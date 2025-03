Parádní jízda českých tenistů. Září Macháč, Lehečka i Menšík

Krásně se na to dívá. Po konci Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka pověst českého tenisu zachraňovaly prakticky výhradně ženy. To už však neplatí. Českého fanouška musí pohled na žebříček mužské dvouhry vyloženě těšit. Dvacátý Tomáš Macháč, o čtyři místa za ním Jiří Lehečka a na 57. místě jako nejmladší tak vysoko postavený tenista Jakub Menšík. K tomu všemu turnajové triumfy v podání Lehečky a Macháče. Optimismus je rozhodně na místě.

"Pro český daviscupový tým je parádní, že máme tak skvělé hráče. Všichni tři jsme zahráli výborně v Austrálii a můžeme se dál posouvat. Všichni máme potenciál být i výš, takže jsem rád, že máme tak silný tým." Těmito slovy oglosoval před duelem s Jižní Koreou sílu českých tenistů Macháč. To ještě ani on sám netušil, co v následujících týdnech, především v jeho podání, přijde.

Sezonu 2025 rozjel neskutečným stylem Lehečka, který hned na svém úvodním turnaji v Brisbane nenašel přemožitele. Na cestě za druhým kariérním titulem přitom vyřadil těžké váhy. Rune, Nišioka, Jarry, Dimitrov a ve finále Opelka. Ti všichni gratulovali českému tenistovi k vítězství. "Pro mě to byl skvělý týden v Brisbane. Hraju tady v Austrálii rád. Chci poděkovat všem, kteří se na nás přišli podívat, a také svému týmu," jásal po svém triumfu rodák z Mladé Boleslavi.

Že se nejednalo o náhodný výsledek, potvrdil svěřenec Michala Navrátila postupem do osmifinále Australian Open, kde skončil na Novaku Djokovičovi, či do semifinále v Dauhá.

Snad ještě ve větší fazoně se prezentuje současná česká jednička Macháč. Na Australian Open ho podobně jako parťáka Lehečku zastavil ve třetím kole Djokovič, v Dallasu si zahrál čtvrtfinále a naposledy získal životní triumf na pětistovce v Acapulcu. Odměnou je mu postup na životní 20. místo žebříčku.

"Chtěl bych poděkovat trenérovi. Někdy na něj mluvím hodně hlasitě, ale před dvěma týdny jsem mu říkal, že mám někdy potíže s velkými zápasy. A teď jsem vyhrál turnaj ATP 500," smál se po životním triumfu Macháč na svého kouče Daniela Vacka.

A Menšík? Na úvod sezony zaznamenal čtvrtfinále v Brisbane i Aucklandu či třetí kolo na Australian Open. To vše dává stále teprve devatenáctiletému tenistovi ten nejlepší základ do začínající sezony 2025. Navíc pořád platí, že ve světovém žebříčku je v současné době na 57. příčce, kohokoliv mladšího byste však před prostějovským rodákem hledali marně. A zajímavost na závěr. Byl to právě Menšík, který Macháčovi při jeho cestě za titulem v Acapulcu sebral jeden ze dvou setů, jenž staronová česká jednička ztratila.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.