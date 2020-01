Obhájce titulu Sandgren si v Aucklandu poradil s domácím deblistou Venusem

Tennys Sandgren předloni na Australian Open šokoval postupem do čtvrtfinále. Jenže na senzační jízdu byl schopen navázat jen dvakrát. Předloni si zahrál finále na domácím antukovém podniku v Houstonu a loni právě v Aucklandu vybojoval svůj jediný dosavadní triumf na hlavním okruhu, díky němuž se stále drží v elitní stovce žebříčku.

Z té mu v případě vyřazení před čtvrtfinále hrozí vypadnutí. První krok 28letý Američan zvládl, když si v utkání prvního kola poradil s domácím deblovým specialistou Michaelem Venusem a připsal si první letošní výhru.

Proti deblové světové desítce, jež ve světovém hodnocení dvouhry vůbec nefiguruje, sice jednou ztratil servis, nicméně s ní neměl žádné větší potíže a za 70 minut i díky 15 esům zvítězil 6-4 6-3.

Ve druhém kole bude mít Sandgren podstatně těžšího soupeře. Střetne se totiž s nasazenou čtyřkou a dvojnásobným šampionem Johnem Isnerem. Se svým slavnějším krajanem jediný předchozí souboj po tie-breakové bitvě prohrál.

