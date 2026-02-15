Osmá výhra v řadě! Jízdu Bejlek nezastavily ani slzy, v Dubaji začala rychlým postupem
Sönmezová – Bejlek 2:6, 2:6
Bejlek momentálně prožívá nejlepší období své kariéry a do duelu divokých karet se Sönmezovou nastupovala jako favoritka. Tuto roli se podařilo mladé české tenistce splnit na výbornou a zapsala už osmé vítězství v řadě.
V úvodním dějství těžila z chyb i nízkého počtu trefených prvních podání soupeřky a sama hrála aktivně. Bejlek mnohem méně kazila, a přesto měla víc vítězných úderů. Od stavu 4:0 sice prohrála dva gamy v řadě, nicméně další dvě hry byly kompletně v její režii.
Místo radosti z proměněného setbolu, na který vytáhla parádní return, se překvapivě ve tváři Bejlek objevil smutek. Došlo dokonce i na slzy a pláč, což může být spojené s tím, že do zápasu nastupovala s obvázaným levým lýtkem a není stoprocentně fit.
Případnou bolest ale zvládla i ve druhém setu a nebylo znát, že by ji cokoli limitovalo. Navíc se ve vypjatých momentech povzbuzovala. V úvodním gamu otočila stav 0:40 na podání a o několik minut později si vypracovala vedení 3:1.
Brejk ale nepotvrdila a po dvojchybě na brejkbol pustila Sönmezovou zpátky do hry. Také Turkyně však na vlastním servisu zaváhala a Bejlek opět odskočila o dvě hry na 4:2. Nic dalšího už česká tenistka soupeřce nedovolila po hodině a čtvrt prošla do dalšího kola.
Bejlek před dvěma týdny šokovala právě na půdě Spojených arabských emirátů, když si na solidně obsazené pětistovce v Abú Zabí došla z kvalifikace až pro titul. Přitom neměla příliš povedený vstup do sezony, v minulosti byla úspěšná hlavně na antuce a nikdy předtím nehrála semifinále na nejvyšším okruhu.
Ve svém premiérovém startu na tisícovce v Dubaji bude pokračovat soubojem s bývalou šampionkou a nasazenou devítkou Belindou Bencicovou, nebo Jessicou Bouzasovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji
