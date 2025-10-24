Nosková si zahraje v Tokiu o finále, Kalinská ve druhém setu vzdala

WTA Tokio - Linda Nosková (20) si zahraje na pětistovce v Tokiu semifinále. Postup jí usnadnila Ruska Anna Kalinská (26), která zápas za stavu 0:6 a 0:1 ze svého pohledu kvůli problémům se zády vzdala. Další soupeřkou české tenistky bude Jelena Rybakinová.
Linda Nosková si zahraje v Ósace semifinále (@ Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Profimedia)

Kalinská – Nosková 0:6, 0:1, skreč.

Hned úvodní míčky zápasu mezi Noskovou a Kalinskou nabídly pořádné drama. Ruska při podání své soupeřky vedla už 40:0, další tři brejkové možnosti si vypracovala později, ani jednu ze šesti šancí na prolomení servisu však nevyužila a maratonskou úvodní hru ztratila.

A to byla také největší šance rodačky z Moskvy na zisk gamu. V následující hře se sice dostala na svém servisu na shodu, to ale bylo také vše. Přišla o své úvodní podání, Nosková následně brejk čistou hrou potvrdila a vedla už 3:0.

Od třetího gamu do konce úvodní sady uhrála Kalinská na svou soupeřku pouhé tři míče a čím dál tím patrnější byly na její hře zdravotní problémy. Už v průběhu první sady si nechala ošetřovat zraněná záda, ani lékařská pomoc jí ale nepomohla.

Ruska svedla v osmifinálovém kole dvě hodiny a čtyřicet minut dlouhou bitvu s krajankou Dijanou Šnajderovou a i to bylo na unaveně působící Kalinské znát. První sadu tak ztratila za 28 minut hry hladce 0:6.

Kalinská ještě nastoupila do první hry druhé sady, ani tady ale svůj první game nezískala a po jeho ztrátě šla Noskové gratulovat k výhře.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Z takového postupu nemůžete mít velkou radost. Samozřejmě přeju Anně, aby se dala co nejdříve do pořádku. Blíží se konec sezony, je náročné udržet se celou dobu v kondici a ve zdraví," říkala Nosková v krátkém rozhovoru na kurtu.

Česká jednička tak bude mít možnost zahrát si po pár dnech o postup do svého dalšího finále. V Pekingu byla nad její síly ve výborné formě hrající Američanka Amanda Anisimovová. Pro Noskovou půjde již o pátou semifinálovou účast v letošní sezoně.

Se svou další soupeřkou Rybakinovou, která ve čtvrtfinále zdolala Victorii Mbokovou 6:3, 7:6 a zajistila si tak účast na Turnaji mistryň, se Nosková potkala třikrát, ve všech případech vsetínská rodačka podlehla. Naposledy se spolu potkaly před dvěma týdny v osmifinále turnaje ve Wuhanu, kde zvítězila rodačka z Moskvy ve dvou setech 6:3, 6:4.

Výsledky turnaje WTA 500 v Tokiu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
