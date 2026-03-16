Nosková si vyměnila místo s Muchovou a je znovu českou jedničkou. Siniaková je druhá v deblu

DNES, 09:35
Linda Nosková (20) se po úspěšné jízdě v Indian Wells, kterou zakončila až v semifinále, vrací na pozici české jedničky. Vyměnila si pozici s Karolínou Muchovou (29), kterou odsunula na 14. místo žebříčku WTA. Díky deblovému triumfu v Kalifornii si polepšila také Kateřina Siniaková (29), která je nyní světovou dvojkou a stáhla ztrátu na první Elise Mertensovou.
Linda Nosková se vrátila na pozici české jedničky

Nosková na tisícovce v Indian Wells zlomila prokletí a poprvé se jí v kalifornské poušti zadařilo. Bez větších problémů si na úvod poradila s Jessicou Bouzasovou, rozdrtila Alexandru Ealaovou a zvládla i dvě třísetové bitvy se Soranou Cirsteaovou a překvapením turnaje Taliou Gibsonovou.

Hned třikrát tak vylepšila zdejší maximum. Padla až v bitvě o finále se světovou jedničkou a pozdější šampionkou Arynou Sabalenkovou, proti které sehrála velmi dobrý zápas a vysloužila si pochvalu i od Bělorusky.

V se žebříčku díky tomuto úspěchu posunula o jednu příčku, je třináctou hráčkou světa a stala se znovu českou jedničkou. V pořadí WTA si vyměnila místo s krajankou Muchovou, kterou odsunula na 14. příčku. Kariérní maximum Noskové zůstává 12. pozice, na kterou ztrácí pouhé 2 body.

O dvě příčky poskočila osmifinalistka kalifornské tisícovky Siniaková. Ta si díky deblové trofeji, kterou získala společně s Taylor Townsendovou, polepšila i ve čtyřhře. Posunula se na místo světové dvojky a pokračuje ve stahování náskoku Belgičanky Elise Mertensové.

O jedno místo si polepšila také Marie Bouzková, která je aktuálně 32. hráčkou žebříčku. I přes přetrvávající zranění zaznamenaly posun i Markéta Vondroušová či Barbora Krejčíková.

Na překročení kariérního milníku a premiérového debutu v TOP 100 si ještě bude muset počkat Nikola Bartůňková. Mladá Češka už během Indian Wells figurovala v živém pořadí mezi elitní stovkou, v dnešním oficiálním vydání žebříčku je však stále na 101. pozici.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Krisboy
16.03.2026 09:41
Moje dvě nejoblíbenější české tenistky smile smile
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

