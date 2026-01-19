Bandáž na koleni nepomohla. Krejčíková dohrávala na jedné noze, končí už v prvním kole

DNES, 11:41
AUSTRALIAN OPEN - Barbora Krejčíková (30) v Melbourne končí už v prvním kole. Česká tenistka měla výtečně rozehraný zápas s Dianou Šnajderovou (21), vyhrála první sadu, pak se ale začaly projevovat problémy s jejím kolenem a ruská hráčka utkání otočila y vyhrála 2:6, 6:3, 6:3. Krejčíkovou zřejmě čeká další zdravotní přestávka, dohrávala totiž téměř na jedné noze.
Barbora Krejčíková v Melbourne stěží dohrála zápas prvního kola. (@ WILLIAM WEST / AFP / AFP / Profimedia)

Krejčíková – Šnajderová 6:2, 3:6, 3:6

Krejčíková nastoupila do zápasu se zabandážovaným levým kolenem. Zranění, se kterým bojovala už na předchozím turnaji v Hobartu, ji však v prvním setu nelimitovalo. Pestrá hra české hráčky dělala robustní Šnajderové problémy a i díky tomu už po 34 minutách zkompletovala Krejčíková první sadu.

Pak se ale začaly objevovat problémy. Krejčíková se začala hůře pohybovat a Šnajderová navíc začala hrát daleko přesněji. Výsledkem byl obrat, který nezastavila ani vyžádaná přestávka na ošetření.

Statistika zápasu Krejčíková – Šnajderová.Statistika zápasu Krejčíková – Šnajderová. (@ Livesport / EnetPulse)

Česká tenistka si nechala koleno nově zabandážovat, bylo ale znát, že její pohyb je stále horší. Poslední gamy odehrála v podstatě na jedné noze, přesto dokázala proti 22. hráčce světového žebříčku uhrát ve druhé i třetí sadě tři gamy. Konec zápasu byl ale nevyhnutelný a Krejčíkovou zřejmě čeká další delší pauza.

Výsledky dvouhry žen na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
PTP
19.01.2026 12:26
Jedna noha netleská...
Reagovat
tommr
19.01.2026 12:12
Konec Bářiny kariéry se neúprosně blíží. S tímhle se na špičkové úrovni hrát nedá ...
Reagovat
Tennis_Luke
19.01.2026 12:06
Její řeč těla je snad ještě horší, jak tyhle výkony. Nešťastná, ublížená, jak kdyby se dozvěděla, že zítra končí svět.
Reagovat
Liverpool22
19.01.2026 12:03
Bára začala výborně, hrála agresivně, ve vysoké intenzitě a snažila se hrát na 2-3 údery. Vše vycházelo až do stavu 3:4 ve 2. setu, kdy si Bára prohrála podání a tady se vše otočilo. Vzhledem k zdravotnímu stavu Báry bylo potřeba docvaknout zápas ve 2. setech což bylo blízko, ale bohužel to nevyšlo. Nicméně Bára ukázala, že v ruce to stále má viz. 44 vítězných míčů, ale zásadní je zdraví - je otázka zda má cenu hrát, když není 100% fit.
Reagovat
HAJ
19.01.2026 11:53
Už jsem psal jinde. S tímto nemá cenu hrát. Bára zbytečně trápí sebe i fanoušky.
Reagovat

