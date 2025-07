Nosková startuje v Praze na výjimku. Nedokážu si představit, že bych tento turnaj omezila

Linda Nosková (20) tento týden bojuje na turnaji Livesport Prague Open v pozici první nasazené hráčky. Přitom o to, aby se mohla ve své vlasti představit, musela prosit zastřešující organizaci WTA. Nejen o tom vypráví aktuální světová tenisová třiadvacítka v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Popisuje například i svou pozici lídra v českém týmu na nedávném Billie Jean King Cupu, které se při absenci mnohých krajanek v čele s Karolínou Muchovou či Marií Bouzkovou zhostila v pouhých 20 letech. "Každý věří, že se tam dostane, ale když už tam je, je to všechno tak strašně rychlé, že si to ani nedokáže uvědomit," líčí Nosková, momentálně druhá nejvýš postavená Češka v rankingu.

Její pozice s sebou nese i povinnosti. Podle pravidel WTA měla jako členka elitní třicítky hrát tento týden vyšší turnaj v Americe, konkrétně pětistovku ve Washingtonu. Pro start v Praze tak musela žádat o výjimku.

"Jako Češka si nedokážu úplně představit, že bych tento turnaj omezila. Je to jedinečná šance pro nás se předvést před českými fanoušky. Měla jsem i tu čest hrát Billie Jean King Cup v Ostravě, což bylo také neskutečné. Livesport Prague Open hraju, tuším, možná popáté, vždycky se sem velmi ráda vracím. Hlavně kvůli atmosféře," říká.

Zanedlouho bude obhajovat svůj loňský triumf v mexickém Monterrey, dál je US Open. "Do New Yorku jezdím ráda, je to pro mě už takový skrytý domov. Nevím proč, jednoduše se tam cítím strašně fajn. Budu jenom doufat, že se to letos projeví i na kurtu," věří Nosková, která zatím na závěrečném grandslamu sezony došla nejdál do druhého kola.

Polehoučku také pošilhává po místu v elitní dvacítce. "Samozřejmě, ale může se to změnit hodně rychle. Ještě před měsícem jsem byla kolem 32. místa, takže na dvacítku jsem ještě v té době nemyslela. Ale nejsem úplně člověk, který by si hlídal živý žebříček nebo ranking, kolik mám bodů a co obhajuju. Jak skončím, tak skončím. Rozhodně to nebude žádná katastrofa. Tento rok už je docela vydařený," dodala.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.