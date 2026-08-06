Obrat! Nad Vondroušovou už zlomil hůl i její velký zastánce. Je to pro mě obrovské zklamání

DNES, 09:00
Téma 31
Případ Markéty Vondroušové dál rezonuje tenisovým světem. K definitivně potvrzenému čtyřletému trestu české tenistky za odmítnutí antidopingové kontroly se znovu vyjádřil také bývalý první hráč světa Andy Roddick. Ve svém nejnovějším podcastu přiznal, že po zveřejnění kompletního rozhodnutí Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) změnil svůj původní pohled na celou kauzu.
Profily hráčů
Roddick Andy
Vondroušová Markéta
Další budoucnost Markéty Vondroušové je krajně nejistá (@ Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Když se informace o případu objevily poprvé, americký šampion patřil mezi ty, kteří měli pro českou wimbledonskou vítězku pochopení. Vycházel především z jejího vysvětlení, že v době neohlášené kontroly procházela náročným psychickým obdobím a večerní návštěva u jejího bydliště v ní vyvolala obavy.

"Říká, že byla vystresovaná a na pokraji zhroucení. Tomu rozumím. Kdyby někdo přišel mimo stanovený čas za mnou, tak bych mu řekl, ať se ztratí," uváděl tehdy Američan.

Po zveřejnění úplného rozhodnutí tribunálu se ale situace podle Roddicka výrazně změnila. Součástí dokumentů byly mimo jiné textové zprávy i další podrobnosti o průběhu kontroly, které podle bývalé světové jedničky původní verzi událostí výrazně zpochybnily.

"Musím vzít zpět svůj původní postoj. Když se případ objevil poprvé, měl jsem pro Vondroušovou pochopení. Od té doby se ale objevila další potvrzení a textové zprávy a zdá se, že některé věci se neodehrály tak, jak byly původně prezentovány. To je pro mě obrovské zklamání. Je ti to líto, ale její kariéra tím asi skončí," uvedl Roddick.

Američan zároveň zdůraznil, že nezlehčuje psychické potíže, o kterých česká tenistka hovořila. Podle něj je ale nutné oddělit lidský rozměr případu od dodržování antidopingových pravidel. Vyzdvihl také práci ITIA, která podle jeho názoru zveřejnila dostatek podkladů k vysvětlení svého rozhodnutí.

Případ Vondroušové patří v posledních dnech k nejdiskutovanějším tématům tenisového světa. ITIA minulý týden zveřejnila kompletní odůvodnění čtyřletého trestu za odmítnutí mimosoutěžní antidopingové kontroly a česká tenistka má možnost podat odvolání ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS).

Roddickův komentář ukazuje, jak výrazně mohou nově zveřejněné informace změnit pohled i zkušených osobností světového tenisu. Zatímco na začátku případu patřil mezi ty, kteří se Vondroušové zastávali, nyní připouští, že po prostudování kompletní dokumentace už celou situaci vnímá podstatně jinak.

Dopingová kauza Vondroušové? Mám na to jasný názor, je to velmi jednoduché, říká Roddick

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

31
Přidat komentář
ccarloss
06.08.2026 10:55
Mně tedy tohle Markétino jednání tak nějak zapadá do toho, co o ní říkal J. Kodeš v jednom podcastu (jak začala ignorovat svého prvního trenéra J. Hřebce, jak nebyla vůbec schopná přijmout relevantní kritiku), něco o ní poodkryl i R. Jebavý. Pokud se ale odvolá, tak si myslím, že jí trest bude o něco zmírněn. Každopádně by tohle měla být pro ni životní lekce, at už tenis bude hrát nebo ne.
Reagovat
tenisman1233
06.08.2026 10:55
Reagovat
Georgino
06.08.2026 10:49
Když se na to kouknu z lidského hlediska, tak myslím, že jediné vysvětlení, proč to nedala, je to, že v sobě něco měla (od trávy či drogy po nějaký stimulant či lék) a bála se nějakého trestu či rozmazávání. Jen nějak v té chvíli (možná pod vlivem čehosi, ve stresu a ano, třeba panice) asi nebyla schopná domyslet, že cokoliv by bylo lepší, než to odmítnutí.
Reagovat
falcon_heavy
06.08.2026 10:52
Netřeba za tím vidět snahu zakrýt nějakou zakázanou látku, je to daleko jednodušší - prostě je hloupá a frackovitá, takže si myslela, že nic dávat nemusí.
Reagovat
Ondra979
06.08.2026 10:53
nejspis to tak bude, takze pravdu jsme meli my, co to tvrdime od zacatku, ona je proste jina..ale jinak np, at si uziva je to jeji vec jen pak uz to s tim navratem asi nedopadne
Reagovat
Mantra
06.08.2026 10:20
Já myslím že s Polsonem leží na lehátku a maji v piczi
Reagovat
com
06.08.2026 10:28
Paulson musi vydělávat Objizdi ITFka, prave hraje ctyrhru na challengeru v Nemecku
Reagovat
Mantra
06.08.2026 10:33
no vidíš safra, dostal se pod mou hranici pozornosti, asi si pořídím nějaký socky a dám to sledovat, takhle mi to ujíždí, ale neva, tady se to dozvím, egen
Reagovat
falcon_heavy
06.08.2026 10:13
Nechápu to překvapení. Zpráva ITIA jenom potvdila to, co už od začátku muselo být jasné každému se schopností alespoň trochu analyticky myslet.
Reagovat
MilasTHFC
06.08.2026 10:12
Cela ta kauza pusobi, jako kdyby sla komisarka odebrat vzorek cloveku s IQ 25. A to mozna jeste pridavam.
Reagovat
Blondie
06.08.2026 10:29
Bohužel...
Reagovat
Kapitan_Teplak
06.08.2026 10:02
Njn, to jsou ty účty bez hostinského.
Reagovat
Mantra
06.08.2026 09:41
Vondroušovou a její morál by měl popsat někdo blízký, třeba J.Hřebec
Reagovat
Blondie
06.08.2026 09:37
Nedivím se. Ta zpráva totiž fakt některé věci vysvětluje.

Viz třeba to Markétino "komisařka se neidentifikovala." Což zní jako silný argument, protože seriously, kdo by si domů pustil neznámého člověka?
Jenže podle zprávy měla komisařka veškeré potřebné dokumenty u sebe a byla je připravena normálně ukázat - jenže k té situaci nedošlo, protože Markéta zkoušku automaticky odmítala, aniž by dávala najevo, že o identifikaci stojí.
Prostě... ve chvíli, kdy za vámi někdo přijde s tím, že "táhni do háje, dopingová kontrolo, otravuješ mě večer, já si vzorek nedám", tak to není situace, kdy ten průkaz vytáhneš. Nikdo nezpochybňuje tvou autoritu, ani nedává najevo obavu - prostě počítá s tím, že sis pro vzorek přišla, ale odmítá to. V tu chvíli nevytáhneš průkaz s tím, že "Jsem vole Helga a tady mám pověření." XD
Je to trošku podobné, jako když tě osloví revizor v tramvaji. Taky ukáže jen placku, ale u sebe má těch dokumentů víc. Ale nemůžeš udělat to, že podepíšeš protokol o černé jízdě a placení pokuty a pak se zpětně odvoláváš na to, že ti revizor neukázal veškeré doklady.
Reagovat
Blondie
06.08.2026 09:37
Osobně mě irituje, že Markéta hází vinu všude kolem, mění verze, prokazatelně lže (viz obhajoba založená na "já ani agent jsme nevěděli, že mě mohou kontrolovat mimo okno, volala jsem mu a on to netušil" vs. "samozřejmě vím, že mě mohou kontrolovat mimo okno, už to (několikrát) dělali - agentovi jsem volala, aby ověřil, že jde o kontrolu."). A hlavně tam pořád nevidím sebereflexi - jen přiznání chyby ohledně nahrané fotky. Nic víc.
Reálně by mě dost zajímala verze toho agenta. Protože buď si Markéta najala totálně nekompetatní lamu, která nezná důležité pravidlo o testování mimo okno, nebo to bylo jinak a Markéta týpka profesně znemožnila.
BTW, já v principu v podobné profesi pracuji. A ano, jsou klienti, kteří potřebují kývače, kteří mažou med kolem pusy. Nedávno jsme jednoho klienta varovali, že mu s chováním XXXXX hrozí reakce YYYYY a radili jsme mu preventivní kroky. Co udělal? Vyměnil nás, na což měl právo. Udělal XXXX a přišla reakce YYYYY.
Neuděláš nic :D
Reagovat
Blondie
06.08.2026 09:47
*nekompetentní
Reagovat
falcon_heavy
06.08.2026 10:11
Vzhledem k tomu, že agent jí za cca hodinu volal s tím, že opravdu může být testovaná i mimo okno, tak to nejspíš opravdu v tu chvíli ani jeden nevěděli.
Reagovat
Blondie
06.08.2026 10:13
Ona to ale VĚDĚLA.
Ve snaze o "damage control" interview, které dala exkluzivně Isportu hned po vynesení trestu, jasně říká, že věděla, že ji mohou kontrolovat mimo okno, a že už to v minulosti několikrát udělali. Vyloženě odpovídala na tuhle otázku, tam není možnost jiné interpretace.
Reagovat
falcon_heavy
06.08.2026 10:16
Tomu agentovi ale prokazatelně volala taky. A silně pochybuju, že v tom z její strany už v ten moment byl pokus vytvořit si alibi.
Reagovat
Blondie
06.08.2026 10:27
V jedné verzi říká, že šlo o ověření, ZDA JI MOHOU TESTOVAT MIMO OKNO (to ale věděla, sama v interview říká, že to v minulosti dělali) v druhé, že to věděla a agentovi zavolala, ABY OVĚŘIL, ŽE JDE O KONTROLU.

Tak si vyber :D

Já bych se vůbec nedivila, kdyby z toho vylezlo, že ji agent úpěnlivě prosil, aby vzorek dala, ale ona měla svou hlavu. Což je teda spekulace.

Nebo je ještě možnost, že Markétu sice v minulosti mimo okna testovali a ona věděla, že mohou (a podotýkám, že to je její jasné tvrzení, ona říká, že se to dělo), ale Markéta si myslela, že je to dáno její ochotou a měla by právo je odmítnout, kdyby chtěla. A v ten osudný prosincový den si prostě řekla "tentokrát ne.

To je imho jediná varianta, kdy se ty verze protnou (Markéta TENTOKRÁT nemá na kontrolu náladu a nechce vyjít vstříc, volá agentovi, aby se zeptala, zda fakt MUSÍ dát vzorek, ten jí řekne, že ne).
Reagovat
LiJ
06.08.2026 10:34
Výpověď agenta má být součástí vyšetřování.
Reagovat
Mantra
06.08.2026 10:35
mohla vědět a chtít to ověřit? (ale kecat že nevěděla, byla blbost, tam to vidím na Navrátilovic verzi, že byla pod vlivem)
Reagovat
Blondie
06.08.2026 10:39
Ale tráva a dokonce i lajna jsou za úplně minimální tresty...
Reagovat
Mantra
06.08.2026 10:42
ale to je třeba to co nevěděla, nebo nechtěla jako stigma přijmout, v tu chvíli, kdo ví? Ale to je jedno. Kráva je a bude i tak. To už prostě nezmění a tohle stigma je podle mě horší než, že něco bere... každý to máme jinak
Reagovat
Blondie
06.08.2026 10:50
Jo, reálně je podle mě vyřízená.
Jako vítězka Wimbledonu mohla být pro sponzory a spolupráce zajímavá do důchodu, teď si tu pozici neskutečně podkopala.

Kdyby šlo o minutovou reakci, tak chápu. Ale ona měla 20 minut, volala, řešila to...
Neskutečný.

Já fakt ani nevěřím, že v sobě něco měla.
Reagovat
Mantra
06.08.2026 10:59
Reagovat
falcon_heavy
06.08.2026 10:49
Podle zprávy Markéta volala agentovi, zda může dopingovka přijít i mimo okno, ten to nevěděl a jal se to zjišťovat přímo u WTA a za cca hodinu volal Markétě zpátky, aby jí řekl, že může. To je oficiální verze, kterou nikdo nezpochybnil a předpokládám, že si toho agenta k výslechu předvolali taky.

Jinak všichni asi tak nějak tušíme, že Markéta není nejostřejší pastelka v penále, takže je potřeba veškerá její slova a činy posuzovat podle toho.
Reagovat
MilasTHFC
06.08.2026 10:13
Ja ani neverim tomuhle. Sem si jisty, ze to vedela.
Reagovat
lvicek
06.08.2026 10:53
Ja si teda myslim, ze to skoro jiste nevedela. Jinak by totiz ta jeji fotka na instagramu s tim textem, co tam napsala, vubec nedavala smysl. A taky jsem nekde pozdeji slysela, ze rekla, ze to samozrejme vedela a ze ji testovali takhle v minulosti nekolikrat - ale v teto souvislosti padlo "behem turnaju". Takze mozna si myslela, ze behem turnaju ji muzou testovat kdykoliv, ale ne doma, kdyz 3 mesice nehraje... Ale tohle by zrovna mela byt celkem overitelna informace - testovali ji mimo okno nebo ne? A kdy? Maji urcite prece zaznamy.
Reagovat
Blondie
06.08.2026 11:07
Ne, nepadlo během turnajů. Naopak explicitně říkala, že to bylo mimo areál, prostě "doma..."
Mrkni:

Z vašeho chování se zdálo, že netušíte, že můžete být vyzvána ke zkoušce mimo hodinové okno. Věděla jste to?
Ano, vím, že mě můžou testovat i mimo okno. Na turnajích chodí běžně kdykoli.

Ale tam jde o soutěžní vzorky přímo v areálu.
I jindy už se mi ale stalo, že přišli mimo okno. Ale nikdy, aby někdo cizí dorazil takhle pozdě večer. To byl hlavní důvod mého strachu, a proč jsem hned volala agentovi, aby ověřil, zda jde o reálnou kontrolu.

BTW, Markéta tam tvrdí i tohle: Ta žena u výslechu přiznala, že to byla její úplně první tenisová kontrola v životě.
A z dokumentu:

The DCO has worked at PWC since 2015, including as a Doping Control Officer and lead Doping Control Officer. She conducts approximately 10 to 15 controls per week, and has carried out accreditation checks and training for new Doping Control Officers for approximately 11 years. She had not tested the Player prior to the Incident.

Jako... co? :D
Reagovat
P.T.P.
06.08.2026 09:03
Polibek smrti od kapající kšiltovky.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist