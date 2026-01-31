Plíšková je zpět na místě činu. V návratu bude pokračovat soubojem s ruskou soupeřkou

DNES, 14:15
Aktuality 2
Karolína Plíšková (33) si jako svou druhou letošní zastávku vybrala menší halový podnik v Kluži, kde předloni získala svůj poslední titul. Bývalá světová jednička se bude snažit v Rumunsku pokračovat v povedeném návratu na nejvyšší okruh a už zná svou první soupeřku na turnaji.
Karolína Plíšková získala předloni v Kluži svůj zatím poslední titul (© ČTK / imago sportfotodienst / Anca Tepei)

Plíšková v poslední době laborovala s vleklým zraněním kotníku a na kurty se vrátila po více než roce až v závěru loňské sezony, kdy stihla dvě akce na nižší úrovni. Comeback na hlavní tour podnikla dvojnásobná grandslamová finalistka až letos.

Ten měla zahájit už na přípravných turnajích v Brisbane a Adelaide, ale pro změnu ji trápilo lýtko a oba starty zrušila. Vše si vynahradila na Australian Open, kde se bez ztráty setu dostala až do třetího kola, v němž ji zastavila obhájkyně titulu Madison Keysová.

V pokusu o návrat mezi elitu bude pokračovat v příštím týdnu ve svém velmi oblíbeném dějišti. V Kluži totiž předloni získala poslední ze svých 17 titulů. Tehdy v rumunské hale neztratila set a jednalo se o její jediný předchozí start na tomto podniku.

Další účast na Transylvania Open, kde letos startuje na divokou kartu, zahájí premiérovým soubojem s Anastasijí Zacharovovou. Ruska hraje v Kluži již počtvrté a vždy vypadla v prvním kole nebo už v kvalifikaci. Bývalá světová jednička Plíšková bude mírnou kurzovou favoritkou.

Největšími adeptkami na celkový triumf budou nejvýše nasazená Emma Raducanuová, domácí zástupkyně Jaqueline Cristianová s loučící se Soranou Cirsteaovou a Číňanka Xinyu Wang.

Hlavní soutěž odstartuje v neděli a finále je na programu v sobotu 7. února. Souběžně se hrají také turnaje v Abú Zabí (WTA 500) a Ostravě (WTA 250).

Přehled turnaje WTA 250 v Kluži

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
31.01.2026 14:35
Pro Karolínu bude tentokrát velkej úspěch každá výhra a o titulu si může jen nechat zdát ...
Do prvního kola vyfasovala nebezpečnou Rusku kterou není radno podceňovat. Své o tom už ví i Tereza Valentová která s ní prohrála ve třetím kole kvalifikace Wimbledonu i když už ve třetím setu vedla 5:1 ...
com
31.01.2026 14:40
ja bych to videl na finale

smile É-myčka - Karolína smile
