Bandáž na koleni nepomohla. Krejčíková dohrávala na jedné noze, končí už v prvním kole
Krejčíková – Šnajderová 6:2, 3:6, 3:6
Krejčíková nastoupila do zápasu se zabandážovaným levým kolenem. Zranění, se kterým bojovala už na předchozím turnaji v Hobartu, ji však v prvním setu nelimitovalo. Pestrá hra české hráčky dělala robustní Šnajderové problémy a i díky tomu už po 34 minutách zkompletovala Krejčíková první sadu.
Pak se ale začaly objevovat problémy. Krejčíková se začala hůře pohybovat a Šnajderová navíc začala hrát daleko přesněji. Výsledkem byl obrat, který nezastavila ani vyžádaná přestávka na ošetření.
Česká tenistka si nechala koleno nově zabandážovat, bylo ale znát, že její pohyb je stále horší. Poslední gamy odehrála v podstatě na jedné noze, přesto dokázala proti 22. hráčce světového žebříčku uhrát ve druhé i třetí sadě tři gamy. Konec zápasu byl ale nevyhnutelný a Krejčíkovou zřejmě čeká další delší pauza.
