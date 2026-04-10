Parádní jízda Plíškové po zranění končí. Ve čtvrtfinále podlehla dlouholeté rivalce
Vekičová – Plíšková 7:5, 6:4
Plíšková se v minulosti potkala s kamarádkou Vekičovou celkem 10krát, takže obě aktérky moc dobře věděly, co mohou jedna od druhé očekávat. Lepší vstup do utkání měla Chorvatka, která si čistou hrou udržela servis a pak měla díky dalším chybám české hráčky brejkbol. Ten ovšem Plíšková suverénně zlikvidovala a srovnala na 1:1.
Následující minuty žádnou zajímavost nepřinesly. Plíšková se stabilizovala na servisu a začala držet s Vekičovou krok mnohem snadněji. Po dvaceti minutách hry byl stav vyrovnaný 3:3.
O něco později ale Vekičová donutila Plíškovou ke dvěma chybám a vedla na returnu 30:0. Bývalá světová jednička ovšem i z této situace hladce vybruslila. Brejkbol k vidění od druhého gamu nebyl, Plíšková se stále nemohla prosadit na returnu a po 40 minutách čelila manku 5:6.
A s ním už si poradit nedokázala. Plíšková stále byla o chlup horší hráčkou na kurtu, udělala několik dalších nevynucených chyb a poprvé si prohrála servis. To zároveň znamenalo, že Vekičová po tři čtvrtě hodiny hry získala úvodní set poměrem 7:5.
Hned na začátku druhého dějství se Plíšková konečně dostala k první příležitosti na returnu. A brejkbol vlastně vůbec řešit nemusela, protože Vekičová jí ho pomohla proměnit vlastní dvojchybou. Česká tenistka pak brejk suverénně potvrdila a ujala se vedení 2:0.
Plíšková však celkem rychle doplatila na další chyby v mezihře a Vekičová se snadno dotáhla na 2:2. Dvojnásobná grandslamová finalistka mohla vedení o brejk okamžitě obnovit, ale opět příliš chybovala a zahodila náskok 40:0 a sérii brejkbolů.
Hra se poté vyrovnala a Vekičová si pořád udržovala výhodu vedení o jeden game. A právě ta se jí náramně hodila při skóre 5:4, kdy Plíšková byla pod tlakem a musela si uhájit podání. To se rodačce z Loun nepodařilo, a dokonce si servis po dvojchybě na mečbol prohrála čistou hrou.
Plíšková nedokázala v dnešním čtvrtfinále navázat na skvělé výkony z předchozích dvou zápasů, v nichž smetla rozjetou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou i obhájkyni titulu Jekatěrinu Alexandrovovou, a vyrobila shodně 19 vítězných úderů i nevynucených chyb. Naopak kvalifikantka Vekičová hrála výborně a zaznamenala poměr 23:9.
Linec, kde při posledním startu v roce 2014 triumfovala, byl pro Plíškovou prvním turnajem po zhruba dvouměsíční pauze zaviněné zraněním lýtka a kolene. Loni se po více než roční přestávce vrátila po dvou operacích kotníku a nyní v Rakousku odehrála teprve čtvrtý podnik v sezoně.
Přesto se probila do svého prvního čtvrtfinále od června 2024, kdy hrála finále v Nottinghamu. Navíc by se měla vrátit do TOP 200 žebříčku, takže má zajištěnou kvalifikaci na blížícím se French Open.
Vekičová vyhrála v Linci včetně kvalifikace už čtyři utkání, přičemž v osmifinále měla po odstoupení Anheliny Kalininové volno. Bývalá světová sedmnáctka se v pondělí vrátí do elitní stovky pořadí, v živém žebříčku se momentálně nachází na 67. pozici.
V semifinále na hlavním okruhu je Vekičová po téměř dvou letech. Konkrétně od olympiády 2024 v Paříži, kde získala stříbro a zahrála si svůj jediný předchozí semifinálový duel na antukových kurtech.
O celkově 15. finále bude usilovat proti další bývalé šampionce a ruské rodačce Anastasiji Potapovové, která od této sezony reprezentuje právě Rakousko. Druhou semifinálovou dvojici utvořily nasazená jednička Mirra Andrejevová a Elena-Gabriela Ruseová.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Jinak skvely turnaj po navratu.
Prez pasku na lajnu... se fakt hned tak nevidi. Tady se nam aspon Karolina poradne zasmala... coz jsem take dlouho nevidel jak se smeje hracka a pritom drsne tece... v zapase.
Dnes jsem se koukl na Tagger... a jak drzi jednorucak s Potapkou (ktera asi uz definitivne presla na modeling, takze predvadi pekne esteticke vykony, ale...ty sportovni trochu vaznou;-)
...No bude to vyzva i s Fran Schiavone v trenerskem boxu... jak ten micek nevezme dobre, tak ten ficak zpusobuje, ze ji to jde hodne vysoko... to je potom pro souperky zlaty nality mic... no drzim palce, trebas najde cestu... jednoduche to si nebude. Nektere udery se ji podarily ale pekne... to ano...