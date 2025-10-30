Pátek v Paříži: Bitva neoblíbených rivalů, Sinner proti dělovému servisu a monacká senzace

DNES, 08:15
Previews 0
Páteční program na Masters v Paříži nabídne všechny čtyři čtvrtfinálové duely. Největší favorit Jannik Sinner se utká s Benem Sheltonem a obhájce titulu Alexander Zverev nastoupí proti neoblíbenému rivalovi Daniilovi Medveděvovi. Félix Auger-Aliassime bojující o Turnaj mistrů vyzve monackou senzaci Valentina Vacherota a o semifinále zabojuje také Alex de Minaur proti Alexanderovi Bublikovi.
Profily hráčů (7)
Medvedev Daniil
Zverev Alexander
Bublik Alexander
Vacherot Valentin
Auger Aliassime Felix
De Minaur Alex
Sinner Jannik
Shelton Ben
Alexander Zverev si střihne šlágr s neoblíbeným rivalem (© DIMITAR DILKOFF / AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 31. 10.

Čtvrtfinálové zápasy
Auger-Aliassime (9-Kan.) - Vacherot (Monako) | Court Central (14:00 SEČ)
De Minaur (6-Austr.) - Bublik (13-Kaz.) | Court Central (15:30 SEČ)
Sinner (2-It.) - Shelton (5-USA) | Court Central (19:00 SEČ)
Zverev (3-Něm.) - Medveděv (11-) | Court Central (20:30 SEČ)

 

Auger-Aliassime – Vacherot | 14:00 SEČ

Félix Auger-Aliassime působí po náročných posledních týdnech vyčerpaně, ale pořád bojuje o účast na Turnaji mistrů, takže musí sebrat všechny zbytky sil. Na probíhajícím Masters v Paříži musel ve všech třech zápasech do rozhodujícího setu, a dokonce pokaždé ztratil úvodní sadu. Přesto po cestě do čtvrtfinále vyřadil Francisca Comesaňu, Alexandreho Müllera i Daniela Altmaiera.

V závěru travnaté části sezony mu hrozilo vypadnutí z TOP 30 žebříčku. Pětadvacetiletý kanadský tenista se ovšem po červencovém návratu na betony ohromně zlepšil, pravidelně postupuje do závěrečných kol a po pár týdnů starém triumfu v bruselské hale se vrátil do elitní desítky. Před týdnem v Basileji prošel do čtvrtfinále a mezi nejlepší osmičkou je i nyní v Paříži.

Na posledním postupovém místě pro letošní Turnaj mistrů se nachází Lorenzo Musetti, který už je v Paříži ze hry venku. Auger-Aliassime potřebuje dojít v tomto týdnu do finále, aby italského rivala v pořadí letošní sezony přeskočil. A pokud by Masters v Paříži ovládl, stal by se posledním účastníkem závěrečného vrcholu roku.

Vizitka Félixe Augera-Aliassimeho.Vizitka Félixe Augera-Aliassimeho. (@ Livesport / Enetpulse)

Auger-Aliassime – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brusel, Montpellier, Adelaide (triumf); Dubaj (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Brusel, Montpellier (triumf)
Bilance: 46:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na halových betonech: 13:2
Bilance proti hráčům TOP 50: 18:11 (kariérní 110:103)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:2 (kariérní 2:8)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (semifinále)

Auger-Aliassime – Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 8:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2022)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: Brusel (triumf), Basilej (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Comesaňa (6:7, 6:3, 6:3), Müller (5:7, 7:6, 7:6), Altmaier (3:6, 6:3, 6:2)

 

Valentin Vacherot pokračuje na Masters v Paříži v životní formě a nejlepším období své kariéry. Na začátku měsíce se nacházel mimo TOP 200 žebříčku, ovšem v pondělí bude debutovat v nejlepší třicítce hodnocení. Jeho nečekaný a raketový progres připomíná tažení Aslana Karaceva v sezoně 2021.

Šestadvacetiletý reprezentant Monaka zazářil už na začátku října triumfem na Masters v Šanghaji, kde skolil mimo jiné Novaka Djokoviče a vyhrál včetně kvalifikace devět zápasů. A že se nejednalo o žádnou náhodu, potvrzuje v posledních dnech. Před týdnem trápil v basilejské hale Taylora Fritze a nyní v Paříži přešel přes Jiřího Lehečku, Arthura Rinderknecha a Camerona Norrieho do čtvrtfinále.

Momentálně má na kontě už 10 vítězství v řadě na podnicích Masters. V pátek ho v pařížské hale čeká čtvrtý kariérní souboj se zástupci TOP 10 žebříčku (bilance 1:2) a v každém z těch předchozích předvedl velmi solidní výkon. V Šanghaji zaskočil Djokoviče a krok dokázal držet i s Fritzem v Basileji a Grigorem Dimitrovem loni na Masters v Monte Carlu.

Vizitka Valentina Vacherota.Vizitka Valentina Vacherota. (@ Livesport / Enetpulse)

Vacherot – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Šanghaj (triumf)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (čtvrtfinále)
Bilance: 47:23
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na halových betonech: 3:1
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 1:2)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 1:0)
Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (kvalifikace), Wimbledon (kvalifikace), US Open (nehrál)

Vacherot – Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 3:0
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Basilej (1. kolo)
Cesta turnajem: (14) Lehečka (6:1, 6:3), Rinderknech (6:7, 6:3, 6:4), Norrie (7:6, 6:4)

 

Vzájemná bilance: 0:0. Vacherot vyhrál 12 z posledních 13 duelů s žebříčkově výše postavenými protivníky. Auger-Aliassime je sice mírným kurzovým favoritem, nicméně je na něm vidět vyčerpání a v životní formě hrající Vacherot by toho mohl využít.

 

De Minaur – Bublik | 15:30 SEČ

Alex de Minaur znovu dokázal potvrdit roli favorita, což se mu v letošní sezoně daří s takřka železnou pravidelností. V osmifinále na Masters v Paříži si poradil suverénně 6:2, 6:2 s bývalým šampionem Karenem Chačanovem. Podstatně víc práce měl ve druhém kole, když v úvodním zápase musel absolvovat třísetovou bitvu s Gabrielem Diallem.

Vítězstvím nad Chačanovem si definitivně zajistil start na Turnaji mistrů v Turíně, takže už nebude ve zbytku probíhajícího podniku pod takovým tlakem. Úlohu mírného favorita bude plnit také v pátek a bude zajímavé sledovat, zda ji dokáže i tentokrát zvládnout a zajistí si své první semifinále na pařížském Masters.

Do čtvrtfinále této akce se podíval také v posledních dvou ročnících, ale do semifinále ani jednou nepostoupil. Nad jeho síly byli ve třech setech Andrej Rubljov předloni a Holger Rune loni. Ve čtvrtfinálových duelech na Masters má 26letý australský tenista negativní bilanci 2:5.

Vizitka Alexe de Minaura.Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport / Enetpulse)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington (triumf); Rotterdam (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (finále)
Bilance: 55:20
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na halových betonech: 11:2
Bilance proti hráčům TOP 20: 7:12 (kariérní 46:78)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:2 (kariérní 2:5)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

De Minaur – Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 13:7
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023-25)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:2
Generálka: Vídeň (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Diallo (7:6, 4:6, 6:3), (10) Chačanov (6:2, 6:2)

 

Alexander Bublik je ve druhé polovině aktuální sezony jedním z nejúspěšnějších hráčů na nejvyšším okruhu, co se počtu získaných titulů týče. Osmadvacetiletý Kazachstánec zapsal v posledních měsících čtyři triumfy a solidně si vede i na oblíbených halových betonech. Před týdnem ve Vídni došel do čtvrtfinále a v osmifinále na Masters v Paříži skolil světovou čtyřku Taylora Fritze.

Ještě před několika měsíci mu hrozilo vypadnutí z TOP 100 žebříčku, ovšem nyní je na svém maximu, 16. pozici. Navíc stále bojuje o poslední postupové místo na Turnaj mistrů, přestože jeho šance jsou velmi malé. V hodnocení letošní sezony se nachází na 12. místě a musel by na Masters v Paříži triumfovat, aby mohl o účast zabojovat ještě v příštím týdnu v Métách.

Teď se ovšem bude soustředit na útok na své první kariérní semifinále na těch největších turnajích. Ve čtvrtfinále konkrétně na Masters má bilanci 0:2 a set nesebral Jannikovi Sinnerovi v Miami 2021 ani Casperovi Ruudovi v témže roce v Madridu. Čtvrtfinále nezvládl ani proti Sinnerovi na letošním French Open.

Vizitka Alexandera Bublika.Vizitka Alexandera Bublika. (@ Livesport / Enetpulse)

Bublik – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hangzhou, Kitzbühel, Gstaad, Halle (triumf)
Největší úspěchy na halových betonech: Vídeň, Montpellier (čtvrtfinále)
Bilance: 47:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 7:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 5:5 (kariérní 14:27)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:2)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)

Bublik – Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 7:5
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Vídeň (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Popyrin (6:4, 6:3), Moutet (6:3, 7:5), (4) Fritz (7:6, 6:2)

 

Vzájemná bilance: De Minaur vede 3:1. Australan letos většinou roli favorita splnil, ale najde se i pár překvapivých a bolestivých porážek. Jednou z nich je nezdar proti Bublikovi na French Open, kde vedl 2:0 na sety. Bublik dokázal De Minaura porazit na pomalé pařížské antuce, takže by klidně mohl uspět i na halovém betonu. De Minaur nastoupí jako mírný favorit, nicméně vítězství Bublika by žádným šokem nebylo.

 

Sinner – Shelton | 19:00 SEČ

Jannik Sinner sice v posledních týdnech stále vyhrává zápasy a získává tituly, nicméně to vypadá, že má zdravotní potíže a není schopný dominovat tak, jak je u něj v posledních dvou letech zvykem. Potvrdilo to i osmifinále s Franciscem Cerúndolem, v němž si v úvodním setu dvakrát prohrál servis. Po zisku těsné první sady už ovšem dominoval (7:5, 6:1).

Čtyřiadvacetiletý Ital je přesto jasně největším favoritem na triumf na Masters v Paříži, jelikož stoprocentně fit nejsou ani někteří další čtvrtfinalisté a jeho největší rival Carlos Alcaraz vypadl hned po prvním zápase. Už postup mezi nejlepší osmičku je úspěch, protože teď v Paříži zkompletoval čtvrtfinálové účasti na všech podnicích Masters.

Ačkoli strávil většinu letošní sezony na postu světové jedničky, pořád čeká na první triumf na Masters v tomto roce. To je způsobeno i tříměsíčním dopingovým trestem. Poslední šancí je probíhající turnaj v Paříži. A pokud by v tomto ohledu uspěl, sesadí z postu světové jedničky Alcaraze.

Vizitka Jannika Sinnera.Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Peking, Wimbledon, Australian Open (triumf); US Open, Cincinnati, French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Vídeň (triumf)
Bilance: 50:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na halových betonech: 7:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 11:4 (kariérní 51:36)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2:0 (kariérní 12:4)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf), US Open (finále)

Sinner – Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 3:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Vídeň (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Bergs (6:4, 6:2), F. Cerúndolo (7:5, 6:1)

 

Ben Shelton, který se vrací po zranění, měl na Masters v Paříži jasný úkol. Třiadvacetiletý Američan potřeboval pár výher, aby si definitivně zajistil debut na Turnaji mistrů a nabral před závěrečným vrcholem sezony formu i sebevědomí. Po výhře v osmifinále nad Andrejem Rubljovem získal letenku do Turína a také svůj první skalp TOP 20 od července.

Jedním z jeho cílů pro letošní sezonu určitě bylo zlepšení na turnajích Masters. A to se mu rozhodně povedlo, protože v tomto roce zapsal na těchto akcích čtyři čtvrtfinále a v Torontu si v nové roli člena TOP 10 žebříčku došel až pro svůj nejcennější titul.

Na halových betonech má výbornou kariérní bilanci 43:12 a ještě nikdy v těchto podmínkách neprohrál čtvrtfinále na podnicích ATP. Na této úrovni dokázal ve čtvrtfinálové fázi porazit Jordana Thompsona loni v Dallasu i Andreje Rubljova před rokem v Basileji.

Vizitka Bena Sheltona.Vizitka Bena Sheltona. (@ Livesport / Enetpulse)

Shelton – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto (triumf); Mnichov (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (čtvrtfinále)
Bilance: 40:20
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na halových betonech: 4:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:6 (kariérní 7:18)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:2 (kariérní 1:4)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (3. kolo)

Shelton – Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 3:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Basilej (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Cobolli (7:6, 6:3), (12) Rubljov (7:6, 6:3)

 

Vzájemná bilance: Sinner vede 6:1. Shelton vyhrál úvodní souboj předloni na Masters v Šanghaji, kam italský favorit dorazil po náročném programu. Od té doby je ovšem jejich rivalita naprosto jednoznačná a Sinner vyhrál šestkrát po sobě a 15 setů v řadě. Sinner teď sice není v nejlepší možné formě, nicméně to samé platí pro Sheltona, takže Ital půjde do utkání jako obrovský favorit.

 

Zverev – Medveděv | 20:30 SEČ

Alexander Zverev měl velmi nepřesvědčivý vstup do Masters v Paříži, když prohrával v rozhodujícím setu s antukovým specialistou Camilem Ugem Carabellim o brejk. V osmifinále ovšem svou výkonnost pozvedl a po naopak solidním výkonu přehrál 6:2, 6:4 ve formě hrajícího Alejandra Davidoviche. V utkání si vytvořil 11 brejkbolových šancí a čtyři z nich proměnil.

Osmadvacetiletý německý tenista zapsal své 35. kariérní čtvrtfinále na Masters a z aktivních hráčů v tomto ohledu zaostává pouze za rekordmanem Novakem Djokovičem. V této fázi má vysoce pozitivní bilanci 22:12 a dvě vítězství slavil v letošní sezoně proti Alexeiovi Popyrinovi v Torontu a Benovi Sheltonovi v Cincinnati.

Ve čtvrtfinále se mu daří i na Masters v Paříži (bilance 3:1), kde obhajuje loňský titul. Ten však vybojoval i díky velmi příznivému losu, jelikož před rokem tady nemusel hrát s nikým z TOP 10 žebříčku. Tentokrát vypadá jeho cesta za trofejí mnohem těžší, protože ve čtvrtfinále potkává dlouholetého a neoblíbeného rivala Medveděva a v semifinále by nejspíše narazil na Jannika Sinnera.

Vizitka Alexandera Zvereva.Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport / Enetpulse)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (triumf); Vídeň, Stuttgart, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Vídeň (finále)
Bilance: 53:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 5:3
Bilance proti hráčům TOP 20: 10:12 (kariérní 115:114)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2:1 (kariérní 22:12)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Zverev – Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 19:6
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 3:1
Generálka: Vídeň (finále)
Cesta turnajem: volný los, Ugo Carabelli (6:7, 6:1, 7:5), (15) Davidovich (6:2, 6:4)

 

Daniil Medveděv neprožívá na své poměry příliš povedenou sezonu, ale v posledních týdnech zaznamenal zlepšení a teoreticky stále bojuje o účast na Turnaji mistrů. Bývalý lídr žebříčku si naději na start v Turíně uhájil po zvládnuté osmifinálové bitvě s Lorenzem Sonegem na Masters v Paříži (3:6, 7:6, 6:4).

Debut na Turnaji mistrů si odbyl v roce 2019 a od té doby ho ani jednou nezmeškal. Jenže teď se 29letý ruský tenista nachází až na 12. místě v hodnocení letošní sezony a musí na Masters v Paříži triumfovat, pokud se chce na závěrečný vrchol roku kvalifikovat a ještě o něj zabojovat v následujícím týdnu.

Vyhrát turnaj Masters pro něj není nic neobvyklého, nicméně teď je pod velkým tlakem a do čtvrtfinále se probil i největší favorit Jannik Sinner. Bývalý šampion US Open se konkrétně na Masters v Paříži už dvakrát dostal do finále. V roce 2020 tento podnik ovládl a v následujícím ročníku padl ve finálové bitvě s Novakem Djokovičem.

Vizitka Daniila Medveděva.Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport / Enetpulse)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Almaty (triumf); Halle (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Almaty (triumf)
Bilance: 41:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na halových betonech: 10:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 3:2 (kariérní 50:52)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2:1 (kariérní 16:8)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (1. kolo)

Medveděv – Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 12:6
Nejlepší výsledek: triumf (2020)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 2:0
Generálka: Almaty (triumf), Vídeň (osmifinále)
Cesta turnajem: Munar (6:1, 6:3), Dimitrov (bez boje), Sonego (3:6, 7:6, 6:4)

 

Vzájemná bilance: Medveděv vede včetně exhibicí 15:7. Zverev měl v letošním roce jedinečnou příležitost snížit manko ve vzájemné bilanci, protože Medveděv prožívá jednu ze svých nejhorších sezon v kariéře. Přesto s neoblíbeným rivalem prohrál v Halle (6:7, 7:6, 4:6) i nedávno v Pekingu (3:6, 3:6) a prohloubil si mentální blok proti tomuto soupeři.

Teď má Zverev další šanci, jelikož má o něco lepší formu, dorazil do Paříže po finále ve Vídni a obhajuje ve francouzské metropoli titul. Medveděva však přes dva roky neporazil a prohrál s ním posledních pět soubojů. Šance jsou v pátečním šlágru naprosto vyrovnané.

 

Páteční program

COURT CENTRAL (od 14:00 SEČ)
1. Auger-Aliassime (9-Kan.) - Vacherot (Monako)
2. De Minaur (6-Austr.) - Bublik (13-Kaz.)
3. Sinner (2-It.) - Shelton (5-USA) / nejdříve v 19:00 SEČ
4. Zverev (3-Něm.) - Medveděv (11-)

Kompletní program | Přehled turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist