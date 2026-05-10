Nosková: TOP 10? Není to pro mě cíl. Asi se o to ani zajímat nechci

DNES, 18:00
Linda Nosková má skvěle nakročeno k premiérovému posunu do elitní desítky světového pořadí. Talentovaná česká tenistka ale žebříček neřeší a v rozhovoru pro CANAL+ Sport uvedla, že debut v TOP 10 pro ni není cílem.
Linda Nosková možný posun do TOP 10 žebříčku neřeší (© MAHOUDEAU CLEMENT / KMSP / KMSP VIA AFP)

Nosková není daleko od debutu v TOP 10 žebříčku. V rozhovoru pro CANAL+ Sport však asi mnohé překvapila, protože premiérový posun do elitní desítky pro ni vůbec není cílem. Do nejvyššího patra pořadí by se přitom mohla dostat už po skončení probíhajícího turnaje v Římě.

V italské metropoli se poprvé dostala do osmifinále. V živém žebříčku momentálně figuruje na desáté pozici její krajanka Karolína Muchová a Nosková na ni ztrácí 274 bodů. Ve Foro Italico by tak musela postoupit do finále.

"TOP 10 pro mě metou není. Ani nevím, kolikátá jsem teď. Upřímně, jaký je rozdíl mezi desítkou a třináctkou nebo patnáctkou bodově? Takže tohle jde tak nějak kolem mě a asi se o to ani zajímat nechci," překvapila Nosková.

Nosková celkově považuje řešit žebříček za zbytečné. "Když se podívám na žebříček, tak herně mezi desátou a jedenáctou nebo desátou a devátou hráčkou není až takový rozdíl. Jedině v tom, že je to číslo jednociferné. To je jediný rozdíl, co se tam dá najít."

Vsetínská rodačka si dál pojede to svoje a postavení v žebříčku nebude řešit. "Nevím, jestli by se mi život až tak změnil, kdybych byla devátá nebo teď třináctá," vysvětlila v rozhovoru.

Nosková bude ve své pouti na Masters v Římě pokračovat pondělním osmifinále s rozjetou veteránkou Soranou Cirsteaovou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

subaru
10.05.2026 19:23
Je rozdíl být 8. nebo 9.
com
10.05.2026 19:46
je big4ka Krejča by mohla vyprávět
aape
10.05.2026 18:44
Co je tedy motivací pro to hrát tenis,... že hráče ten sport prostě jenom baví nebo je to zaměstnání, které je hůře či lépe živí nebo je k tomu v dětství přivedli rodiče a oni si už neumí představit, že by dělali něco jiného a doopravdy je nezajímá nějaký progres ve srovnání s ostatními? To potom tak nějak nedává smysl...
Liverpool22
10.05.2026 18:58
Pro Lindu je cíl a motivace vyhrát GS titul. smile Takhle to má více hráček. Můžeš to vidět i tady v Římě, že některé hráčky to mají na salámu viz. Aryna, Muška a např. Marta tady ani není. Naopak některé hráčky hrajou na 100% viz. dnes Naomi, Rybka nebo naše Kája.
tenisman1233
10.05.2026 19:49
Hráčky a hráči neřeší ranking,to je běžná věc. Zajímá je výkon v zápasech proti ostatním a ty tituly.
Kapitan_Teplak
10.05.2026 20:05
Nesmysl. Už kvůli přihláškám do turnajů a nasazení v nich to řeší.
aape
10.05.2026 20:14
tenisman1233
10.05.2026 20:32
Špatně jsem definoval myšlenku-neřeší kolik mají bodů ,jestli jsou 40 nebo 44.
Mac
10.05.2026 19:55
jediný, co se ohledně žebříčku počítá, je být nambr uan...
com
10.05.2026 20:00
bývalá česká světová jednička ...

Každej si doplní
Mantra
10.05.2026 20:14
dnes vyletí
Mac
10.05.2026 20:21
a i dosud jediná, ryze česká... a pokud pojede jak poslední dobou, s trochou štěstí i nějaký gs titul by mohla přidat..
Mantra
10.05.2026 20:22
Mac
10.05.2026 20:27
pravda, pravděpodobnost není moc velká, ale podívejme se třeba na takovou mad...
PTP
10.05.2026 18:36
Hlavně, že tu třináctku má připíchnutou jako první fotku na instagramu. Ale jinak ji to vůbec nezajímá
Mantra
10.05.2026 18:38
a o tom, že může být v t10 ví náhodou a reaguje na to taky protože jí to nebere
darek.vrana
10.05.2026 19:04
A přesně ví, že rozdíly mezi 10. a 15. jsou minimální. A taky neví, kolikátá je a jestli je nějaký rozdíl být devátá nebo teď třináctá
tommr
10.05.2026 18:32
A další která nechápe že postavení v žebříčku je v tenisu nejobjektivnějším měřítkem výkonnosti ...
Navíc je to důležité pro účast na turnajích a nasazování. Čím výše je hráčka postavená tím líp pro ní. Zrovna nedávno se tu řešila Nikola Bartůnková. Jako třináctá nasazená vyfasovala ve druhém kole kvalifikace Potápku a vypadla s ní. Kdyby byla jen o jednu příčku výš tak by se jí to nestalo ...
aape
10.05.2026 18:36
Liverpool22
10.05.2026 18:53
No částečně má Linda pravdu - hlavně na GS hodně záleží na losu. Je rozdíl vyfasovat v 1. kole např. nějakou neškodnou hráčku nebo např. nebezpečnou Yastremskou nebo ještě větší extrém Olgu Danilovič, která se sice nyní plácá kolem 150.místa, ale na RG je nebezpečná. Takže postavení na žebříčku je důležité z toho důvodu, že se v 1. kolech vyhne TOP favoritkám typu Aryny.
falcon_heavy
10.05.2026 20:00
Ono se stači podívat, jaké losy měla letos Karolína P., aby bylo jasné, že je to stejně víc o štěstí na los než o pořadí v rankingu.
hanz
10.05.2026 18:19
Přesně, berou se jen tituly a těch má Lindička velmi málo...
Saulnier
10.05.2026 18:16
Presne za toto Lindu obdivujem
Mantra
10.05.2026 18:39
jen kecá
PTP
10.05.2026 18:42
Matka kecá!
Sinuhet1
10.05.2026 18:48
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

