Novou šéfkou WTA bude Camillová, Simon po deseti letech končí

DNES, 16:40
Novou šéfkou ženské tenisové asociace WTA bude Valerie Camillová. V listopadu ve funkci nahradí Steva Simona, který končí po deseti letech. Asociace o tom informovala na webu.
Steve Simon ve funkci po deseti letech končí (@ ČTK / AP / Tim Heitman)

Simon byl třináct let ředitelem turnaje v Indian Wells a poté se v roce 2015 stal výkonným ředitelem WTA. V posledních letech byl však sedmdesátiletý Američan opakovaně terčem kritiky.

Camillová má za sebou působení v obchodním úseku Philadelphie Flyers z NHL nebo Washingtonu Nationals z MLB. Pracovala také pro NBA nebo arénu Wells Fargo Center, kde své zápasy hrají hokejisté Flyers a basketbalisté Philadelphie 76ers.

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

4
Kandinsky1
28.10.2025 17:42
Hurá
zfloyd
28.10.2025 17:40
podle životopisu je to klasická úřednice tělem i duší , jsem zvědav co nového přinese
hanz
28.10.2025 16:54
Dědka už měli všicí plný zuby...
muster
28.10.2025 17:03
to byl pěknej prevít
