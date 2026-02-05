Obrovská smůla: Zranění Macháče přišlo v nejhorší možnou chvíli a hrozí mu velký propad
Macháč obhajuje v následujících dnech velké množství bodů. Zřejmě i proto se rozhodl vynechat blížící se kvalifikační utkání Davis Cupu a chce se soustředit na individuální turnaje. Hned na tom prvním po skončení povedeného australského léta se však zranil.
V úvodním zápase v Montpellieru tahal proti domácímu outsiderovi Arthurovi Géovi za kratší konec a v závěru druhého setu kvůli problému s pravým kolenem vzdal. Zapsal tak svou už 11. skreč či odstoupení od předloňského září. To jen potvrzuje jeho stále chatrnou fyzickou kondici, na které se snažil před touto sezonou zapracovat. Navíc pak odstoupil s Matějem Vocelem z deblové soutěže.
Pro rodáka z Berouna se jedná o nejhorší možné načasování. V live žebříčku už zase vypadl z TOP 30, protože nedokázal obhájit 100 bodů za loňské čtvrtfinále v Dallasu. A možná teď nebude schopen několik týdnů hrát, což by mohlo zapříčinit pád až mimo nejlepší padesátku pořadí.
Loni na začátku března totiž kraloval na pětistovce v Acapulcu a získal 500 bodů do světového hodnocení. Sice už předem avizoval, že do mexického města letos nepojede, nicméně o body měl bojovat v jiných destinacích.
V plánu má velmi náročný program. V příštím týdnu by měl startovat v Rotterdamu a pak na následujících akcích v Dauhá a Dubaji. Otázkou je, jak moc je zranění kolene vážné a zda bude schopen předvést stoprocentní výkon, pokud by zmíněné turnaje opravdu chtěl absolvovat.
Zoufat ale úplně nemusí. I kdyby se propadl až do druhé poloviny elitní stovky žebříčku, ve zbytku sezony toho zas tak moc neobhajuje. Za zmínku stojí pouze osmifinále na Masters v Miami, čtvrtfinále na pětistovce v Halle a osmifinále na US Open.
