Obrat! Nad Vondorušovou už zlomil hůl i její velký zastánce. Je to pro mě obrovské zklamání
Když se informace o případu objevily poprvé, americký šampion patřil mezi ty, kteří měli pro českou wimbledonskou vítězku pochopení. Vycházel především z jejího vysvětlení, že v době neohlášené kontroly procházela náročným psychickým obdobím a večerní návštěva u jejího bydliště v ní vyvolala obavy.
"Říká, že byla vystresovaná a na pokraji zhroucení. Tomu rozumím. Kdyby někdo přišel mimo stanovený čas za mnou, tak bych mu řekl, ať se ztratí," uváděl tehdy Američan.
Po zveřejnění úplného rozhodnutí tribunálu se ale situace podle Roddicka výrazně změnila. Součástí dokumentů byly mimo jiné textové zprávy i další podrobnosti o průběhu kontroly, které podle bývalé světové jedničky původní verzi událostí výrazně zpochybnily.
"Musím vzít zpět svůj původní postoj. Když se případ objevil poprvé, měl jsem pro Vondroušovou pochopení. Od té doby se ale objevila další potvrzení a textové zprávy a zdá se, že některé věci se neodehrály tak, jak byly původně prezentovány. To je pro mě obrovské zklamání. Je ti to líto, ale její kariéra tím asi skončí," uvedl Roddick.
Američan zároveň zdůraznil, že nezlehčuje psychické potíže, o kterých česká tenistka hovořila. Podle něj je ale nutné oddělit lidský rozměr případu od dodržování antidopingových pravidel. Vyzdvihl také práci ITIA, která podle jeho názoru zveřejnila dostatek podkladů k vysvětlení svého rozhodnutí.
Případ Vondroušové patří v posledních dnech k nejdiskutovanějším tématům tenisového světa. ITIA minulý týden zveřejnila kompletní odůvodnění čtyřletého trestu za odmítnutí mimosoutěžní antidopingové kontroly a česká tenistka má možnost podat odvolání ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS).
Roddickův komentář ukazuje, jak výrazně mohou nově zveřejněné informace změnit pohled i zkušených osobností světového tenisu. Zatímco na začátku případu patřil mezi ty, kteří se Vondroušové zastávali, nyní připouští, že po prostudování kompletní dokumentace už celou situaci vnímá podstatně jinak.
Dopingová kauza Vondroušové? Mám na to jasný názor, je to velmi jednoduché, říká Roddick
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