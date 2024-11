Pála zatím nominaci proti Polsku tají. Věří, že Češky můžou tým s hvězdnou Šwiatekovou porazit

Kapitán českých tenistek Petr Pála cítí před sobotním čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové proti Polsku šanci na úspěch. Přestože si přál kvůli atmosféře narazit na domácí Španělky, věří, že i duel s jejich přemožitelkami se odehraje v bouřlivé kulise. Nominaci při dnešním rozhovoru s novináři neprozradil.

Polky dnes v Málaze nasměrovala k postupu Magda Linetteová, která po takřka čtyřech hodinách porazila Saru Sorribesovou. Rozhodující druhou výhru přidala hvězdná Iga Šwiateková, která zdolala v souboji jedniček Paulu Badosaovou. "Oba týmy by byly těžké a uvidíme, koho Polsko zítra postaví. Iga bude určitě hrát a uvidíme, kdo bude na dvojce," uvedl Pála.

Utkání Polska se Španělskem se mělo hrát ve středu, organizátoři ho ale kvůli nepříznivému počasí přeložili na dnešek. "Když jsem na tiskovce říkal, že ten posun nebude mít žádný vliv, protože hrajou od 10 hodin ráno, tak jsem nečekal, že budou hrát první zápas skoro čtyři hodiny. Teoreticky to tedy může mít na jejich sestavu vliv, ale to už je jejich záležitost. Mají také další hráčku (Magdalenu) Frechovou, která je ve světovém žebříčku na 25. místě," řekl Pála.

Dlouholetý kapitán českých tenistek má k dispozici Lindu Noskovou, Marii Bouzkovou, Kateřinu Siniakovou, Sáru Bejlek a Dominiku Šalkovou. Karolína Muchová se omluvila stejně jako Karolína Plíšková kvůli zranění, Barbora Krejčíková už dříve vyloučila účast kvůli náročnému programu.

"Nominace je z drtivé části ovlivněná zraněními. To se nedá nic dělat. I když nemáme tolik hráček, pořád máme obrovskou šanci uspět. Třeba to teď v tomhle systému, který byl několikrát proti nám, může vyjít," uvedl Pála.

Nominaci zatím prozradit nechtěl

Nominaci proti Polsku prozradit nechtěl. Zveřejní ji v sobotu hodinu před úvodní dvouhrou. "Mám to v hlavě a řeším to postupně, protože Katka teď byla jako poslední na tréninku. Poté jsme si deset minut povídali o všem možném. Člověk to musí sesumírovat. Hráčkám to řeknu dnes před večeří. Chci si také sednout s trenéry a zeptat se jich, jak to vidí oni," podotkl Pála.

Start Noskové na pozici české jedničky nevyloučil. Šestadvacátá hráčka světa Šwiatekovou porazila letos na Australian Open, od US Open však více než dva měsíce nehrála. "Ano, nějaká zápasová rutina jí chybí, ale zase má chuť a bude hladová. Před US Open hrála výborně. Pak už sice nehrála žádný zápas, ale je to výborná hráčka, která má vysokou hru a Šwiatekovou už letos porazila," řekl Pála.

Ačkoliv mu nevyšlo přání hrát proti domácímu Španělsku, věří, že i utkání s Polskem bude mít bouřlivou kulisu. "Kdyby to bylo se Španělskem, tak by to bylo úžasné, ale tahle varianta je pryč a my se pokusíme co nejlépe připravit na zítřek. I když je v té hale méně lidí, tak je to pořád docela dost slyšet. Nevím, kolik tady bylo Poláků, ale byli slyšet. A také doufám, že budou i nějací čeští fanoušci. Myslím, že atmosféra bude dobrá," uvedl Pála.