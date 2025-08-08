Ósakaová porážku neunesla a Mbokové nepogratulovala. Pořád je to můj idol, řekla Kanaďanka
Naomi Ósakaová prožila nejlepší turnaj za poslední roky a poprvé od března 2022 si zahrála finále na prestižním podniku WTA 1000. S domácí Victorií Mbokovou však i přes zisk úvodního dějství prohrála a neúspěch evidentně těžce nesla.
"Nechci zabírat moc času. Jen vám všem poděkuji. Děkuji mému týmu, sběračům, organizátorům a dobrovolníkům. Doufám, že jste si užili dnešní večer," řekla zklamaná favoritka, která ani nepogratulovala soupeřce. To diváky i novináře překvapilo, stejně jako to, že Japonka závěr zápasu vzdala a nedorazila ani na tiskovou konferenci.
Na její chování následně reagovala vítězka Mboková, která ze situace nedělala žádné drama a o Ósakaové mluvila stejně jako před zápasem. "Pořád si myslím, že je to úžasná hráčka. Nic se pro mě nemění. Je to velmi hodná holka a stále k ní budu vzhlížet," řekla teenagerka, která během turnaje prohlásila, že je právě bývalá světová jednička jejím idolem.
To, že Ósakaová vynechala tiskovou konferenci naprosto respektovala a nenechala si vzít radost z životního úspěchu. "Jsem velmi šťastná, že jsem dnes vyhrála. Už jen si proti ní zahrát pro mě byl speciální okamžik,"řekla s pokorou Mboková.
Japonka už před lety po porážkách vynechávala tiskové konference a špatně se vyrovnávala s neúspěchy. Dokonce si kvůli mentálnímu zdraví dala od tenisu pauzu. Od té doby si prošla mateřstvím a následným návratem na kurty, její přístup se však nezměnil.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
mňa sa nezbavíš, s tým sa lúč.
Nebude to také ľahké drahá,
nemôžeš ma vymeniť ako rúž.