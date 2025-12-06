Úder roku? Prvenství slaví Muchová za neuvěřitelnou parádu z Dubaje

DNES, 18:05
Má za sebou sezonu, ve které si zahrála mimo jiné čtvrtfinále US Open, zároveň se ale už tradičně musela vypořádat s celou řadou zdravotních problémů. Jedno prvenství už ale Karolíně Muchové (29) nikdo nevezme. Fanoušci na webu wtatennis.com vybrali úder olomoucké rodačky jako ten nejlepší, který byl na okruhu v letošní sezoně k vidění. A nutno říct, že naprosto po zásluze.
Muchová Karolina
Karolína Muchová předvedla nejlepší úder sezony 2025 (@ ČTK / AP / Altaf Qadri)

Muchová za svůj fenomenální tweener z turnaje v Dubaji získala od fanoušků 32 procent hlasů a s velkým náskokem vyhrála. Druhé místo obsadila Jelena Rybakinová díky vítěznému forhendu z Rijádu (22 %), třetí pozici brala Jasmine Paoliniová za skvěle vypracovaný bod v Cincinnati (10 %).

Česká tenistka si ocenění vysloužila za moment, který okamžitě obletěl tenisový svět. Při snaze doběhnout drop shot Clary Tausonové sice otevřela kurt, ale soupeřčin zdánlivě vítězný lob dokázala neuvěřitelným sprintem a následným lobem mezi nohama otočit ve svůj prospěch. Úder, který jí přinesl titul Úder měsíce února, se stal jedním z vrcholů celé sezony.

Tausonová nakonec semifinálovou bitvu v Dubaji vyhrála ve třech setech, přesto šlo pro Muchovou o jedno z nejlepších vystoupení roku. Do čtvrtfinále došla olomoucká rodačka v Tokiu a především na US Open, sezonu zakončila jako 19. hráčka světa. Českou jedničkou je Linda Nosková, které patří 13. příčka.

Nejcennější skalpy Češek v roce 2025: Vondroušová smetla světovou jedničku, Nosková přemohla Pegulaovou

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
Mantra
06.12.2025 18:58
tohle nikdy nepochopím, ocenění za něco naprosto random, bez nějakého většího ovlivnění nějakým umem. Ne že by Muchova nebyla z těch šikovnějších, ale určitě by se dalo najít úder, který měl hlavu, um, a byl vymyšlený a zamýšlený a nakonec provedený vědomě.
Reagovat
Mantra
06.12.2025 18:59
ps. tohle je jako v basketu hod v poslední vteřině přes celé hřiště, prostě se to stane, ale ten hráč by to ani v klidu nezopakoval dvakrát po sobě.
Reagovat
frenkie57
06.12.2025 19:01
Já myslím, že zahrát tweener je težká disciplína sama o sobě. Zahrát ho technicky správně a nepraštit se při něm do vercajku.
Reagovat
Mantra
06.12.2025 19:03
to ovšem nepopírám, naopak - jak píšu je to náhodně dobře provedené, dvakrát za sebou by to nedala ani na tréninku
Reagovat
frenkie57
06.12.2025 19:17
Ale určitě se to dá vědomě trénovat, aby častěji(ideálně pokaždé) trefila kurt. Ovšem vzhledem k četnosti výskytu těchto úderů při utkání by to nebyl moc efektivní tréning.
Reagovat

