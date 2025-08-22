Paul vyléčil zranění a je připravený na US Open. Můj servis může být daleko lepší, prozradil
Paul vstoupí do letošního US Open jako jeden z nejlepších amerických tenistů. Osmadvacetiletý tenista v červnu dosáhl kariérního maxima, kterým je osmá příčka. Na závěrečném grandslamovém turnaji pak bude usilovat o to, aby poprvé v kariéře v New Yorku postoupil do čtvrtfinále.
Návrat po zranění
Právě postup do této fáze turnaje si vytyčil jako svůj minimální cíl, neboť na dvou ze tří letošních grandslamových turnajů postoupil mezi posledních osm. Paul tvrdí, že se stále zotavuje z Wimbledonu, kde se potýkal se zraněním nohy a kyčle. "Letošní rok byl trochu jiný než většina ostatních," říká Paul v rozhovoru pro Livesport Zprávy.
"Na Wimbledonu jsem se potýkal s menším zraněním nohy, takže jsem se kvůli tomu musel tak trochu zotavovat a vynechal jsem několik turnajů ve Státech. Láme mi to srdce, protože hrát tenis v Americe, před domácími fanoušky je pro mě to nejlepší. To je hlavně jeden z důvodů, proč hraju. Naprosto to miluju, takže přijít o tu možnost, by mě opravdu naštvalo," nastínil jasně americký tenista.
Rodák z New Jersey tvrdí, že do US Open vstoupí s velkou dávkou motivace. Poté, co se odhlásil ze smíšené čtyřhry s Jessicou Pegulaovou, se bude soustředit na dvouhru. "Myslím, že jsme opravdu dřeli na tom, abychom se dostali do formy na Open, stále ještě musím hodně regenerovat nohu a kyčle. Tvrdě jsme pracovali na zotavení a také na vypilování mé hry. Všechny dny jsou aktuálně dost podobné a zahrnují dvě hodiny tenisu, oběd, posilovnu, proteinový koktejl a pak nás čeká léčba. Některé dny se jedná o ledovou koupel, masáž, zkrátka pořádná příprava," přibližuje to, jak se stará o své zdraví.
Použití ochranné boty
Paul zranění bagatelizuje a říká, že jeho noha je v úplném pořádku. Jde však o to, aby se pohyblivost vrátila včas před US Open. "Noha je na tom vlastně výborně. Je to doslova nejlepší pocit za posledních pět let a jsem z toho nadšený. Po Wimbledonu jsem byl pár týdnů v ochranné botě. Díky ní se kotník hodně zpevní a není vůbec pohyblivý. Nyní je to opravdu jen o tom, aby se mi pohyblivost vrátila a všechno ostatní. Neřekl bych, že mám velké bolesti. Snažíme se získat zpět sílu kolem kotníku a chodidla, na což se aktuálně nejvíce soustředíme," prozradil.
Ačkoliv bude Paul v turnaji patřit mezi nasazené, není jedním z favoritů na trofej. Tím je naopak Jannik Sinner, který momentálně drží pozici celkové jedničky. Hned za ním jsou Carlos Alcaraz a Novak Djokovič.
Paul považuje Alcaraze za vůbec nejlepšího tenistu současnosti. Dvoumetrová tenisová hvězda říká, že Alcarazova top úroveň je zkrátka skvělá. "Mám pocit, že abych mohl posoudit nejtěžšího soupeře, tak to musí být někdo, s kým jsem hrál vícekrát. Napadá mě Novak, ale hrál jsem s ním jen jednou. Samozřejmě jsou tam Alcaraz a Sinner. Není to žádné tajemství. Všichni vědí, že oni dva jsou momentálně nejlepší, takže je to docela snadná odpověď. Kdybych si měl vybrat jednoho, tak na takové TOP úrovni, na jaké proti mně hrál Alcaraz letos na French Open, jsem ještě nehrál," zhodnotil Paul.
V Davis Cupu proti Česku
V tenise neexistují žádné přestávky, jelikož se veškeré události a turnaje pořádají po celý rok. I proto se nedlouho po skončení US Open vrátí v září na Floridu, aby hrál Davis Cup a zároveň reprezentoval Spojené státy po boku dobrého přítele Taylora Fritze, přičemž oba budou čelit českým tenistům.
Paul říká, že klíčem k tomu, jak si udržet psychickou a fyzickou kondici po celou sezonu, je tenis zkrátka zbožňovat. "Sezona je samozřejmě velmi dlouhá. Během roku procházíte různými výzvami, některé z nich možná nemáte rádi, ale většinu zkrátka musíte přijmout a já mám rád každou část, pokud se samozřejmě netýká zranění či cestování," uvedl.
Paul sice nesnáší cestování na tenisové turnaje, ale miluje celou tu dřinu a rutinu, kterou tenisová kariéra obnáší. "Nesnáším cestování, ale rád soutěžím, chodím do posilovny, trénuji na kurtu, hraji zápasy, zvlášť na centrálních kurtech. Miluji tyto věci. Mám pocit, že jsem se pro to narodil a psychicky mi to nepřipadá jako práce," říká Paul s nadšením.
"Nastoupit do letadla, když už nechcete hrát další turnaj, je psychicky vyčerpávající. Jakmile se tam však dostanete, sednete si a čekáte na to, koho vám los pro následující den přisoudí, tak jednoduše máte ty pocity v žaludku. Nikde jinde to nezažijete a já to samozřejmě neberu jako samozřejmost," řekl.
Snaha zlepšit servis
Na otázku, v čem se může v tenisové hře nejvíce zlepšit, vypíchnul Paul dva aspekty – podání a jeho provedení. "Stále si myslím, že potřebuji hodně zapracovat na svém podání," tvrdí Paul. "Můj servis může být daleko lepší. Myslím, že na kurtu dělám spoustu správných rozhodnutí, ale samotné provedení teď není skvělé, zejména v posledním měsíci. Mám pocit, že jsem neměl moc času tyto dovednosti na kurtu pořádně vybrousit," nechal se slyšet.
Paul je toho názoru, že to jsou klíčové věci, na kterých pracuje, protože usiluje o nejlepší umístění a potenciální vítězství na US Open 2025. "Je toho hodně na čem pracuji před Open," říká Paul. "Na útočné hře a chytrém voleji. Protože můžete trefit dobrý volej, ale na špatné místo a ztratíte bod. Každý umí tak dobře podávat i hrát. Řekl bych, že podání a první volej jsou pro mě obrovskými faktory," uzavřel Američan.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře