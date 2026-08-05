Obrovský debakl. Plíšková v Torontu uhrála s grandslamovou šampionku Andrejevovou jen dvě hry
Andrejevová – Plíšková 6:0, 6:2
Plíšková měla ve druhém kole v Torontu velké problémy už od začátku zápasu. Proti Andrejevové ztratila snadno čistou hrou hned první servis a Ruska brejk potvrdila. Česká hráčka se trápila na podání, dělala dvojchyby a soupeřce nabídla další brejkbol. Ten ale odvrátila a dostala se na výhodu. V tu chvíli ale udělala nevynucenou chybu z bekhendu. Naopak šampionka letošního French Open hrála naprosto přesně a získala i třetí game zápasu.
Bývalá světová jednička si situaci zkomplikovala dvojchybami i v páté hře. Stále nenašla recept na ruskou teenagerku a po již páté dvojchybě prohrávala už 0:5. Na returnu se následně snažila odvrátit potupného kanára, ale to se jí nepovedlo. Andrejevová si vypracovala tři setboly v řadě. Ten druhý využila a bez větších problémů potvrdila i třetí brejk. Získala tak první sadu za necelou půl hodinu.
Plíšková game získala až v úvodu druhé sady, když si poprvé v zápase udržela servis a hned čistou hrou. Následně se dostala i k brejkbolu a agresivní hrou ho využila. Uspěla tak premiérově i na returnu a odskočila do vedení 2:0. Náskok však rychle ztratila a na víc už se nezmohla.
V pátém gamu prohrávala česká hráčka při svém podání už 0:30, skóre ale i díky servisu otočila a dostala se ke gamebolu. Ten ale nevyužila. Andrejevová si vypracovala další brejkbol a Češka jí pomohla už sedmou dvojchybou. Ruska brejk potvrdila čistou hrou a zvýšila vedení na 4:2. Následně uspěla také na příjmu a po fantastické výměně si mohla jít sednou na lavičky a připravit se na dopodávání zápasu. To se jí podařilo čistou hrou a postoupila snadno do třetího kola za pouhých 54 minut.
Andrejevová zvýšila vedení ve vzájemné bilanci na 2:0. Ruska v premiérovém duelu porazila Češku ve druhém kole v Cincinnati před dvěma lety 6:2, 6:3. Tehdy jí bylo teprve 17 let.
Plíšková v Torontu na úvod porazila Oleksandru Olijnykovovou 6:4, 6:4. Bývalá světová jednička, která téměř celou sezonu 2025 vynechala, se díky několika čtvrtfinále a semifinále a řadě třetích a čtvrtých kol posouvá směrem zpět k TOP 50 žebříčku.
Andrejevová sice neměla povedenou travnatou část sezony, když ve Wimbledonu vypadla už ve druhém kole s Barborou Krejčíkovou. nicméně poslední měsíce pro ni byly i tak nezapomenutelné. Po titulu v Linci a finále v Madridu se stala grandslamovou šampionkou, když na Roland Garros ztratila jen jeden set.
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Pro mě je mnohem důležitější že porazila tu potetovanou Ukrajinku a v žebříčku se tak zase o kousek posune ...
splašenej plyš, semišová myš
Sněhobílý dehet, utržený nehet
kandidát věd - black metal is dead.