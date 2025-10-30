Pátek v Paříži: Bitva neoblíbených rivalů, Sinner proti dělovému servisu a monacká senzace
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 31. 10.
Čtvrtfinálové zápasy
Auger-Aliassime (9-Kan.) - Vacherot (Monako) | Court Central (14:00 SEČ)
De Minaur (6-Austr.) - Bublik (13-Kaz.) | Court Central (15:30 SEČ)
Sinner (2-It.) - Shelton (5-USA) | Court Central (19:00 SEČ)
Zverev (3-Něm.) - Medveděv (11-) | Court Central (20:30 SEČ)
Auger-Aliassime – Vacherot | 14:00 SEČ
Félix Auger-Aliassime působí po náročných posledních týdnech vyčerpaně, ale pořád bojuje o účast na Turnaji mistrů, takže musí sebrat všechny zbytky sil. Na probíhajícím Masters v Paříži musel ve všech třech zápasech do rozhodujícího setu, a dokonce pokaždé ztratil úvodní sadu. Přesto po cestě do čtvrtfinále vyřadil Francisca Comesaňu, Alexandreho Müllera i Daniela Altmaiera.
V závěru travnaté části sezony mu hrozilo vypadnutí z TOP 30 žebříčku. Pětadvacetiletý kanadský tenista se ovšem po červencovém návratu na betony ohromně zlepšil, pravidelně postupuje do závěrečných kol a po pár týdnů starém triumfu v bruselské hale se vrátil do elitní desítky. Před týdnem v Basileji prošel do čtvrtfinále a mezi nejlepší osmičkou je i nyní v Paříži.
Na posledním postupovém místě pro letošní Turnaj mistrů se nachází Lorenzo Musetti, který už je v Paříži ze hry venku. Auger-Aliassime potřebuje dojít v tomto týdnu do finále, aby italského rivala v pořadí letošní sezony přeskočil. A pokud by Masters v Paříži ovládl, stal by se posledním účastníkem závěrečného vrcholu roku.
Auger-Aliassime – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brusel, Montpellier, Adelaide (triumf); Dubaj (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Brusel, Montpellier (triumf)
Bilance: 46:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na halových betonech: 13:2
Bilance proti hráčům TOP 50: 18:11 (kariérní 110:103)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:2 (kariérní 2:8)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (semifinále)
Auger-Aliassime – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 8:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2022)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: Brusel (triumf), Basilej (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Comesaňa (6:7, 6:3, 6:3), Müller (5:7, 7:6, 7:6), Altmaier (3:6, 6:3, 6:2)
Valentin Vacherot pokračuje na Masters v Paříži v životní formě a nejlepším období své kariéry. Na začátku měsíce se nacházel mimo TOP 200 žebříčku, ovšem v pondělí bude debutovat v nejlepší třicítce hodnocení. Jeho nečekaný a raketový progres připomíná tažení Aslana Karaceva v sezoně 2021.
Šestadvacetiletý reprezentant Monaka zazářil už na začátku října triumfem na Masters v Šanghaji, kde skolil mimo jiné Novaka Djokoviče a vyhrál včetně kvalifikace devět zápasů. A že se nejednalo o žádnou náhodu, potvrzuje v posledních dnech. Před týdnem trápil v basilejské hale Taylora Fritze a nyní v Paříži přešel přes Jiřího Lehečku, Arthura Rinderknecha a Camerona Norrieho do čtvrtfinále.
Momentálně má na kontě už 10 vítězství v řadě na podnicích Masters. V pátek ho v pařížské hale čeká čtvrtý kariérní souboj se zástupci TOP 10 žebříčku (bilance 1:2) a v každém z těch předchozích předvedl velmi solidní výkon. V Šanghaji zaskočil Djokoviče a krok dokázal držet i s Fritzem v Basileji a Grigorem Dimitrovem loni na Masters v Monte Carlu.
Vacherot – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Šanghaj (triumf)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (čtvrtfinále)
Bilance: 47:23
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na halových betonech: 3:1
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 1:2)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 1:0)
Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (kvalifikace), Wimbledon (kvalifikace), US Open (nehrál)
Vacherot – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 3:0
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Basilej (1. kolo)
Cesta turnajem: (14) Lehečka (6:1, 6:3), Rinderknech (6:7, 6:3, 6:4), Norrie (7:6, 6:4)
Vzájemná bilance: 0:0. Vacherot vyhrál 12 z posledních 13 duelů s žebříčkově výše postavenými protivníky. Auger-Aliassime je sice mírným kurzovým favoritem, nicméně je na něm vidět vyčerpání a v životní formě hrající Vacherot by toho mohl využít.
De Minaur – Bublik | 15:30 SEČ
Alex de Minaur znovu dokázal potvrdit roli favorita, což se mu v letošní sezoně daří s takřka železnou pravidelností. V osmifinále na Masters v Paříži si poradil suverénně 6:2, 6:2 s bývalým šampionem Karenem Chačanovem. Podstatně víc práce měl ve druhém kole, když v úvodním zápase musel absolvovat třísetovou bitvu s Gabrielem Diallem.
Vítězstvím nad Chačanovem si definitivně zajistil start na Turnaji mistrů v Turíně, takže už nebude ve zbytku probíhajícího podniku pod takovým tlakem. Úlohu mírného favorita bude plnit také v pátek a bude zajímavé sledovat, zda ji dokáže i tentokrát zvládnout a zajistí si své první semifinále na pařížském Masters.
Do čtvrtfinále této akce se podíval také v posledních dvou ročnících, ale do semifinále ani jednou nepostoupil. Nad jeho síly byli ve třech setech Andrej Rubljov předloni a Holger Rune loni. Ve čtvrtfinálových duelech na Masters má 26letý australský tenista negativní bilanci 2:5.
De Minaur – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Washington (triumf); Rotterdam (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (finále)
Bilance: 55:20
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na halových betonech: 11:2
Bilance proti hráčům TOP 20: 7:12 (kariérní 46:78)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:2 (kariérní 2:5)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)
De Minaur – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 13:7
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023-25)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:2
Generálka: Vídeň (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Diallo (7:6, 4:6, 6:3), (10) Chačanov (6:2, 6:2)
Alexander Bublik je ve druhé polovině aktuální sezony jedním z nejúspěšnějších hráčů na nejvyšším okruhu, co se počtu získaných titulů týče. Osmadvacetiletý Kazachstánec zapsal v posledních měsících čtyři triumfy a solidně si vede i na oblíbených halových betonech. Před týdnem ve Vídni došel do čtvrtfinále a v osmifinále na Masters v Paříži skolil světovou čtyřku Taylora Fritze.
Ještě před několika měsíci mu hrozilo vypadnutí z TOP 100 žebříčku, ovšem nyní je na svém maximu, 16. pozici. Navíc stále bojuje o poslední postupové místo na Turnaj mistrů, přestože jeho šance jsou velmi malé. V hodnocení letošní sezony se nachází na 12. místě a musel by na Masters v Paříži triumfovat, aby mohl o účast zabojovat ještě v příštím týdnu v Métách.
Teď se ovšem bude soustředit na útok na své první kariérní semifinále na těch největších turnajích. Ve čtvrtfinále konkrétně na Masters má bilanci 0:2 a set nesebral Jannikovi Sinnerovi v Miami 2021 ani Casperovi Ruudovi v témže roce v Madridu. Čtvrtfinále nezvládl ani proti Sinnerovi na letošním French Open.
Bublik – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Hangzhou, Kitzbühel, Gstaad, Halle (triumf)
Největší úspěchy na halových betonech: Vídeň, Montpellier (čtvrtfinále)
Bilance: 47:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 7:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 5:5 (kariérní 14:27)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:2)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)
Bublik – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 7:5
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Vídeň (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Popyrin (6:4, 6:3), Moutet (6:3, 7:5), (4) Fritz (7:6, 6:2)
Vzájemná bilance: De Minaur vede 3:1. Australan letos většinou roli favorita splnil, ale najde se i pár překvapivých a bolestivých porážek. Jednou z nich je nezdar proti Bublikovi na French Open, kde vedl 2:0 na sety. Bublik dokázal De Minaura porazit na pomalé pařížské antuce, takže by klidně mohl uspět i na halovém betonu. De Minaur nastoupí jako mírný favorit, nicméně vítězství Bublika by žádným šokem nebylo.
Sinner – Shelton | 19:00 SEČ
Jannik Sinner sice v posledních týdnech stále vyhrává zápasy a získává tituly, nicméně to vypadá, že má zdravotní potíže a není schopný dominovat tak, jak je u něj v posledních dvou letech zvykem. Potvrdilo to i osmifinále s Franciscem Cerúndolem, v němž si v úvodním setu dvakrát prohrál servis. Po zisku těsné první sady už ovšem dominoval (7:5, 6:1).
Čtyřiadvacetiletý Ital je přesto jasně největším favoritem na triumf na Masters v Paříži, jelikož stoprocentně fit nejsou ani někteří další čtvrtfinalisté a jeho největší rival Carlos Alcaraz vypadl hned po prvním zápase. Už postup mezi nejlepší osmičku je úspěch, protože teď v Paříži zkompletoval čtvrtfinálové účasti na všech podnicích Masters.
Ačkoli strávil většinu letošní sezony na postu světové jedničky, pořád čeká na první triumf na Masters v tomto roce. To je způsobeno i tříměsíčním dopingovým trestem. Poslední šancí je probíhající turnaj v Paříži. A pokud by v tomto ohledu uspěl, sesadí z postu světové jedničky Alcaraze.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Vídeň, Peking, Wimbledon, Australian Open (triumf); US Open, Cincinnati, French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Vídeň (triumf)
Bilance: 50:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na halových betonech: 7:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 11:4 (kariérní 51:36)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2:0 (kariérní 12:4)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf), US Open (finále)
Sinner – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 3:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Vídeň (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Bergs (6:4, 6:2), F. Cerúndolo (7:5, 6:1)
Ben Shelton, který se vrací po zranění, měl na Masters v Paříži jasný úkol. Třiadvacetiletý Američan potřeboval pár výher, aby si definitivně zajistil debut na Turnaji mistrů a nabral před závěrečným vrcholem sezony formu i sebevědomí. Po výhře v osmifinále nad Andrejem Rubljovem získal letenku do Turína a také svůj první skalp TOP 20 od července.
Jedním z jeho cílů pro letošní sezonu určitě bylo zlepšení na turnajích Masters. A to se mu rozhodně povedlo, protože v tomto roce zapsal na těchto akcích čtyři čtvrtfinále a v Torontu si v nové roli člena TOP 10 žebříčku došel až pro svůj nejcennější titul.
Na halových betonech má výbornou kariérní bilanci 43:12 a ještě nikdy v těchto podmínkách neprohrál čtvrtfinále na podnicích ATP. Na této úrovni dokázal ve čtvrtfinálové fázi porazit Jordana Thompsona loni v Dallasu i Andreje Rubljova před rokem v Basileji.
Shelton – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Toronto (triumf); Mnichov (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (čtvrtfinále)
Bilance: 40:20
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na halových betonech: 4:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:6 (kariérní 7:18)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:2 (kariérní 1:4)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (3. kolo)
Shelton – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 3:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Basilej (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Cobolli (7:6, 6:3), (12) Rubljov (7:6, 6:3)
Vzájemná bilance: Sinner vede 6:1. Shelton vyhrál úvodní souboj předloni na Masters v Šanghaji, kam italský favorit dorazil po náročném programu. Od té doby je ovšem jejich rivalita naprosto jednoznačná a Sinner vyhrál šestkrát po sobě a 15 setů v řadě. Sinner teď sice není v nejlepší možné formě, nicméně to samé platí pro Sheltona, takže Ital půjde do utkání jako obrovský favorit.
Zverev – Medveděv | 20:30 SEČ
Alexander Zverev měl velmi nepřesvědčivý vstup do Masters v Paříži, když prohrával v rozhodujícím setu s antukovým specialistou Camilem Ugem Carabellim o brejk. V osmifinále ovšem svou výkonnost pozvedl a po naopak solidním výkonu přehrál 6:2, 6:4 ve formě hrajícího Alejandra Davidoviche. V utkání si vytvořil 11 brejkbolových šancí a čtyři z nich proměnil.
Osmadvacetiletý německý tenista zapsal své 35. kariérní čtvrtfinále na Masters a z aktivních hráčů v tomto ohledu zaostává pouze za rekordmanem Novakem Djokovičem. V této fázi má vysoce pozitivní bilanci 22:12 a dvě vítězství slavil v letošní sezoně proti Alexeiovi Popyrinovi v Torontu a Benovi Sheltonovi v Cincinnati.
Ve čtvrtfinále se mu daří i na Masters v Paříži (bilance 3:1), kde obhajuje loňský titul. Ten však vybojoval i díky velmi příznivému losu, jelikož před rokem tady nemusel hrát s nikým z TOP 10 žebříčku. Tentokrát vypadá jeho cesta za trofejí mnohem těžší, protože ve čtvrtfinále potkává dlouholetého a neoblíbeného rivala Medveděva a v semifinále by nejspíše narazil na Jannika Sinnera.
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Mnichov (triumf); Vídeň, Stuttgart, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Vídeň (finále)
Bilance: 53:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 5:3
Bilance proti hráčům TOP 20: 10:12 (kariérní 115:114)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2:1 (kariérní 22:12)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)
Zverev – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 19:6
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 3:1
Generálka: Vídeň (finále)
Cesta turnajem: volný los, Ugo Carabelli (6:7, 6:1, 7:5), (15) Davidovich (6:2, 6:4)
Daniil Medveděv neprožívá na své poměry příliš povedenou sezonu, ale v posledních týdnech zaznamenal zlepšení a teoreticky stále bojuje o účast na Turnaji mistrů. Bývalý lídr žebříčku si naději na start v Turíně uhájil po zvládnuté osmifinálové bitvě s Lorenzem Sonegem na Masters v Paříži (3:6, 7:6, 6:4).
Debut na Turnaji mistrů si odbyl v roce 2019 a od té doby ho ani jednou nezmeškal. Jenže teď se 29letý ruský tenista nachází až na 12. místě v hodnocení letošní sezony a musí na Masters v Paříži triumfovat, pokud se chce na závěrečný vrchol roku kvalifikovat a ještě o něj zabojovat v následujícím týdnu.
Vyhrát turnaj Masters pro něj není nic neobvyklého, nicméně teď je pod velkým tlakem a do čtvrtfinále se probil i největší favorit Jannik Sinner. Bývalý šampion US Open se konkrétně na Masters v Paříži už dvakrát dostal do finále. V roce 2020 tento podnik ovládl a v následujícím ročníku padl ve finálové bitvě s Novakem Djokovičem.
Medveděv – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Almaty (triumf); Halle (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Almaty (triumf)
Bilance: 41:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na halových betonech: 10:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 3:2 (kariérní 50:52)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2:1 (kariérní 16:8)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (1. kolo)
Medveděv – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 12:6
Nejlepší výsledek: triumf (2020)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 2:0
Generálka: Almaty (triumf), Vídeň (osmifinále)
Cesta turnajem: Munar (6:1, 6:3), Dimitrov (bez boje), Sonego (3:6, 7:6, 6:4)
Vzájemná bilance: Medveděv vede včetně exhibicí 15:7. Zverev měl v letošním roce jedinečnou příležitost snížit manko ve vzájemné bilanci, protože Medveděv prožívá jednu ze svých nejhorších sezon v kariéře. Přesto s neoblíbeným rivalem prohrál v Halle (6:7, 7:6, 4:6) i nedávno v Pekingu (3:6, 3:6) a prohloubil si mentální blok proti tomuto soupeři.
Teď má Zverev další šanci, jelikož má o něco lepší formu, dorazil do Paříže po finále ve Vídni a obhajuje ve francouzské metropoli titul. Medveděva však přes dva roky neporazil a prohrál s ním posledních pět soubojů. Šance jsou v pátečním šlágru naprosto vyrovnané.
Páteční program
COURT CENTRAL (od 14:00 SEČ)
1. Auger-Aliassime (9-Kan.) - Vacherot (Monako)
2. De Minaur (6-Austr.) - Bublik (13-Kaz.)
3. Sinner (2-It.) - Shelton (5-USA) / nejdříve v 19:00 SEČ
4. Zverev (3-Něm.) - Medveděv (11-)
