Obrat! Nad Vondroušovou už zlomil hůl i její velký zastánce. Je to pro mě obrovské zklamání
Když se informace o případu objevily poprvé, americký šampion patřil mezi ty, kteří měli pro českou wimbledonskou vítězku pochopení. Vycházel především z jejího vysvětlení, že v době neohlášené kontroly procházela náročným psychickým obdobím a večerní návštěva u jejího bydliště v ní vyvolala obavy.
"Říká, že byla vystresovaná a na pokraji zhroucení. Tomu rozumím. Kdyby někdo přišel mimo stanovený čas za mnou, tak bych mu řekl, ať se ztratí," uváděl tehdy Američan.
Po zveřejnění úplného rozhodnutí tribunálu se ale situace podle Roddicka výrazně změnila. Součástí dokumentů byly mimo jiné textové zprávy i další podrobnosti o průběhu kontroly, které podle bývalé světové jedničky původní verzi událostí výrazně zpochybnily.
"Musím vzít zpět svůj původní postoj. Když se případ objevil poprvé, měl jsem pro Vondroušovou pochopení. Od té doby se ale objevila další potvrzení a textové zprávy a zdá se, že některé věci se neodehrály tak, jak byly původně prezentovány. To je pro mě obrovské zklamání. Je ti to líto, ale její kariéra tím asi skončí," uvedl Roddick.
Američan zároveň zdůraznil, že nezlehčuje psychické potíže, o kterých česká tenistka hovořila. Podle něj je ale nutné oddělit lidský rozměr případu od dodržování antidopingových pravidel. Vyzdvihl také práci ITIA, která podle jeho názoru zveřejnila dostatek podkladů k vysvětlení svého rozhodnutí.
Případ Vondroušové patří v posledních dnech k nejdiskutovanějším tématům tenisového světa. ITIA minulý týden zveřejnila kompletní odůvodnění čtyřletého trestu za odmítnutí mimosoutěžní antidopingové kontroly a česká tenistka má možnost podat odvolání ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS).
Roddickův komentář ukazuje, jak výrazně mohou nově zveřejněné informace změnit pohled i zkušených osobností světového tenisu. Zatímco na začátku případu patřil mezi ty, kteří se Vondroušové zastávali, nyní připouští, že po prostudování kompletní dokumentace už celou situaci vnímá podstatně jinak.
Dopingová kauza Vondroušové? Mám na to jasný názor, je to velmi jednoduché, říká Roddick
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Viz třeba to Markétino "komisařka se neidentifikovala." Což zní jako silný argument, protože seriously, kdo by si domů pustil neznámého člověka?
Jenže podle zprávy měla komisařka veškeré potřebné dokumenty u sebe a byla je připravena normálně ukázat - jenže k té situaci nedošlo, protože Markéta zkoušku automaticky odmítala, aniž by dávala najevo, že o identifikaci stojí.
Prostě... ve chvíli, kdy za vámi někdo přijde s tím, že "táhni do háje, dopingová kontrolo, otravuješ mě večer, já si vzorek nedám", tak to není situace, kdy ten průkaz vytáhneš. Nikdo nezpochybňuje tvou autoritu, ani nedává najevo obavu - prostě počítá s tím, že sis pro vzorek přišla, ale odmítá to. V tu chvíli nevytáhneš průkaz s tím, že "Jsem vole Helga a tady mám pověření." XD
Je to trošku podobné, jako když tě osloví revizor v tramvaji. Taky ukáže jen placku, ale u sebe má těch dokumentů víc. Ale nemůžeš udělat to, že podepíšeš protokol o černé jízdě a placení pokuty a pak se zpětně odvoláváš na to, že ti revizor neukázal veškeré doklady.
Reálně by mě dost zajímala verze toho agenta. Protože buď si Markéta najala totálně nekompetatní lamu, která nezná důležité pravidlo o testování mimo okno, nebo to bylo jinak a Markéta týpka profesně znemožnila.
BTW, já v principu v podobné profesi pracuji. A ano, jsou klienti, kteří potřebují kývače, kteří mažou med kolem pusy. Nedávno jsme jednoho klienta varovali, že mu s chováním XXXXX hrozí reakce YYYYY a radili jsme mu preventivní kroky. Co udělal? Vyměnil nás, na což měl právo. Udělal XXXX a přišla reakce YYYYY.
Neuděláš nic :D
Ve snaze o "damage control" interview, které dala exkluzivně Isportu hned po vynesení trestu, jasně říká, že věděla, že ji mohou kontrolovat mimo okno, a že už to v minulosti několikrát udělali. Vyloženě odpovídala na tuhle otázku, tam není možnost jiné interpretace.
Tak si vyber :D
Já bych se vůbec nedivila, kdyby z toho vylezlo, že ji agent úpěnlivě prosil, aby vzorek dala, ale ona měla svou hlavu. Což je teda spekulace.
Nebo je ještě možnost, že Markétu sice v minulosti mimo okna testovali a ona věděla, že mohou (a podotýkám, že to je její jasné tvrzení, ona říká, že se to dělo), ale Markéta si myslela, že je to dáno její ochotou a měla by právo je odmítnout, kdyby chtěla. A v ten osudný prosincový den si prostě řekla "tentokrát ne.
To je imho jediná varianta, kdy se ty verze protnou (Markéta TENTOKRÁT nemá na kontrolu náladu a nechce vyjít vstříc, volá agentovi, aby se zeptala, zda fakt MUSÍ dát vzorek, ten jí řekne, že ne).
Jako vítězka Wimbledonu mohla být pro sponzory a spolupráce zajímavá do důchodu, teď si tu pozici neskutečně podkopala.
Kdyby šlo o minutovou reakci, tak chápu. Ale ona měla 20 minut, volala, řešila to...
Neskutečný.
Já fakt ani nevěřím, že v sobě něco měla.
Jinak všichni asi tak nějak tušíme, že Markéta není nejostřejší pastelka v penále, takže je potřeba veškerá její slova a činy posuzovat podle toho.
Mrkni:
Z vašeho chování se zdálo, že netušíte, že můžete být vyzvána ke zkoušce mimo hodinové okno. Věděla jste to?
Ano, vím, že mě můžou testovat i mimo okno. Na turnajích chodí běžně kdykoli.
Ale tam jde o soutěžní vzorky přímo v areálu.
I jindy už se mi ale stalo, že přišli mimo okno. Ale nikdy, aby někdo cizí dorazil takhle pozdě večer. To byl hlavní důvod mého strachu, a proč jsem hned volala agentovi, aby ověřil, zda jde o reálnou kontrolu.
BTW, Markéta tam tvrdí i tohle: Ta žena u výslechu přiznala, že to byla její úplně první tenisová kontrola v životě.
A z dokumentu:
The DCO has worked at PWC since 2015, including as a Doping Control Officer and lead Doping Control Officer. She conducts approximately 10 to 15 controls per week, and has carried out accreditation checks and training for new Doping Control Officers for approximately 11 years. She had not tested the Player prior to the Incident.
Jako... co? :D