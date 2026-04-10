Parádní jízda Plíškové po zranění končí. Ve čtvrtfinále podlehla dlouholeté rivalce

DNES, 20:10
Aktuality 24
WTA LINEC - Karolína Plíšková absolvovala na antukové pětistovce v linecké hale svůj první turnaj po další zdravotní pauze a nenavázala na skvělé výkony z předchozích dvou zápasů. Bývalá světová jednička a šampionka ročníku 2014 podlehla ve svém prvním čtvrtfinále po téměř dvou letech 5:7, 4:6 dlouholeté rivalce Donně Vekičové.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Vekic Donna
Karolína Plíšková skončila v Linci ve čtvrtfinále (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Vekičová – Plíšková 7:5, 6:4

Plíšková se v minulosti potkala s kamarádkou Vekičovou celkem 10krát, takže obě aktérky moc dobře věděly, co mohou jedna od druhé očekávat. Lepší vstup do utkání měla Chorvatka, která si čistou hrou udržela servis a pak měla díky dalším chybám české hráčky brejkbol. Ten ovšem Plíšková suverénně zlikvidovala a srovnala na 1:1.

Následující minuty žádnou zajímavost nepřinesly. Plíšková se stabilizovala na servisu a začala držet s Vekičovou krok mnohem snadněji. Po dvaceti minutách hry byl stav vyrovnaný 3:3.

O něco později ale Vekičová donutila Plíškovou ke dvěma chybám a vedla na returnu 30:0. Bývalá světová jednička ovšem i z této situace hladce vybruslila. Brejkbol k vidění od druhého gamu nebyl, Plíšková se stále nemohla prosadit na returnu a po 40 minutách čelila manku 5:6.

A s ním už si poradit nedokázala. Plíšková stále byla o chlup horší hráčkou na kurtu, udělala několik dalších nevynucených chyb a poprvé si prohrála servis. To zároveň znamenalo, že Vekičová po tři čtvrtě hodiny hry získala úvodní set poměrem 7:5.

Hned na začátku druhého dějství se Plíšková konečně dostala k první příležitosti na returnu. A brejkbol vlastně vůbec řešit nemusela, protože Vekičová jí ho pomohla proměnit vlastní dvojchybou. Česká tenistka pak brejk suverénně potvrdila a ujala se vedení 2:0.

Plíšková však celkem rychle doplatila na další chyby v mezihře a Vekičová se snadno dotáhla na 2:2. Dvojnásobná grandslamová finalistka mohla vedení o brejk okamžitě obnovit, ale opět příliš chybovala a zahodila náskok 40:0 a sérii brejkbolů.

Hra se poté vyrovnala a Vekičová si pořád udržovala výhodu vedení o jeden game. A právě ta se jí náramně hodila při skóre 5:4, kdy Plíšková byla pod tlakem a musela si uhájit podání. To se rodačce z Loun nepodařilo, a dokonce si servis po dvojchybě na mečbol prohrála čistou hrou.

Plíšková nedokázala v dnešním čtvrtfinále navázat na skvělé výkony z předchozích dvou zápasů, v nichž smetla rozjetou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou i obhájkyni titulu Jekatěrinu Alexandrovovou, a vyrobila shodně 19 vítězných úderů i nevynucených chyb. Naopak kvalifikantka Vekičová hrála výborně a zaznamenala poměr 23:9.

Linec, kde při posledním startu v roce 2014 triumfovala, byl pro Plíškovou prvním turnajem po zhruba dvouměsíční pauze zaviněné zraněním lýtka a kolene. Loni se po více než roční přestávce vrátila po dvou operacích kotníku a nyní v Rakousku odehrála teprve čtvrtý podnik v sezoně.

Přesto se probila do svého prvního čtvrtfinále od června 2024, kdy hrála finále v Nottinghamu. Navíc by se měla vrátit do TOP 200 žebříčku, takže má zajištěnou kvalifikaci na blížícím se French Open.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Vekičová vyhrála v Linci včetně kvalifikace už čtyři utkání, přičemž v osmifinále měla po odstoupení Anheliny Kalininové volno. Bývalá světová sedmnáctka se v pondělí vrátí do elitní stovky pořadí, v živém žebříčku se momentálně nachází na 67. pozici.

V semifinále na hlavním okruhu je Vekičová po téměř dvou letech. Konkrétně od olympiády 2024 v Paříži, kde získala stříbro a zahrála si svůj jediný předchozí semifinálový duel na antukových kurtech.

O celkově 15. finále bude usilovat proti další bývalé šampionce a ruské rodačce Anastasiji Potapovové, která od této sezony reprezentuje právě Rakousko. Druhou semifinálovou dvojici utvořily nasazená jednička Mirra Andrejevová a Elena-Gabriela Ruseová.

Výsledky turnaje WTA 500 v Linci

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

24
Přidat komentář
tommr
10.04.2026 21:58
Dnešní zápas se teda Karolíně vůbec nepoved. Špatná byla hlavně na returnu. Jedinej brejk získala díky dvojchybě Vekicový jinak byla na returnu úplně marná. A dvakrát za sebou ztratit set když podávám je u tak zkušený hráčky taky bída ...
Reagovat
Soptik
10.04.2026 21:56
Klasika smete Alexandrovou a vykape dle mě s horší hráčkou, prostě opět ta stejná Karolína. Radši ať se na to vykašle a jde rodit
Reagovat
tenisman1233
10.04.2026 21:58
Donna ale hrála líp než alexandrova.
Reagovat
Blondie
10.04.2026 21:56
Za ten outfit by mela Karo Adidas zazalovat...

Jinak skvely turnaj po navratu.
Reagovat
tommr
10.04.2026 21:42
A vypadá to že i druhý set Karolína prohraje tak že se nedokáže na podání udržet v zápase ...
Reagovat
Vlk-v-trave
10.04.2026 21:34
Dropsot stoleti Donny Vekic... ;-)))
Prez pasku na lajnu... se fakt hned tak nevidi. Tady se nam aspon Karolina poradne zasmala... coz jsem take dlouho nevidel jak se smeje hracka a pritom drsne tece... v zapase.
Reagovat
HolyMotors
10.04.2026 21:40
Karolína určitě dresně neteče. Je to poměrně vyrovnaný zápas.
Reagovat
Vlk-v-trave
10.04.2026 21:52
No tekla dost, ne sice vysledkove, ale herne... to by hodila uz v prvnim setu raketou... To ji jeste na zacatku druheho Donna pomohla... se dostat do zapasu, ale nedala to.
Reagovat
Vlk-v-trave
10.04.2026 21:52
*nehodila
Reagovat
tommr
10.04.2026 21:24
Nevyužít vedení 40:0 na returnu je trestuhodné ...
Reagovat
Vlk-v-trave
10.04.2026 21:27
Jak Donna nepomuze, neni z ceho "rysovat" uhly...;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
10.04.2026 21:15
Karolina obcas jak stojate vody... geometryne potrebuje vstricnost Donny...

Dnes jsem se koukl na Tagger... a jak drzi jednorucak s Potapkou (ktera asi uz definitivne presla na modeling, takze predvadi pekne esteticke vykony, ale...ty sportovni trochu vaznou;-)
...No bude to vyzva i s Fran Schiavone v trenerskem boxu... jak ten micek nevezme dobre, tak ten ficak zpusobuje, ze ji to jde hodne vysoko... to je potom pro souperky zlaty nality mic... no drzim palce, trebas najde cestu... jednoduche to si nebude. Nektere udery se ji podarily ale pekne... to ano...
Reagovat
tommr
10.04.2026 21:05
Když si Karolína nedokáže vypracovat ani jeden brejkbol proti nikterak oslnivýmu podání Vekicový tak může jen těžko vyhrát ...
Reagovat
zfloyd
10.04.2026 21:04
údery v ruce má , ale ten pohyb k tomu nějak chybí , bude muset jít asi víc do rizika a přitvrdit , jinak to nepůjde , Dona hraje totiž i hlavou
Reagovat
com
10.04.2026 21:02
a je to v (_o_)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
10.04.2026 21:14
Fandi!
Reagovat
Krisboy
10.04.2026 21:24
To on neumí a nikdy to taky nedělal.
Reagovat
Kuba4Win
10.04.2026 21:02
škoda
Reagovat
tommr
10.04.2026 20:51
Karolína se zatím vůbec nechytá na returnu ...
Reagovat
Otmar
10.04.2026 21:08
Přesně tak, hraje, na co má, s pohybem to vždycky bylo slabší. Ale ten return není schopna zahrát trochu přijatelně, pokud vůbec. A i kdyby vyhrála druhý set, tak to moc nadějně nevidím.
Reagovat
tommr
10.04.2026 20:28
Vekic nám nějak nakynula ...
Reagovat
aligo
10.04.2026 20:43
To Káji zadek taky
Reagovat
Mantra
10.04.2026 20:12
Já myslím že vyhraje
Reagovat
com
10.04.2026 20:18
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

TOPlist