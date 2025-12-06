Pětihodinové bitvy i další maratony. Které zápasy sezony patřily k nejdelším?
Není co řešit. Na samotném vrcholu žebříčku nejdelších duelů stojí finále Roland Garros mezi Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem, které je pro mnoho fanoušků už nyní jedním z nejlepších zápasů moderní éry.
Alcaraz a Sinner odehráli v Paříži pětisetovou klasiku trvající pět hodin a 29 minut a španělský šampion nakonec slavil po vítězství 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6. Ital přitom ve čtvrtém setu nevyužil tři mečboly, které by celý příběh mohly poslat opačným směrem.
Druhým nejdelším duelem sezony byl wimbledonský pětisetový maraton mezi Lorenzem Sonegem a Brandonem Nakashimou, který Ital ovládl po pěti hodinách a čtyřech minutách boje. Třetí místo patří Alejandru Davidovichovi, jenž otočil duel druhého kola Australian Open proti Félixu Auger-Aliassimemu po čtyřech hodinách a 51 minutách hry.
Nezapomenutelnou stopu zanechal i Corentin Moutet, který se stal aktérem dvou nejdelších zápasů na okruhu ATP mimo grandslamy. Nejprve uspěl v tříhodinové a 47 minut trvající bitvě s Arthurem Cazauxem v Changzhou, následně zvládl i tříhodinový a 45minutový souboj s Holgerem Runem na Masters v Římě.
Do trojice nejdelších zápasů na okruhu ATP se zařadil také duel Tomáse Martína Etcheverryho s Junchengem Shangem v Cincinnati, který trval tři hodiny a 39 minut.
Na okruhu WTA si letošní „maratonskou“ korunu vysloužila Belinda Bencicová. Švýcarka vybojovala postup přes Julii Starodubcevovou v osmifinále turnaje v Ningbu po třech hodinách a 33 minutách.
Jen o minutu kratší byl semifinálový duel v Římě mezi Coco Gauffovou a Qinwen Zheng, který rozhodla Američanka v tie-breaku třetího setu. Trojici uzavírá vítězství Viktorije Golubicové nad Arantxou Rusovou v Kluži, které trvalo tři a půl hodiny a nabídlo i dva mečboly nizozemské hráčky.
