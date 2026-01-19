Ovázané stehno, dvojchyba proti brejkbolu. Přesto Muchová v Melbourne pod novým koučem postupuje
Muchová – Cristianová 6:3, 7:6
Muchová sice jako první měla v utkání brejkboly, také ale jako první o svůj servis přišla, když Cristianová riskantním náběhem na forhendový volej umístila míč do protipohybu české hráčky. Tenhle moment však rodačku z Olomouce nastartoval. Otočku zařídila čtyřmi získanými gamy v řadě, sadu pak bezpečně dopodávala a zakončila esem z druhého servisu.
Momenty pohody skončily pro Muchovou za stavu 2:0 ve druhém setu. Houževnatá Rumunka totiž dokázala dostávat gamy do shod a v klíčových výměnách působila přesvědčivěji. Ke srovnání skóre pomohla česká tenistka soupeřce dvojchybou proti brejkbolu.
Z nevýrazné pasáže druhého setu se pak dostala česká hráčka při svém podání, kdy dotahovala na 4:4. Několika povedenými výměnami našla sebevědomí, které pak přetavila i v obrat na 5:4. Také Cristianová v té chvíli dokázala zahrát proti brejkbolům dvojchybu. Jenže Muchová, která zápas odehrála s ovázaným levým stehnem, nabídnutou příležitost nevyužila. Nedokázala dopodávat a nakonec musela o svůj postup bojovat v tiebreaku. V dramatické koncovce jí pak pomohla při druhém mečbolu Rumunka svou nevynucenou chybou.
Muchová navázala na povedené vystoupení z turnaje WTA 500 v Brisbane, kde došla po výhrách nad hráčkami TOP 10 Jekatěrinou Alexandrovovou a Jelenou Rybakinovou až do semifinále a nakonec podlehla až světové jedničce a pozdější vítězce Aryně Sabalenkové.
Novinkou na startu letošní sezony je přítomnost nizozemského trenéra Svena Groenevelda v týmu Muchové. To možná i proto oblékla oranžové doplňky. Groeneveld v minulosti stál za úspěchy Moniky Selešové, v posledních a v posledních letech koučoval Fernanda Verdaska, Anu Ivanovićovou, Caroline Wozniackou či Saniu Mirzaovou.
Muchová si ve druhém kole zahraje proti Američance Parksové, která na úvod otočila duel proti favorizované Filipínce Alexandře Ealaové, přestože schytala v první sadě kanára. Jediný vzájemný duel vyhrála loni na French Open česká hráčka ve třech setech.
Aktuálně 19. tenistka žebříčku zvládla v Melbourne první zápas už popáté v řadě. Bez výhry v hlavní soutěži odjížděla pouze při své premiéře v roce 2019, kdy jako kvalifikantka nestačila na krajanku Karolínu Plíškovou. I ve druhém duelu na Australian Open však dokázala uspět pouze před pěti lety, kdy se nakonec dostala až do semifinále.
V průběhu pondělí nastoupí na kurty v Melbourne z českých hráček v ženské dvouhře ještě Linda Nosková, Marie Bouzková a Barbora Krejčíková.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
