O start v mixu US Open projevila zájem řada hvězd včetně Alcaraze či Sinnera

Šampiony letošního US Open ve smíšené čtyřhře se mohou stát Carlos Alcaraz s Emmou Raducanuovou, Iga Šwiateková s Casperem Ruudem, Jannik Sinner s Emmou Navarrovou či Novak Djokovič s Olgou Danilovičovou. Všichni figurují v předběžných přihláškách do mixu, který se letos bude hrát na newyorském grandslamu v novém formátu i termínu o prémii milion dolarů (zhruba 21,4 milionu korun). Zájem projevilo celkem deset vítězů grandslamové dvouhry.

Pořadatelé US Open rozhodli předsunout turnaj ve smíšené čtyřhře do týdnu před začátkem hlavních soutěží. Osm párů podle singlového žebříčku a osm dvojic s divokou kartou budou hrát 19. a 20. srpna zkrácené zápasy do čtyř vítězných gamů bez výhod. Dosavadní formát bude mít pouze finále.



Organizátoři si od změny slibovali zvýšený zájem předních hráčů singlového žebříčku a jejich předpoklady se zatím naplňují. Z elitní desítky ženského pořadí se nepřihlásila jen čerstvá šampionka z Roland Garros Coco Gauffová. Z prvních jedenácti mužů v žebříčku projevilo zájem hrát deset. "Podívejte, jaké tu máme startovní pole. Pro fanoušky to bude fantastické," uvedla ředitelka turnaje Stacey Allasterová.

A STAR-STUDDED lineup of teams have officially entered the reimagined US Open Mixed Doubles Championship!



More info: https://t.co/bIMJGbf3qI pic.twitter.com/Hw1yA87pgj — US Open Tennis (@usopen) June 17, 2025

Na zveřejněném seznamu dále figurují Madison Keysová a Frances Tiafoe, Naomi Ósakaová a Nick Kyrgios, Čeng Čchin-wen a Jack Draper, Jasmine Paoliniová a Lorenzo Musetti, Jessica Pegulaová a Tommy Paul, Mirra Andrejevová a Daniil Medveděv, Jelena Rybakinová a Taylor Fritz, Aryna Sabalenková a Grigor Dimitrov, Paula Badosaová a Stefanos Tsitsipas, Belinda Bencicová a Alexander Zverev, Taylor Townsendová a Ben Shelton.



Nechybí ani obhájci loňské trofeje Sara Erraniová a Andrea Vavassori, kteří patřili po únorovém zveřejnění chystané změny mezi kritiky nového formátu. Plán na "pseudoexhibici" označili za hluboce nespravedlivý a stejně jako řada dalších elitních deblistů ho považují za neúctu k tenistům a tradicím.



Další hráči se do turnaje mohou hlásit až do 28. července. Předem ale není jasné, jakých 16 párů se nakonec do soutěže dostane.