O osudu amerických betonů by se mělo rozhodnout do 1. června

Tenisové dění je kvůli pandemii koronaviru momentálně přerušeno až do 13. července. O osudu sezony amerických betonů se má dle novináře Michala Samulského rozhodnout do prvního červnového dne.

Vše začalo zrušeným březnovým turnajem v Indian Wells, dnes je jisté, že tenisté se na kurty nevrátí minimálně do 13. července. Na přelomu července a srpna má odstartovat sezona amerických betonů a vyvrcholit v polovině září grandslamovým US Open. Pořadatelé amerických turnajů jsou optimističtí, o osudu letošních ročníků jejich podniků se má dle novináře Michala Samulského rozhodnout do 1. června.

Situace ve Spojených státech není vůbec příznivá, jedná se totiž o koronavirem nejvíce postiženou zemi na světě. K dnešnímu ránu bylo v USA evidováno přes 587 tisíc nakažených a skoro 24 tisíc obětí.

Pokud se mají americké turnaje opravdu uskutečnit, budou muset Spojené státy situaci dostat co nejdříve pod kontrolu. Muži mají na 27. července až 2. srpna naplánován turnaj v Atlantě, ženy mají v USA začít na začátku srpna v San José a Washingtonu.

Jisté je, že minimálně jeden turnaj se v rámci US Open Series letos neodehraje. Ženská část Rogers Cupu v Montréalu byla předčasně zrušena.

Podle šéfa ATP Andrey Gaudenziho tu existuje šance, že se US Open Series odehraje a po týdenní pauze bude následovat antukové jaro s French Open. Záležet ovšem bude na tom, zda již v září bude mít většina zemí otevřené hranice a jak moc se jim podaří šíření koronaviru dostat pod kontrolu. Pokud by se ani toto nepovedlo, věří šéf ATP, že se tenisté i tak letos na kurty ještě dostanou.