Úder roku? Prvenství slaví Muchová za neuvěřitelnou parádu z Dubaje
Muchová za svůj fenomenální tweener z turnaje v Dubaji získala od fanoušků 32 procent hlasů a s velkým náskokem vyhrála. Druhé místo obsadila Jelena Rybakinová díky vítěznému forhendu z Rijádu (22 %), třetí pozici brala Jasmine Paoliniová za skvěle vypracovaný bod v Cincinnati (10 %).
Česká tenistka si ocenění vysloužila za moment, který okamžitě obletěl tenisový svět. Při snaze doběhnout drop shot Clary Tausonové sice otevřela kurt, ale soupeřčin zdánlivě vítězný lob dokázala neuvěřitelným sprintem a následným lobem mezi nohama otočit ve svůj prospěch. Úder, který jí přinesl titul Úder měsíce února, se stal jedním z vrcholů celé sezony.
Tausonová nakonec semifinálovou bitvu v Dubaji vyhrála ve třech setech, přesto šlo pro Muchovou o jedno z nejlepších vystoupení roku. Do čtvrtfinále došla olomoucká rodačka v Tokiu a především na US Open, sezonu zakončila jako 19. hráčka světa. Českou jedničkou je Linda Nosková, které patří 13. příčka.
Nejcennější skalpy Češek v roce 2025: Vondroušová smetla světovou jedničku, Nosková přemohla Pegulaovou
