Plíšková je zpět na místě činu. V návratu bude pokračovat soubojem s ruskou soupeřkou
Plíšková v poslední době laborovala s vleklým zraněním kotníku a na kurty se vrátila po více než roce až v závěru loňské sezony, kdy stihla dvě akce na nižší úrovni. Comeback na hlavní tour podnikla dvojnásobná grandslamová finalistka až letos.
Ten měla zahájit už na přípravných turnajích v Brisbane a Adelaide, ale pro změnu ji trápilo lýtko a oba starty zrušila. Vše si vynahradila na Australian Open, kde se bez ztráty setu dostala až do třetího kola, v němž ji zastavila obhájkyně titulu Madison Keysová.
V pokusu o návrat mezi elitu bude pokračovat v příštím týdnu ve svém velmi oblíbeném dějišti. V Kluži totiž předloni získala poslední ze svých 17 titulů. Tehdy v rumunské hale neztratila set a jednalo se o její jediný předchozí start na tomto podniku.
Další účast na Transylvania Open, kde letos startuje na divokou kartu, zahájí premiérovým soubojem s Anastasijí Zacharovovou. Ruska hraje v Kluži již počtvrté a vždy vypadla v prvním kole nebo už v kvalifikaci. Bývalá světová jednička Plíšková bude mírnou kurzovou favoritkou.
Největšími adeptkami na celkový triumf budou nejvýše nasazená Emma Raducanuová, domácí zástupkyně Jaqueline Cristianová s loučící se Soranou Cirsteaovou a Číňanka Xinyu Wang.
Hlavní soutěž odstartuje v neděli a finále je na programu v sobotu 7. února. Souběžně se hrají také turnaje v Abú Zabí (WTA 500) a Ostravě (WTA 250).
Do prvního kola vyfasovala nebezpečnou Rusku kterou není radno podceňovat. Své o tom už ví i Tereza Valentová která s ní prohrála ve třetím kole kvalifikace Wimbledonu i když už ve třetím setu vedla 5:1 ...
É-myčka - Karolína