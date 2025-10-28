Novou šéfkou WTA bude Camillová, Simon po deseti letech končí
Simon byl třináct let ředitelem turnaje v Indian Wells a poté se v roce 2015 stal výkonným ředitelem WTA. V posledních letech byl však sedmdesátiletý Američan opakovaně terčem kritiky.
Camillová má za sebou působení v obchodním úseku Philadelphie Flyers z NHL nebo Washingtonu Nationals z MLB. Pracovala také pro NBA nebo arénu Wells Fargo Center, kde své zápasy hrají hokejisté Flyers a basketbalisté Philadelphie 76ers.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře