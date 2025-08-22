Nosková svůj jediný triumf nezopakuje. V Monterrey uspěla Bouzková a jde na přemožitelku krajanky
Alexandrovová – Nosková 7:6, 4:6, 6:2
Nosková hned v prvním gamu zápasu ztratila podání, manko se jí však rychle podařilo dotáhnout a srovnala na 2:2. Po zbytek setu už si obě hráčky držely svá podání a došlo na tie-break. V něm byla od začátku lepší Alexandrovová a po využití druhého setbolu získala úvodní dějství.
Ve druhém setu začala dominovat obhájkyně titulu a rychle se dostala do vedení 5:1. Napoprvé však set dopodávat nedokázala, ztratila podání čistou hrou a ani v následující hře nedokázala využít dva setboly na příjmu. Dějství tak zakončila až v desáté hře a vynutila si rozhodující sadu.
V té Nosková od začátku tahala za kratší konec. Po ztrátě podání se jí sice povedlo srovnat na 2:2, další čtyři hry však patřily žebříčkové favoritce, která po dvou hodinách a dvaceti minutách mohla slavit postup.
Vítězná série české hráčky v Monterrey se tak zastavila na čísle sedm a jediný kariérní titul neobhájí. V žebříčku ji tak čeká pád z 23. příčky, která je jejím kariérním maximem, až mimo TOP 30. Nosková nastoupí po boku Slovenky Rebecci Šramkové ještě do čtyřhry, kde vyzvou nasazené jedničky Gabrielu Dabrowskou a Erin Routliffeovou.
Českou naději poté čeká přesun do New Yorku na poslední grandslam roku. Na US Open se jí nikdy moc nedařilo, pouze předloni dokázala zvládnout úvodní duel. Letos ji čeká hráčka z kvalifikace, nebo šťastná poražená.
Bouzková – Ružičová 6:3, 6:2
Bouzková ve čtvrtfinále proti kvalifikantce Ružičovou potvrdila roli žebříčkové favoritky. Chorvatce v úvodní sadě třikrát sebrala podání, a i přes jedno zaváhaní na vlastním servisu ve čtvrté hře jasně získala úvodní sadu.
Ještě lépe vkročila česká hráčka do druhé sady, ve které získala čtyři gamy v řadě. Poté sice podruhé v zápase zaváhala na podání, velký náskok si však zvládla udržet a za necelou hodinu a půl postoupila mezi osmičku nejlepších.
Češka tak navázala na skalp turnajové čtyřky Beatriz Haddadové Maiaové z předchozího kola a v semifinále proti Alexandrovové se pokusí pomstít krajanku Noskovou. Zároveň si zahraje o zdejší druhé finále, v tom prvním před pěti lety nestačila ve třech setech na Elinu Svitolinovou.
I Bouzkovou po skončení turnaje v Mexiku čeká cesta do New Yorku. Na US Open začne proti Francouzce Else Jacquemotové a pokusí se obhájit druhé kolo. Na americkém grandslamu zaznamenala svůj nejlepší výsledek předloni, kdy postoupila mezi dvaatřicítku nejlepších.
Výsledky turnaje WTA 500 v Monterrey
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Ona se pořád trochu podceňuje, ale ve 20 letech se nedá říct, že má jen dobré výsledky, protože je má přímo skvělé. Tady je žebříček tenistek pod 21:
https://live-tennis.eu/en/wta-ranking-under-21
U Lindy je to tak, že svoje výsledky neumí mediálně prodat. Jako introvertka o popularitu asi ani nestojí a je trochu přehlížená. Navíc se při tenise tváří všelijak, což lidi taky moc neoslovuje.
U ní bude důležité, aby zlepšila return, potom může myslet na postup hodně vysoko.
Lindu miluju! A všichni tady by taky měli, klidně povinně. Linda si to vážně zaslouží!
Myslím, že si na jaře konečně uvědomila, jak má její tenis vypadat, že má na to, aby hrála aktivně, vytvářela na soupeřku tlak a sbírala tímhle stylem založeným na mixu útoku a obrany výhry. Její velké plus je navíc skvělý pohyb a velmi dobré čtení hry. Oproti době před pár lety výrazně zlepšila podání. Občas se jen trápí s nižší úspěšností toho prvního. Dnes si dokonce tak věřila, že zahrála jeden druhý servis rychlostí 149 km/h :)
Alexandrova je prvotřídní ranařka, dá se říct na vrcholu kariéry a podmínky v Monterrey jí sedí. Proti Marii je favoritkou, ale mohla by začít kazit, pokud se jí bude vracet hodně míčků zpět. Jejich vzájemný zápas v Madridu 2022 byl hodně dlouhý a Maruška v něm byla blízko výhry. Na konci třetího setu (5-7) ale byla příliš pasivní při returnu.
