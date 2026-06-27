Ósakaová se poklonila Muchové: Jedna z nejpohodovějších hráček na okruhu

DNES, 19:30
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Naomi Ósakaová se po finálovém zápase turnaje v Bad Homburgu omluvila divákům poté, co byla nucena utkání proti Karolíně Muchové skrečovat. Bývalá světová jednička tak nedokončila finále, v němž bojovala o svůj první travnatý titul v kariéře i první trofej na hlavním okruhu od Australian Open 2021.
Profily hráčů
Osaka Naomi
Muchová Karolina
Naomi Ósakaová v rozhovoru s Karolínou Muchovou (@ Mathias Schulz / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Profimedia)

Čtyřnásobná grandslamová šampionka si na začátku zápasu poranila pravé chodidlo a za stavu 0:3 si vyžádala lékařské ošetření. Přesto se ještě pokusila v utkání pokračovat, úvodní set ale prohrála jednoznačně 1:6 a na začátku druhého setu ztrácela 0:1. Následně se rozhodla zápas vzdát.

"Jen chci poděkovat všem, kteří přišli na zápas, a omlouvám se, že jsem ho nemohla dokončit. Atmosféra byla celý týden neuvěřitelná, moc děkuji a doufám, že vám nebylo příliš horko," řekla Ósakaová během slavnostního ceremoniálu.

Zároveň pogratulovala i své soupeřce. "Také gratuluji Karolíně, jsi jedna z nejvíc v pohodě holek na okruhu a vždy je zábava s tebou hrát. Gratuluji k fantastickému turnaji a přeji hodně štěstí i na Wimbledonu," dodala japonská tenistka.

Ósakaová tak nedosáhla na svůj první titul na trávě ani na první triumf na okruhu WTA od roku 2021. Přestože v Bad Homburgu předváděla po celý týden velmi dobré výkony, finále pro ni skončilo předčasně kvůli zdravotním problémům.

Nyní se její pozornost přesouvá k Wimbledonu, kde ji v prvním kole čeká světová dvaaosmdesátka Elsa Jacquemotová. Start grandslamu ale bude záviset i na stavu jejího pravého chodidla, které ji ve finále v Bad Homburgu omezilo.

Na Wimbledonu Osakaová dosud nikdy nepostoupila přes třetí kolo, a právě zdravotní stav tak bude jedním z klíčových faktorů jejího dalšího působení na travnaté sezoně.

Bleskový titul pro Muchovou! Hvězdná Ósakaová finále vzdala, Češka má třetí trofej

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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Diabolique
27.06.2026 21:12
Ale to řekla moc hezky ... být "jedna z nejvíc v pohodě holek na okruhu" je moc pěkné uznání.
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