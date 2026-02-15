Osmá výhra v řadě! Jízdu Bejlek nezastavily ani slzy, v Dubaji začala rychlým postupem

DNES, 19:06
WTA DUBAJ - Sára Bejlek (20) si připsala už osmé vítězství v řadě a pokračuje ve fenomenální jízdě na půdě Spojených arabských emirátů. Po šokujícím triumfu v Abú Zabí začala výborně i na tisícovce v Dubaji, kde v úvodním kole navzdory slzám po prvním setu přehrála v souboji divokých karet 6:2, 6:2 Zeynep Sönmezovou (23).
Sára Bejlek získala už osmou výhru v řadě (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Sönmezová – Bejlek 2:6, 2:6

Bejlek momentálně prožívá nejlepší období své kariéry a do duelu divokých karet se Sönmezovou nastupovala jako favoritka. Tuto roli se podařilo mladé české tenistce splnit na výbornou a zapsala už osmé vítězství v řadě.

V úvodním dějství těžila z chyb i nízkého počtu trefených prvních podání soupeřky a sama hrála aktivně. Bejlek mnohem méně kazila, a přesto měla víc vítězných úderů. Od stavu 4:0 sice prohrála dva gamy v řadě, nicméně další dvě hry byly kompletně v její režii.

Místo radosti z proměněného setbolu, na který vytáhla parádní return, se překvapivě ve tváři Bejlek objevil smutek. Došlo dokonce i na slzy a pláč, což může být spojené s tím, že do zápasu nastupovala s obvázaným levým lýtkem a není stoprocentně fit.

Případnou bolest ale zvládla i ve druhém setu a nebylo znát, že by ji cokoli limitovalo. Navíc se ve vypjatých momentech povzbuzovala. V úvodním gamu otočila stav 0:40 na podání a o několik minut později si vypracovala vedení 3:1.

Brejk ale nepotvrdila a po dvojchybě na brejkbol pustila Sönmezovou zpátky do hry. Také Turkyně však na vlastním servisu zaváhala a Bejlek opět odskočila o dvě hry na 4:2. Nic dalšího už česká tenistka soupeřce nedovolila po hodině a čtvrt prošla do dalšího kola.

Bejlek před dvěma týdny šokovala právě na půdě Spojených arabských emirátů, když si na solidně obsazené pětistovce v Abú Zabí došla z kvalifikace až pro titul. Přitom neměla příliš povedený vstup do sezony, v minulosti byla úspěšná hlavně na antuce a nikdy předtím nehrála semifinále na nejvyšším okruhu.

Ve svém premiérovém startu na tisícovce v Dubaji bude pokračovat soubojem s bývalou šampionkou a nasazenou devítkou Belindou Bencicovou, nebo Jessicou Bouzasovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Serpens
15.02.2026 19:57
prý mentaly taf mač, více se nedovíme.
Reagovat
tommr
15.02.2026 19:29
První kolo zvládla Sára na jedničku. Sonmez nebyla lehká soupeřka i když by se to podle skore mohlo zdát ... smile
Další kola budou ale ještě těžší. Už v příštím kole narazí asi na Bencic která jí dneska pozorně sledovala z publika. A pokud by si s ní poradila tak ve třetím kole jí bude čekat další supermatka Svitolina ...
Reagovat
Zbyna_S23
15.02.2026 19:17
Docela by mě zajímalo, proč tam plakala na konci setu.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
15.02.2026 19:21
Jsou v podstatě dvě teorie. Buď ji bolelo to lýtko, nebo se necítila dobře... Někdo snad psal, že se jí špatně dýchalo. Každopádně něco tam bylo. Snad to nebude nic, co by ji limitovalo v dalším zápase.
Reagovat
Petr_Fisk
15.02.2026 19:43
Můj tip Ondro je, že to bude něco osobního. Bylo vidět, že dnes jí ten tenis nedělal radost a i po jasném vítězství byla skleslá.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
15.02.2026 19:47
Jj, byla taková zvláštní, ale zase se tam dost ve druhém setu hecovala. Takový zvláštní.
Reagovat
Krisboy
15.02.2026 19:53


Švédská ryba je z5!
Reagovat
Petr_Fisk
15.02.2026 20:21
Number 5 is alive
Reagovat
Krisboy
15.02.2026 20:25
Rád tě vidím
Reagovat
Petr_Fisk
15.02.2026 20:35
Utírám slzu...
(Ta moje rybička už ale většinou pluje v jiných vodách než tenisových)
Reagovat
Krisboy
15.02.2026 20:47
Je jedno kde, hlavně že pluje!
Reagovat
lajzt0
15.02.2026 19:54
Taky bych to viděl spíš na něco osobního než bolest lýtka a nebo problém s dýcháním
Reagovat
volejman
15.02.2026 21:37
I já si to myslím. Ve druhém setu a pak i v záznamu není vidět nějaké omezení v pohybu, ani si na lýtko nesahala. Možná nějaké rodinné problémy nebo jí dal kluk kopačky.
Reagovat
tommr
15.02.2026 19:24
nejpravděpodobnější vysvětlení asi bude jak se píše v článku: Sáru zase začalo trápit to lýtko se kterým má problémy už delší čas a bála se že bude kvůli tomu muset skrečovat ...
Reagovat
Zbyna_S23
15.02.2026 19:30
Na hře těsně před ani po to vůbec nebylo znát (mým okem????). Hrála skvěle, s nohou nic nenaznačovala. O dýchání mluvil komentátor, ale to snad taková slabá není, aby plakala z dušnosti. Jsem zvědav, zda se nějaké info objeví. Snad bude ok.
Reagovat
Kapitan_Teplak
15.02.2026 19:08
Pěkně ji vyklepla
A oplatila jí tak drtivou prohru 0:6, 3:6 z Frýdku ze září 2021.
Reagovat
ladinec
15.02.2026 19:30
Sara mě překvapuje , takové malé krásné pivko... dobrý
Reagovat
com
15.02.2026 20:27
smilesmile
Reagovat
Kapitan_Teplak
15.02.2026 20:33
Podmírák.
Reagovat
Krisboy
15.02.2026 20:48
Reagovat

