chlebavevaju
15.02.2026 10:51
Tak ono nastřílet proti Noskové plno es není žádný problém, lenošnější tenistku na WTA nenajdete.
