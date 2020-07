Petkovicová po výprasku od Kvitové schytala kritiku od sázkařů. Němka si s ní ale skvěle poradila

"Jsi příšerná! Myslím si, že bys měla ukončit tenisovou kariéru a věnovat se něčemu jinému. Navždy budeš jen průměrnou hráčkou, což jsi dnes znovu potvrdila. Kolik šancí ku*va potřebuješ, abys soupeřce sebrala podání? Sto?" napsal jeden ze sázkařů.

Petkovicová, která odehrála první zápas od října loňského roku a po operaci levého kolene, se s kritikem rozhodně nemazlila a vpálila mu částečně ironickou odpověď. "Tohle mi chybělo! Kámo, ty žiješ někde v izolaci, že jsi tak mimo? Tak zaprvé, už teď se snažím zvládat tři kariéry najednou, nerada se chválím, ale jsem úžasná. Zadruhé si zkus na trávě zreturnovat levácký servis Petry a pak mluv," napsala a nechybělo ani ironické rozloučení.

Missed this! Bro, have you been living under a rock? 1) I have 3 careers going at the same and hate to toot my own horn but I’m awesome and 2) you try returning Petra’s leftie serve on the AD side on grass and then get back to me. Love pic.twitter.com/BGY84ALR72