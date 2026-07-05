Obrovská škoda ve Wimbledonu! Pavlásek a Rikl měli na lopatě světové jedničky

DNES, 14:24
Aktuality 3
WIMBLEDON - Nádherné překvapení si mohl přichystat hned úvod nedělního programu ve Wimbledonu. Čeští outsideři Adam Pavlásek s Patrikem Riklem ale nakonec světovým jedničkám v osmifinále deblové soutěže podlehli, přestože byli dvakrát jeden míček od vedení 5:1 v rozhodujícím setu. S Harrim Heliövaarou a Henrym Pattenem prohráli 7:5, 3:6, 6:7.
Profily hráčů (7)
Heliövaara Harri
Pavlásek Adam
Rikl Patrik
Patten Henry
Patrik Rikl a Adam Pavlásek podlehli světovým jedničkám (© JAN KRUGER / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Heliövaara/Patten – Pavlásek/Rikl 5:7, 6:3, 7:6

Heliövaara s Pattenem jsou světovými jedničkami ve čtyřhře, letos už čtyřikrát triumfovali, kralovali na loňském Australian Open a předloni ve Wimbledonu a také jsou úřadujícími šampiony Turnaje mistrů. Není tak překvapením, že do souboje s Pavláskem a Riklem šli jako jasní favoriti.

České duo ovšem naplnění papírových předpokladů málem nedovolilo. Pavláskovi s Riklem se v úvodním setu nepodařilo potvrdit brzký brejk a pak museli přežít kritický osmý game, v němž čelili dvěma brejkbolovým hrozbám. Tuto situaci vyřešili výborně a od stavu 4:5 se ztrátou pouhých tří bodů získali tři hry po sobě.

Začátek druhého dějství Čechům vůbec nevyšel a favorizované soupeře si nechali utéct do vedení 3:0. Uprostřed této sady měli skvěle rozehraný game na returnu a náskok 30:0. Hru však na pár minut přerušil zdravotní problém jednoho z diváků a Heliövaara s Pattenem nepříznivý vývoj otočili a o chvíli později si vynutili rozhodující set.

V úvodu posledního dějství byli lepšími hráči na kurtu Pavlásek s Riklem. Po možnosti brejkbolu sahali hned v prvním gamu na returnu, ale dostali se k němu až o dvě hry později a domácí Patten spáchal dvojchybu, čímž pustil Čechy do náskoku brejku. Ti pak byli jeden míček od luxusního vedení 5:1, ale brejkboly nevyužili a poté sami na servisu po dvojchybě Pavláska zaváhali.

Heliövaara s Pattenem následně bleskově srovnali skóre a více než dvouhodinovou bitvu nakonec musel rozhodnout tie-break do 10 bodů. První minibrejk slavili Fin s Britem, když Heliövaara zahrál nechytatelné prasátko z returnu a poslal svůj tým do vedení 5:3. Následně Pavlásek zkazil volej a soupeři měli nadějný náskok 6:3. S ním už Češi nic neudělali a zkrácenou hru prohráli 6:10.

Pavláskovi s Riklem se tak nepodařilo vyrovnat grandslamové maximum. Pavlásek hrál čtvrtfinále na majorech s Uruguaycem Arielem Beharem ve Wimbledonu 2023 a na předloňském Australian Open. Rikl se mezi nejlepší osmičku podíval s krajanem Petrem Nouzou letos v Melbourne Parku.

Do čtvrtfinále ještě může projít Nouza, který startuje s Rakušanem Neilem Oberleitnerem. Společně vyzvou domácí dvojici Julian Cash, Lloyd Glasspool.

Výsledky čtyřhry mužů ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

3
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GaelM
05.07.2026 14:47
S Pavláskem nejde nic vyhrát, to je známá věc. Už Kvitka to velmi brzy zjistila...
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Daniela123
05.07.2026 14:30
Ano, veliká skoda Ale dali jim zabrat, gratuluji k výkonu.
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Daniela123
05.07.2026 14:30
Ano, veliká skoda Ale dali jim zabrat, gratuluji k výkonu.
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