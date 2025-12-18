Od zranění až k neuvěřitelnému triumfu: Menšík skolil svého idola a zaskočil tenisový svět
Triumf Menšíka na Masters v Miami byl jedním z největších letošních šoků v tenisovém světě. Sice jsme se jeho velké tajemství dozvěděli až po proměněném mečbolu ve finále, nicméně pojďme s ním tento příběh začít.
Prostějovský rodák se svěřil s tím, že už kvůli zranění kolene nesl omluvenku hlavnímu rozhodčímu a chtěl se z turnaje před jeho začátkem odhlásit. "Měl jsem jen štěstí, že ten arbitr zrovna obědval. Fyzioterapeut Alejandro ale udělal úplný zázrak. Díky němu jsem pak mohl vstoupit na kurt a stojím tady s trofejí," řekl po finálové bitvě v Miami.
Vzhledem ke zmíněnému je jeho prvenství na takto velkém podniku ještě neuvěřitelnější. Chyběl malinký kousek a Menšík by dost možná v tuto chvíli dál čekal na svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu i na posun mezi užší špičku.
A jaká byla cesta Menšíka za senzačním titulem? Na úvod si poradil se španělským veteránem Robertem Bautistou a o první překvapení se postaral již ve druhém kole, když skolil Jacka Drapera, který dorazil po triumfu v Indian Wells.
Následovaly zvládnuté souboje s Romanem Safiullinem, jediným žebříčkově níže postaveným soupeřem, Arthurem Filsem a světovou čtyřkou Taylorem Fritzem. Menšík se tak stal prvním českým finalistou na turnajích Masters od Tomáše Berdycha v Monte Carlu 2015.
To nejlepší si schoval na finále s Novakem Djokovičem. Nejúspěšnější hráč všech dob, který je Menšíkovým idolem, nastupoval jako jasný favorit. Český tenista ovšem předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů kariéry a srbského rekordmana porazil.
"Myslím, že chvíli potrvá, než si to všechno uvědomím. Právě teď cítím, jak neuvěřitelné je to, co se stalo. Vyhrát dva tie-breaky proti Novakovi je šílené. Ale ještě víc zvláštní je, že jsem s ním tady opravdu hrál. On je důvod, proč hraju tenis. A já žiju svůj sen. Jak jsem napsal na kameru, je to první titul z mnoha."
Menšík v Miami přehrál tři členy TOP 10 žebříčku, vyhrál všech sedm tie-breaků a stal se prvním českým šampionem na Masters po téměř 20 letech. Přesně po 19 letech a 145 dnech, kdy Berdych kraloval v pařížské hale. Z českých tenistů ovládli některou z akcí Masters už jen Petr Korda a Karel Nováček.
"Je to zatím největší úspěch mé profesionální kariéry, ale je mi jasné, že má cesta nemůže skončit. Beru, že je to jen začátek. Jsem hladový a chci mnohem víc. Až se vrátím domů, zase mě čeká tvrdá práce. Cítím, že mám velký prostor pro zlepšení ve všech aspektech mojí hry," vyprávěl Menšík na tiskové konferenci.
