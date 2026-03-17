Obrovská bitva se smutným koncem. Viďmanová na Francouzku nestačila, v Miami končí
Viďmanová – Jacquemotová 7:6, 5:7, 5:7
Úvod zápasu mezi Viďmanovou a Jacquemotovou se nesl v nervózním duchu. O své první podání nejdříve přišla Francouzka, vzápětí ji ale následovala i česká hráčka. Ani v dalším průběhu zápasu nebyl servis pro tenistky žádnou výhodou. Viďmanová ztratila i svůj druhý game na podání, její rivalka opět následovala jejího příkladu a brzy bylo vyrovnáno – 3:3.
Česká tenistka ale postupem času přeci jen získávala více ze hry. Svou soupeřku začala přehrávat v delších výměnách od základní čáry a když i potřetí uspěla na příjmu, frustrovaná soupeřka jen bezmocně rozhazovala rukama. Za stavu 4:3 pro rodačku z Moskvy utkání na několik minut přerušila krátká dešťová přeháňka. To však Viďmanovou z tempa nevyvedlo, bez problémů potvrdila své podání a vedla již o dva gamy.
Déšť zajistil hráčkám neplánovanou pauzu i za stavu 5:4 a tentokrát se už nevyžádaná pauza na Viďmanové podepsala, když nedokázala set dopodávat a bylo opět vyrovnáno. Nepřízni počasí sužovaný zápas se přerušil i po 11. gamu, Viďmanová si ale další podání pohlídala a set musel rozhodnout tie-break. Za stavu 2:1 pro Jacquemotovou už špatné počasí poslalo hráčky do šaten. Po zhruba půlhodinové pauze se obě tenistky vrátily na kurt a zbytek zkrácené hry se nesl ve znamení české tenistky. Viďmanová ji získala poměrem 7:5 a šla do vedení.
Rodačka z Lyonu vstoupila do druhé sady lépe, když se ujala vedení 2:0. V dalším průběhu hry ale impulzivní Francouzka často samu sebe vyváděla emotivními gesty z míry, za stavu 3:2 přišla o výhodu brejku a bylo vyrovnáno. Za stavu 4:4 to ale byla znovu Viďmanová, kdo přišel o servis.
Litovat toho ale nemusela, její soupeřka sadu dopodávat nedokázala a set mířil do dramatické koncovky. Byla to však česká tenistka, kdo se v závěru setu dopustil několika nevynucených chyb. Po dalším prohraném podání už Francouzka možností na dohrání setu nepohrdla, získala ho 7:5 a utkání poslala do rozhodujícího dějství.
Viďmanová v úvodu třetího setu zkoušela několikrát zaskočit soupeřku přechody na síť, tato taktika jí ale příliš nevycházela a byla to ona, kdo si ve třetím gamu jako první prohrál servis. V následujícím gamu Francouzka i díky dvěma dvojchybám nabídla své soupeřce vedení 40:0, agresivní hrou však dokázala všechny tři brejkboly odvrátit a vedla už 3:1.
Další možnosti na returnu v osmé hře ale už třiadvacetiletá Viďmanová využila a bylo vyrovnáno – 4:4. Závěr zápasu se nesl ve velmi nervózním duchu z obou stran. Za stavu 5:5 to ale byla Viďmanová, kdo si prohrála servis. Francouzka, byť s velkými problémy, dokázala zápas dopodávat a po třech hodinách a 15 minutách mohla slavit postup do druhého kola.
Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
