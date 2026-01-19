Nosková rychle vyléčila zranění. V Melbourne je zpátky ve skvělé formě a pokusí se zopakovat čtvrtfinále

AUSTRALIAN OPEN - Linda Nosková (21) v prvním kole Australian Open neztratila set a navázala na výhru Karolíny Muchové. Česká jednička, kterou ještě nedávno trápilo zranění levého stehna, na úvod smetla 6:3, 6:0 Darju Semenistou (23). Na kurtu se ještě dnes představí Marie Bouzková a Barbora Krejčíková.
Linda Nosková na úvod ztratila jen tři hry (@ Paul Crock / AFP / AFP / Profimedia)

Nosková – Semenistá 6:3, 6:0

Nosková hrála v úvodu zápasu výborně. Držela se své agresivní hry, soupeřce dvakrát sebrala servis a rychle se dostala do vedení 4:1. Následně ale sama na podání zaváhala a nechala Semenistou snížit na rozdíl jediné hry. Zbytek sady už znovu patřil Češce. V závěru jí pomohla i soupeřka, když jí devátou hru a tím i úvodní set darovala dvěma dvojchybami.

Začátek druhého dějství patřil opět 13. nasazené. Rychlou hrou dostávala Lotyšku pod tlak hned z returnu a už počtvrté ji připravila o podání. Rozjetá Nosková pokračovala v jízdě a o chvíli později vedla už 4:0. Následoval sice velmi nepovedený začátek gamu na servisu, kdy čelila třem brejkbolům v řadě. Po odvrácení dvou přišla pauza, kvůli kontrole systému na hlášení outů. Ta ji nerozhodila a po zisku celkem pěti míčů v řadě game ustála. Odevzdanou soupeřku následně dorazila a uštědřila jí kanára.

Tenistka z Přerova si v zápase dokázala skvěle pomáhat i prvním podáním. Získala na něm 21 z 27 míčků a trefila devět es. Úspěšná byla také v klíčových bodech na returnu, když využila 6 z 8 brejkbolů. Potvrdila tak, že je nejen zdravá, ale také zpátky ve skvělé formě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Česká jednička hraje na Australian Open počtvrté, a když už se dostala přes první kolo hlavní soutěže, tak zaznamenala dosud svůj největší úspěch na grandslamu. V roce 2024 zde slavila životní skalp Igy Šwiatekové a postoupila až do čtvrtfinále. Loni na úvod nedokázala dotáhnout vedení proti Claře Tausonové.

I Noskovou, stejně jako několik dalších českých hráček, hned v úvodu sezonu trápilo zranění. Přípravný turnaj v Brisbane odehrála kvůli zranění levého stehna téměř na jedné noze. Po zvládnuté úvodní bitvě padla po nevyužité mečbolů v osmifinále s Mirrou Andrejevovou. Z další generálky v Adelaide se následně odhlásila, což bylo moudré rozhodnutí. V Melbourne už nastoupila bez obvazu.

V průběhu pondělí nastoupí na kurty v Melbourne z českých hráček v ženské dvouhře ještě Marie Bouzková a Barbora Krejčíková.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
