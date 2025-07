Pála se chystá na derniéru. Do baráže si přeje hvězdný pár složený z grandslamových šampionek

Sedmnáct let je Petr Pála (49) kapitánem české ženské tenisové reprezentace. Na podzim jej čeká rozlučka, žezlo pak totiž předá Barboře Strýcové (39). Namísto vytouženého zářijového finále BJK Cupu se ale Češky budou prát jen v baráži. V chorvatském Varaždinu si budou chtít uchovat naději na účast ve finálovém turnaji v příštím roce. A tak šéfa týmu čekají rozmluvy s oporami.

Česko má za sebou v tradiční týmové soutěži neúspěšnou kvalifikaci. Poté, co v dubnu v Ostravě v oslabené sestavě v rozhodujícím utkání se Španělskem prohrálo 1:2, upadlo do nejistoty. A protože tenis zná jen vítěze a poražené, návrat do kvalifikačních bojů zajistí českému výběru jen vítězství v tříčlenné skupině, kterou tvoří s Chorvatskem a Kolumbií.

Zejména domácí celek může Češky ohrozit. Chorvatsko bude po třech letech zase hrát zápas před vlastním publikem a na hardu, což by mohlo přilákat třeba hvězdnou Donnu Vekičovou.

I proto Pála seděl po téměř celou dobu Livesport Prague Open na tribuně a sledoval všechny potenciální reprezentantky. Musel mít radost. Pět Češek hrálo čtvrtfinále, tři jeho svěřenkyně postoupily do semifinále a nakonec se hrál i domácí duel o titul.

"Spoustě holek se turnaj vydařil a já jsem za to hrozně rád. Mít takový turnaj na domácí půdě, kde se tolik holek dostane daleko a připíše důležité body do žebříčku, je moc fajn. Holky si zahrály před domácím publikem, což je unikátní, protože takové publikum jen tak nenajdou, pokud se zrovna doma nehraje týmový zápas," kvitoval šéf českého národního týmu.

Potěšily ho ale i mladší hráčky, které využily nabídnutou šanci hrát v Praze. "Lucka Havlíčková vyhrála kolo, pak byla blízko čtvrtfinále. Mohla vidět, že na to má, ale samozřejmě u ní to bude ještě daleká cesta. Přes kvalifikaci přešla Alena Kovačková, což je skvělé. Laura Samson sice prohrála a ztratila body, ale myslím, že i ta účast jí pomůže, aby se zase prokousala zpátky nahoru. Navíc holky se dostaly i do finále čtyřhry, tak co si víc přát…"

Naposledy měl kapitán týmu v BJK Cupu problémy se sestavou a týmovou jedničku musel udělat z čerstvě dvacetileté Lindy Noskové. Mimo hru zůstalo několik daleko zkušenějších opor. "Chystám se na US Open, kde chci mluvit se všemi hráčkami. Hlavně s těmi, které nehrály kvůli zranění. Markéta Vondroušová, Kája Muchová a Bára Krejčíková, to jsou prostě holky světové úrovně. A já věřím, že když budou zdravé, tak i když ten termín není šťastný, tak by se chtěly poprat příští rok třeba i o finálovou účast. Bylo by super, kdyby byly zdravé a potom aspoň některá z nich hrála," přiznává Pála.

That finals feeling!



Siniakova/Vondrousova defeat Schuurs/Krawczyk 6-4, 6-4 making there way into the doubles final in Berlin!#bett1open pic.twitter.com/nUa1FRRDTp — wta (@WTA) June 24, 2023

Jasno má ale o složení deblové dvojice. "V ideálním případě by čtyřhru měly hrát Katka Siniaková s Markétou Vondroušovou. Anebo samozřejmě i s Bárou Krejčíkovou. Katka hraje debla excelentně, je to vidět možná víc, než by mělo, ona je totiž i vynikající singlistka. A pak k ní, když bude jedna z té dvojice, tak je to obrovská psychická zátěž pro soupeřky. Vždyť obě jsou grandslamové vítězky ve dvouhře. Ale já bych hrozně rád viděl v deblu na naší straně Katku s Markétou."

Pro úplnost je třeba dodat, že Siniaková s Vondroušovou spolu už jednou v národním týmu nastoupily a duel s polskou dvojicí Kawaová, Linetteová v roce 2022 hladce vyhrály. Dvakrát pak společně bojovaly i na okruhu WTA. Bylo to v Berlíně 2023, kde došly do finále. V německé metropoli si debl zopakovaly i letos, vypadly však v prvním kole.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.