Obrovský debakl. Plíšková v Torontu uhrála s grandslamovou šampionku Andrejevovou jen dvě hry

DNES, 21:15
Aktuality 31
WTA TORONTO - Karolína Plíšková v Torontu končí už ve druhém kole po obrovském výprasku. Česká tenistka a bývalá světová jednička absolutně nestačila na šampionku letošního French Open a ruskou kometu Mirru Andrejevovou, které podlehla za pouhých 54 minut 0:6, 2:6.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Andreeva Mirra
Karolína Plíšková schytala od Mirry Andrejevové obrovský debakl (@ Leonardo Ramirez/MEI / Sipa Press / Profimedia)

Andrejevová – Plíšková 6:0, 6:2

Plíšková měla ve druhém kole v Torontu velké problémy už od začátku zápasu. Proti Andrejevové ztratila snadno čistou hrou hned první servis a Ruska brejk potvrdila. Česká hráčka se trápila na podání, dělala dvojchyby a soupeřce nabídla další brejkbol. Ten ale odvrátila a dostala se na výhodu. V tu chvíli ale udělala nevynucenou chybu z bekhendu. Naopak šampionka letošního French Open hrála naprosto přesně a získala i třetí game zápasu.

Bývalá světová jednička si situaci zkomplikovala dvojchybami i v páté hře. Stále nenašla recept na ruskou teenagerku a po již páté dvojchybě prohrávala už 0:5. Na returnu se následně snažila odvrátit potupného kanára, ale to se jí nepovedlo. Andrejevová si vypracovala tři setboly v řadě. Ten druhý využila a bez větších problémů potvrdila i třetí brejk. Získala tak první sadu za necelou půl hodinu.

Plíšková game získala až v úvodu druhé sady, když si poprvé v zápase udržela servis a hned čistou hrou. Následně se dostala i k brejkbolu a agresivní hrou ho využila. Uspěla tak premiérově i na returnu a odskočila do vedení 2:0. Náskok však rychle ztratila a na víc už se nezmohla.

V pátém gamu prohrávala česká hráčka při svém podání už 0:30, skóre ale i díky servisu otočila a dostala se ke gamebolu. Ten ale nevyužila. Andrejevová si vypracovala další brejkbol a Češka jí pomohla už sedmou dvojchybou. Ruska brejk potvrdila čistou hrou a zvýšila vedení na 4:2. Následně uspěla také na příjmu a po fantastické výměně si mohla jít sednou na lavičky a připravit se na dopodávání zápasu. To se jí podařilo čistou hrou a postoupila snadno do třetího kola za pouhých 54 minut.

Andrejevová zvýšila vedení ve vzájemné bilanci na 2:0. Ruska v premiérovém duelu porazila Češku ve druhém kole v Cincinnati před dvěma lety 6:2, 6:3. Tehdy jí bylo teprve 17 let.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Plíšková v Torontu na úvod porazila Oleksandru Olijnykovovou 6:4, 6:4. Bývalá světová jednička, která téměř celou sezonu 2025 vynechala, se díky několika čtvrtfinále a semifinále a řadě třetích a čtvrtých kol posouvá směrem zpět k TOP 50 žebříčku.

Andrejevová sice neměla povedenou travnatou část sezony, když ve Wimbledonu vypadla už ve druhém kole s Barborou Krejčíkovou. nicméně poslední měsíce pro ni byly i tak nezapomenutelné. Po titulu v Linci a finále v Madridu se stala grandslamovou šampionkou, když na Roland Garros ztratila jen jeden set.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 1000 v Torontu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Pavel Novotný
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Komentáře

31
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tommr
05.08.2026 22:43
Prohra Karolíny se dala čekat takže to žádný překvapení není. Mohla se ale o trochu víc snažit ...
Pro mě je mnohem důležitější že porazila tu potetovanou Ukrajinku a v žebříčku se tak zase o kousek posune ...
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falcon_heavy
05.08.2026 22:45
Že tě ten žebříček tak trápí, když to po sezoně stejně nejspíš zapíchne...
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Georgino
05.08.2026 22:29
Ráno jsem měl takový vnuknutí, že vyhrajou všechny naše holky (z horka?). Nikdo nevěděl, v jaké formě se ukáže Mirra po té, co ji Krejča na Wiblu poslala domů. No, ještě že nesázím a netommruju.
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Stippy
05.08.2026 22:25
No bóže, vždycky je někdo lepší.
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pantera1
05.08.2026 22:17
Dobrá podívaná Korentán versus Čedar. Pěkný výměny
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Levinest
05.08.2026 22:09
To není bída, to je katastrofa
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Blondie
05.08.2026 21:43
Nesnáším kombinaci malinové a světle růžové
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Georgino
05.08.2026 22:22
Však je to taky nevkus. Výjimku dávám jen estetice hippies z konce 60tek.
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Blondie
05.08.2026 22:31
Přesně vím, co myslíš, ale to mě irituje taky :D
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Diabolique
05.08.2026 21:40
LOL
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chlebavevaju
05.08.2026 21:34
Karča zLoun si dnes přišla jen pinknout a rozehrát se na US Open.
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Georgino
05.08.2026 22:32
Jj, zjevně jí stačí chvilka se dostat do optimální formy a komik comík bude slavit 1. GS.
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com
05.08.2026 21:19
a uz prohrava Asi je na čase jít radsi dudat
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P.T.P.
05.08.2026 21:25
Jen si to vyžer pěkně až do konce, ty falešnej "fando" !
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Georgino
05.08.2026 22:33
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pantera1
05.08.2026 21:17
Kájo na Syslíka musíš zvostra, to bude náročný zápas, hodně štěstí
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Saulnier
05.08.2026 21:19
Zlý začiatok, dobrý koniec, snáď
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pantera1
05.08.2026 21:23
Kéž by. Mirra je tvrdý oříšek .
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tenisman1233
05.08.2026 21:19
Zvostra-2 DF+1 dlouhý aut Karolíny ,to není dobrý start
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pantera1
05.08.2026 21:22
psala jsem to ještě než začala, však ona se rozjede. Ale co si budem, těžko vyhraje,ale může jen překvapit.
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tenisman1233
05.08.2026 21:32
Myšleno s nadsázkou.
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pantera1
05.08.2026 21:37
Všimla jsem si že mě neustále opravuješ .
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P.T.P.
05.08.2026 21:21
Moc by mě překvapilo, kdyby Kája dneska vyhrála. (snad jsem dobře zatommroval)
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pantera1
05.08.2026 21:25
Já tomu taky moc nevěřím, snad to v nocí zachrání divá Bára .
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tenisman1233
05.08.2026 21:28
Ještě tam máme Wimbl.šampionku .
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P.T.P.
05.08.2026 21:29
Zkamenělý dítě o sny připraví tě
splašenej plyš, semišová myš
Sněhobílý dehet, utržený nehet
kandidát věd - black metal is dead.
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pantera1
05.08.2026 21:41
Tak to je fičák zatím.
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P.T.P.
05.08.2026 21:58
Už se to trochu vyrovnává.
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pantera1
05.08.2026 22:05
Bude to ve dvou, Kája hodně dvojchyb seká. Na Báru už asi nevydržím, to by mohla vyhrát a ráno si to přečtu a smile taky.
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chlebavevaju
05.08.2026 22:08
Nosková je stále mysli jinde, ta to projede.
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tenisman1233
05.08.2026 22:09
Uhraje ale víc gemů než Plíšková.
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