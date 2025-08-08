Ósakaová porážku neunesla a Mbokové nepogratulovala. Pořád je to můj idol, řekla Kanaďanka

Naomi Ósakaová (27) nedotáhla finále v Montrealu do vítězného konce a titul k radosti diváků získala domácí naděje Victorie Mboková (18). Japonka při ceremoniálu svou řeč vzala velmi rychle a soupeřce ani nepogratulovala k životnímu úspěchu. "Stále k ní budu vzhlížet," reagovala na situaci Kanaďanka, která si nenechala vzít radost z úspěchu.
Naomi Ósakaová po porážce Victorii Mbokové nepogratulovala (@ ČTK / AP / Christinne Muschi / Profimedia)

Naomi Ósakaová prožila nejlepší turnaj za poslední roky a poprvé od března 2022 si zahrála finále na prestižním podniku WTA 1000. S domácí Victorií Mbokovou však i přes zisk úvodního dějství prohrála a neúspěch evidentně těžce nesla.

"Nechci zabírat moc času. Jen vám všem poděkuji. Děkuji mému týmu, sběračům, organizátorům a dobrovolníkům. Doufám, že jste si užili dnešní večer," řekla zklamaná favoritka, která ani nepogratulovala soupeřce. To diváky i novináře překvapilo, stejně jako to, že Japonka závěr zápasu vzdala a nedorazila ani na tiskovou konferenci.

Na její chování následně reagovala vítězka Mboková, která ze situace nedělala žádné drama a o Ósakaové mluvila stejně jako před zápasem. "Pořád si myslím, že je to úžasná hráčka. Nic se pro mě nemění. Je to velmi hodná holka a stále k ní budu vzhlížet," řekla teenagerka, která během turnaje prohlásila, že je právě bývalá světová jednička jejím idolem.

To, že Ósakaová vynechala tiskovou konferenci naprosto respektovala a nenechala si vzít radost z životního úspěchu. "Jsem velmi šťastná, že jsem dnes vyhrála. Už jen si proti ní zahrát pro mě byl speciální okamžik,"řekla s pokorou Mboková.

Japonka už před lety po porážkách vynechávala tiskové konference a špatně se vyrovnávala s neúspěchy. Dokonce si kvůli mentálnímu zdraví dala od tenisu pauzu. Od té doby si prošla mateřstvím a následným návratem na kurty, její přístup se však nezměnil.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Georgino
08.08.2025 14:12
Jak je to dlouho, kdy tu byl článek, ve kterém se Osaka holedbala, jak je teď mentálně silnější, když není zatížena nějaký velkým očekáváním od sebe samotné.
PTP
08.08.2025 14:17
Nedala si pozor a očekávala vítězství
muster
08.08.2025 14:50
to pogratulování ještě beru, protože už jí pogratulovala u sítě... víc mě štve to nechození na tiskovky
Patik
08.08.2025 14:07
Mal som veľmi rád Naomi..naozaj mal...jej tenis sa dal pozerať(stale da aj keď už nie ako keď bola vo forme).po US Open so Serenou a celom tom cirkuse som si ju obľúbil a povedal si že ona je tá pravá..keď mala slzy v očiach ponúkal som jej svoje plece svoju lásku a oporu .ale potom to prišlo a urobila obrovskú chybu..Otvorila ústa...a celé sa to spustilo začala robiť nadpisy v médiách a zrazu je to celé preč.. prečo Naomi..? A tak nám to spolu klapalo
PTP
08.08.2025 14:14
Nebude to také ľahké drahá,
mňa sa nezbavíš, s tým sa lúč.
Nebude to také ľahké drahá,
nemôžeš ma vymeniť ako rúž.
frenkie57
08.08.2025 14:49
Som tvoje muž.
frenkie57
08.08.2025 14:50
Tvôj
pantera1
08.08.2025 14:47
A nakonec se chová stejně, jako Siréna. Velice nesportovní. Já jsem ji nikdy nemusela, ale její tenis jsem sledovala a sleduju. Měla by se stydět. Navíc je Gazelky idol. Vosako to se ti vrátí .
