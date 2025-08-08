Mboková otočila finále proti Ósakaové a skvělou jízdu zakončila premiérovým titulem
Ósakaová – Mboková 6:2, 4:6, 1:6
Victoria Mboková na domácím podniku v Montrealu předváděla celé dva týdny úžasný a odvážný tenis a sbírala skalp jedné favoritky za druhou, až si dokráčela pro premiérový titul a hned na prestižním turnaji WTA 1000.
Kanadská teenagerka v osmifinále smetla turnajovou jedničku Coco Gauffovou, v semifinále utekla z mečbolu Jeleně Rybakinové a oplatila jí dva týdny starou porážku. Ve finále si připsala další úspěšný obrat proti bývalé světové jedničce a čtyřnásobné grandslamové vítězce Naomi Ósakaové.
Úvod zápasu se Mbokové nepovedl, když si prohrála hned úvodní game na servisu a marně se snažila manko brejku získat zpátky. Nevypracovala si ani jeden brejkbol a v osmé hře o servis přišla znovu. Japonka tak v prvním setu potvrdila roli favoritky a byla blízko největšího titulu za poslední čtyři roky.
Kanaďanka, kterou stejně jako v každém zápase hnalo domácí publikum, se však nevzdávala a dramatický druhý set, ve kterém bylo k vidění šest ztracených podání v deseti hrách, získala pro sebe a vyrovnala. V rozhodujícím dějství už vypadala favoritka odevzdaně, neudržela si ani jeden servis a závěrečný míček schválně poslala do sítě.
Mboková tak po dvou hodinách a pěti minutách dokončila pohádku na domácí půdě. V žebříčku ji čeká velký skok o 61 míst na 24. pozici v žebříčku WTA, Ještě na začátku roku byla 333. hráčkou světa a nyní bude novou kanadskou jedničkou. Obrovský posun udělala díky letošním až neuvěřitelným 53 vyhraným zápasům a pouhým devíti porážkám.
"Nechci zabírat moc času. Jen vám všem poděkuji. Děkuji mému týmu, sběračům, organizátorům a dobrovolníkům. Doufám, že jste si užili dnešní večer," řekla zklamaná favoritka Ósakaová po bolestivé porážce. Japonka svůj poslední velký titul slavila na Australian Open 2021.
Kanaďanka se stala druhou nejmladší hráčkou v historii, která během jednoho turnaje porazila čtyři grandslamové šampionky (Keninovou, Gauffovou, Rybakinovou, Ósakaovou). Tou první je Serena Williamsová, které se to povedlo na US Open v roce 1999. Na úrovní tisícovek je čtvrtou nejmladší vítězkou.
Výsledky dvouhry žen na turnaji WTA 1000 v Montrealu
