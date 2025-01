Paula dělí v Adelaide jedna výhra od debutu v TOP 10, Korda si hned po operaci zahraje semifinále

ATP ADELAIDE - Tommy Paul (27) si v Adelaide poradil 6:3, 6:4 s domácím lucky loserem Rinkym Hijikatou (23) a dál potvrzuje roli nasazené jedničky. Američan v sobotu zabojuje nejen o postup do finále, nýbrž také o jistotu debutu v TOP 10 světového hodnocení. Do semifinále prošel i Sebastian Korda (24), který absolvuje svůj první turnaj po operaci lokte. Syn slavného bývalého českého tenisty měl nakonec ve čtvrtfinále volno.

Paul – Hijikata 6:3, 6:4

Tommy Paul se v poslední době stabilně drží v nejlepší dvacítce světového pořadí a nyní má na své první letošní akci v Adelaide na dosah debut v TOP 10. Po nečekané ztrátě setu v duelu s Manuelem Guinardem se zlepšil a dalšího lucky losera Rinkyho Hijikatu přehrál bez ztráty podání a větších problémů.

Od premiérového posunu do elitní desítky, ve které by nahradil Grigora Dimitrova, ho dělí jediné vítězství. Do cesty za důležitým kariérním milníkem se mu v sobotu postaví bývalý šestý muž pořadí Félix Auger-Aliassime. Kanaďan vyřadil ve čtvrtfinále dalšího amerického zástupce Marcose Girona a zajistil si první semifinále od prohrané bitvy o bronz na loňské olympiádě v Paříži.

Zatímco Paul na konci října kraloval v hale ve Stockholmu, Auger-Aliassime čeká na finálovou účast od květnového vystoupení na Masters v Madridu. Jediný předchozí vzájemný duel předloni v Indian Wells vyhrál Kanaďan.

Do semifinále se dostal i druhý nasazený Sebastian Korda. Američan absolvuje v Adelaide svůj první turnaj od US Open a po operaci lokte a i při třetím startu v tomto dějišti postoupil mezi kvarteto nejlepších.

Po jasné výhře nad Alejandrem Davidovichem měl nakonec ve čtvrtfinále volno, jelikož domácí Thanasi Kokkinakis kvůli zranění ramene nenastoupil. O zopakování předloňského finále, v němž nevyužil mečbol proti Novakovi Djokovičovi, se syn slavného bývalého českého tenisty utká s Miomirem Kecmanovičem. Srb prošel do semifinále poprvé od října 2023.

Výsledky turnaje ATP 250 v Adelaide