Nosková svůj jediný triumf nezopakuje. V Monterrey uspěla Bouzková a jde na přemožitelku krajanky

DNES, 06:53
WTA MONTERREY - Linda Nosková (20) svůj jediný dosavadní titul na okruhu WTA neobhájí. Ve čtvrtfinále pětistovky v Monterrey podlehla 6:7, 6:4, 2:6 nasazené dvojce Jekatěrině Alexandrovové (30), se kterou se utkala poprvé v kariéře. V žebříčku ji čeká propad mimo TOP 30. V Mexiku naopak nezaváhala Marie Bouzková (27), která přehrála poměrně snadno 6:3, 6:2 Antonii Ružičovou (22) a v semifinále se pokusí pomstít Noskovou.
Linda Nosková v Monterrey končí po třísetové bitvě (@ Miguel Sierra / EPA / Profimedia)

Alexandrovová – Nosková 7:6, 4:6, 6:2

Nosková hned v prvním gamu zápasu ztratila podání, manko se jí však rychle podařilo dotáhnout a srovnala na 2:2. Po zbytek setu už si obě hráčky držely svá podání a došlo na tie-break. V něm byla od začátku lepší Alexandrovová a po využití druhého setbolu získala úvodní dějství.

Ve druhém setu začala dominovat obhájkyně titulu a rychle se dostala do vedení 5:1. Napoprvé však set dopodávat nedokázala, ztratila podání čistou hrou a ani v následující hře nedokázala využít dva setboly na příjmu. Dějství tak zakončila až v desáté hře a vynutila si rozhodující sadu.

V té Nosková od začátku tahala za kratší konec. Po ztrátě podání se jí sice povedlo srovnat na 2:2, další čtyři hry však patřily žebříčkové favoritce, která po dvou hodinách a dvaceti minutách mohla slavit postup.

Vítězná série české hráčky v Monterrey se tak zastavila na čísle sedm a jediný kariérní titul neobhájí. V žebříčku ji tak čeká pád z 23. příčky, která je jejím kariérním maximem, až mimo TOP 30. Nosková nastoupí po boku Slovenky Rebecci Šramkové ještě do čtyřhry, kde vyzvou nasazené jedničky Gabrielu Dabrowskou a Erin Routliffeovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Českou naději poté čeká přesun do New Yorku na poslední grandslam roku. Na US Open se jí nikdy moc nedařilo, pouze předloni dokázala zvládnout úvodní duel. Letos ji čeká hráčka z kvalifikace, nebo šťastná poražená.

Bouzková – Ružičová 6:3, 6:2

Bouzková ve čtvrtfinále proti kvalifikantce Ružičovou potvrdila roli žebříčkové favoritky. Chorvatce v úvodní sadě třikrát sebrala podání, a i přes jedno zaváhaní na vlastním servisu ve čtvrté hře jasně získala úvodní sadu.

Ještě lépe vkročila česká hráčka do druhé sady, ve které získala čtyři gamy v řadě. Poté sice podruhé v zápase zaváhala na podání, velký náskok si však zvládla udržet a za necelou hodinu a půl postoupila mezi osmičku nejlepších.

Statistiky zápasuStatistiky zápasu (@ Livesport / Enetpulse)

Češka tak navázala na skalp turnajové čtyřky Beatriz Haddadové Maiaové z předchozího kola a v semifinále proti Alexandrovové se pokusí pomstít krajanku Noskovou. Zároveň si zahraje o zdejší druhé finále, v tom prvním před pěti lety nestačila ve třech setech na Elinu Svitolinovou.

I Bouzkovou po skončení turnaje v Mexiku čeká cesta do New Yorku. Na US Open začne proti Francouzce Else Jacquemotové a pokusí se obhájit druhé kolo. Na americkém grandslamu zaznamenala svůj nejlepší výsledek předloni, kdy postoupila mezi dvaatřicítku nejlepších.

Výsledky turnaje WTA 500 v Monterrey

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Komentáře

51
Přidat komentář
Vladimir
22.08.2025 09:25
Tak spolu s Rebeccou Š. si aspoň spravila chuť v deblu.
Reagovat
misa
22.08.2025 09:23
Linda sice vypadla z top 30, ale v race je na krásném 22. místě a od teď až do konce sezony neobhajuje ani bod. Sezonu má tak pořád nadějně rozjetou na postup do první dvacítky. Karolína Muchová obhajuje od US Open velké body, takže je klidně možné, že Nosková bude za chvíli už českou jedničkou.

Ona se pořád trochu podceňuje, ale ve 20 letech se nedá říct, že má jen dobré výsledky, protože je má přímo skvělé. Tady je žebříček tenistek pod 21:
https://live-tennis.eu/en/wta-ranking-under-21

U Lindy je to tak, že svoje výsledky neumí mediálně prodat. Jako introvertka o popularitu asi ani nestojí a je trochu přehlížená. Navíc se při tenise tváří všelijak, což lidi taky moc neoslovuje.

U ní bude důležité, aby zlepšila return, potom může myslet na postup hodně vysoko.
Reagovat
jih
22.08.2025 09:43

Lindusmile miluju! A všichni tady by taky měli, klidně povinně. Linda si to vážně zaslouží!smile
Reagovat
The_Punisher
22.08.2025 09:11
Popravdě, docela by mi to nicilo srdíčko pokud bych viděl obě bojovat o vítězství. Takze Maruš, jdeš vyhrát a pomstít Lindu!
Reagovat
misa
22.08.2025 09:26
A na finále Prahy ses díval? :)
Reagovat
pantera1
22.08.2025 09:03
Nosíku tak to je škoda, no nic musí to dorazit Maruška . Titul z Monterrey musí putovat domů.
Reagovat
PTP
22.08.2025 09:07
Ano, chceme vidět obrovské sombrero na české hlavě
Reagovat
pantera1
22.08.2025 09:31
Marušce by slušelo . A kdyby odletěla s titulem na US Open, to bylo parádní antré .
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
22.08.2025 08:36
Tak Lindička N.si aspoň vybrala cenu útěchy. S Rebeccou Š. se dostaly do SF deblu. Vůbec jsem jim nevěřil, že STB dají. Vypnul jsem to za stavu myslím 5:7 pro ně.
Reagovat
frenkie57
22.08.2025 08:44
Zajímavé je, že druhé SF je již odehrané a Bucsa s Melichar už čekají na finálové soupeřky.
Reagovat
PTP
22.08.2025 08:50
To je nejlepší řešení : vypnout a zapnout
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
22.08.2025 08:58
Ano. Roy a Moss z IT Crowd také tento postup doporučují.
Reagovat
misa
22.08.2025 08:29
Další povedený zápas Marie v letošním létě. Kromě drobných komplikací ve druhém setu šla od půlky toho prvního za jasnou výhrou. Dnes měla 77 % vyhraných míčů po 1. podání, v krátkém zápase zahrála 25 winnerů a bilanci při proměňování brejkbolů měla 6/8 (tj. 75 %). Pokud vydrží Marie delší dobu zdravá, jsem zvědavý, na jaké žebříčkové pozici se její cesta zastaví.

Myslím, že si na jaře konečně uvědomila, jak má její tenis vypadat, že má na to, aby hrála aktivně, vytvářela na soupeřku tlak a sbírala tímhle stylem založeným na mixu útoku a obrany výhry. Její velké plus je navíc skvělý pohyb a velmi dobré čtení hry. Oproti době před pár lety výrazně zlepšila podání. Občas se jen trápí s nižší úspěšností toho prvního. Dnes si dokonce tak věřila, že zahrála jeden druhý servis rychlostí 149 km/h :)

Alexandrova je prvotřídní ranařka, dá se říct na vrcholu kariéry a podmínky v Monterrey jí sedí. Proti Marii je favoritkou, ale mohla by začít kazit, pokud se jí bude vracet hodně míčků zpět. Jejich vzájemný zápas v Madridu 2022 byl hodně dlouhý a Maruška v něm byla blízko výhry. Na konci třetího setu (5-7) ale byla příliš pasivní při returnu.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
22.08.2025 08:38
Maruška má určitě šanci. Se vším, co jsi napsal, souhlasím. Opravdu výrazně zlepšila svou hru. Snad z toho něco bude. Pokud ne nyní proti Carevně, tak aspoň na USO (třeba ČF) či aspoň později.
Reagovat
frenkie57
22.08.2025 08:42
Carevna je Kuděrmětova, Alexandrova je Káťa z Říčan.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
22.08.2025 08:49
Aha. Tak pardon. Já jen že "Káťa z Říčan" jsem na tomto webu neviděl tak dva roky.
Reagovat
PTP
22.08.2025 08:53
To ses díval nějak šejdrem
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
22.08.2025 09:02
Abych byl upřímný, tak mně V.Kuděrmetova nepřipadá jako Carevna. Naopak Káťa z Říčan mi připadá chováním jako Carevna. Mimochodem k Alexandrové mám osobní vztah. Hospodská z jedné hospody, do které chodím (a chodím jen tak do 2-3), vypadá jako její dvojče. A jsou i podobně staré. Ta hospodská možná o 2 roky starší. A na té hospodské je srandovní to, že chlastá vždycky mnohem víc než ten nejopilejší štamgast a taky je nejdřív ze všech opilá. Třeba už 3-4 hodiny před zavíračkou.
Reagovat
PTP
22.08.2025 09:11
A útratu spočítá dobře?
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
22.08.2025 09:15
To ano. A když udělá chybu, každý ji opraví, protože ji nikdo nechce okrást.
Reagovat
frenkie57
22.08.2025 08:27
Pane redaktore, postoupila mezi čtveřici nejlepších, bude hrát semifinále.
Reagovat
Georgino
22.08.2025 09:24
To je zde nová móda. Ony nejsou v semifinále, nýbrž hrají o finále.
Reagovat
frenkie57
22.08.2025 08:14
25 winnerů a jen 12 chyb, to je na Marušku úctyhodný výkon. Marie odehrála kvalitní utkání, zejména servis a return jí poslouchaly velice dobře, taktéž hra na síti dobrá a samozřejmě kvalitní obrana. Takže gratulka a teď mi řekněte: má proti Kátě šanci?
Reagovat
misa
22.08.2025 08:33
Pokud nebude mít Alexandrova svůj den, tak má. Ale Marie bude potřebovat trochu vyšší % prvního podání než dnes.
Reagovat
Serpens
22.08.2025 08:05
Zajímavé, Ružičová je známá češkobijka, ale asi spíš jen na úrovni ITF...
Reagovat
PTP
22.08.2025 08:00
Aspoň v tý čtyřhře by si mohly holky zchladit žáhu, trochu se uvolnit a vypráskat ty jedničky kanadskozélandský.
Reagovat
The_Punisher
22.08.2025 09:09
Povedlo se
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
22.08.2025 09:14
Teď mě napadlo, že to jsou vlastně jednoapůlnásobné jedničky, protože Routliffe má taky jedničky na hrudi!
Reagovat
PTP
22.08.2025 09:16
Pětky pod trikem to nejsou, no
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
22.08.2025 09:19
S pětkami by se asi ani nedalo hrát profi tenis.
Reagovat
jih
22.08.2025 09:39
Šalková hraje...ale asi musí být fest stažená, to musí být hrůza.
Reagovat
PTP
22.08.2025 10:02
A co tam má Amanda?
Reagovat
aligo
22.08.2025 07:55
Nic proti Lindě, ale čekal někdo něco jiného? Vzhledem k její současné formě?
Reagovat
PTP
22.08.2025 08:02
Několik let jsem čekala
několik let jsem žila jak zakletá
několik let jsem plakala
teď je mi všechno fuk
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
22.08.2025 08:21
A ještě k tomu jsem ztratila hokejový puk!
Reagovat
jih
22.08.2025 08:11
Nečekal, ale přání bylo... .
Reagovat
HAJ
22.08.2025 08:17
Vždycky budu věřit u českých hráček, když mají blbé období, že se zvednou. Marie taky dlouho nehrála nic moc a teď chytila vlnu.
Reagovat
misa
22.08.2025 07:30
Marie v prvním setu získala třikrát brejk, sama o servis přišla jen jednou a set bere 6-3. Po 1. podání získala 83 % míčů a zahrála 12 winnerů.
Reagovat
misa
22.08.2025 07:39
Tlak Marušky při returnu druhého servisu je obrovský...
Reagovat
HAJ
22.08.2025 07:44
Marie zatím hraje spolehlivě. Semtam tam proloží winer.
Reagovat
misa
22.08.2025 07:50
A další brejk na 4-0. Teď už snad Marie v pohodě zápas dokončí.
Reagovat
misa
22.08.2025 07:53
Tak ne. To by nebyla Marie, aby jí náskok dvou brejků nevlezl do hlavy... Ružič tak vrátila do zápasu.
Reagovat
HAJ
22.08.2025 07:55
Jo, komplikuje si to.
Reagovat
frenkie57
22.08.2025 07:55
Ještě má Marie pořád brejk k dobru. Já myslím, že to nepustí.
Reagovat
aligo
22.08.2025 08:00
Já v to spíš doufám, než že bych měl odvahu si to myslet
Reagovat
HAJ
22.08.2025 08:03
5:2, doufám, že to dotáhne a neudělá z toho drama. Teď podávala excelentně.
Reagovat
frenkie57
22.08.2025 08:04
Reagovat
misa
22.08.2025 08:02
Další servis zvládla skvěle, dvě esa na závěr.
Reagovat
HAJ
22.08.2025 08:10
Super, nekomplikovala si to a vzala servis. Mi připadá Marie jak kobra, uspí a v neočekávaném okamžiku uštkne. Je vidět, že je v pohodě. Tak doufám, že Alexandrovou dá. Ale bude to s ní těžká šichta, hraje taky dost dobře
Reagovat
misa
22.08.2025 08:14
Je schopná nečekané zaútočit a tím překvapit soupeřku.
Reagovat
frenkie57
22.08.2025 08:17
Alexandrova hrála výborně, to byl tenis jak víno. Na tohle SF jsem zvědav, bude to konfrontace silové, útočné hry a kvalitní obrany. Uvidíme, kdo z koho. Jenom mě štvou ty časy, je to hrozně pozdě.
Reagovat

