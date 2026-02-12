Oproti němu jsem Djokovič, stěžoval si Bublik. V Rotterdamu nešetřil virálními poznámkami
Bublikovi se na halovém podniku ATP 500 v Rotterdamu vůbec nedaří a blízko porážky už v prvním kole byl i letos. S Hurkaczem prohrával 6:7, 4:5, když šel Polák podávat na vítězství. Soupeři však game daroval třemi dvojchybami. Desátý hráč světa následně zápas otočil a po úspěšné bitvě vyrovnal své zdejší maximum.
Více než skvělým obratem na sebe však kazašský tenista upozornil kontroverzními poznámkami, kterých vypustil z úst hned několik. "Proč zrovna já? Proč zase já? Doslova asi 20 lidí tady neumí hrát tenis, podívejte se na los. A já hraji s ním," řekl svému kouči na začátku druhé sady.
Tím však zdaleka neskončil. Poté, co polský tenista srovnal na 4:4, přišel Bublik s další stížností. "Eso, eso, dvojchyba, rám, rám, eso, eso, dvojchyba. Co to sakra je? A oni mi říkají, že já jsem ten, kdo nemá žádný rytmus. Ve srovnání s ním jsem Djokovič," přidal další virální komentář.
Ani po zvládnuté bitvě nebyl desátý hráč světa, který je aktuálně v životní formě, z postupu nadšený. "Říkal jsem si, že když tenhle zápas prohraju, tak už sem nikdy nepojedu," svěřil se poté, co postupem přes prvního soupeře vyrovnal zdejší nejlepší výsledek.
"Abych byl upřímný, byla to velmi špatná úroveň. Měl jsem jen štěstí, že udělal pár chyb v důležitých momentech. Podával na vítězství a daroval mi gem. Moc jsem toho neudělal. Takže pro mě jde jen o to, kdo měl dnes větší štěstí," hodnotil zápas.
Třetí nasazený dnes zabojuje o zdejší premiérové čtvrtfinále proti neoblíbenému soupeři. S Janem-Lennardem Struffem prohrál čtyři z pěti vzájemných duelů, přesto však proti 82. hráči světa bude velkým favoritem. Němec je totiž naprosto bez formy a v hlavních soutěžích na okruhu ATP vyhrál tento týden první zápas od října.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Včera Médi nekulaté tenisáky,
Dnes Bublik ala Djokovič,
...těším se na zítra
Snad nějaká dívčí Perla..
Třeba Sába,Rybakina a Serena u věšťkině, která z nich vyhraje Wimbledon.