Plíšková ve Štrasburku skončila v semifinále, Hradecká postoupila do finále čtyřhry

Karolína Plíšková poprvé po prosincové zlomenině ruky vyhrála tři zápasy po sobě a poprvé od loňského srpna si zahrála semifinále. Na 81. hráčku světa Kaju Juvanovou ale nestačila a prohrála 2-6 5-7.



Dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková nevstoupila do prvního vzájemného zápasu s Juvanovou dobře. Ztratila dvakrát servis a prohrála první set po osmadvaceti minutách.



Ve druhém se Plíšková hrající s obvázaným stehnem zlepšila. Za stavu 5-5 ale využila soupeřka brejkbol a podávala na vítězství v zápase. Přestože si Češka také vypracovala jeden brejkbol, o devět let mladší soupeřka jej odvrátila a využila hned první mečbol.



Plíšková ve Štrasburku nenaváže na triumf Barbory Krejčíkové z minulého roku. Dnes marně bojovala o 33. finále v kariéře, v němž by útočila na sedmnáctý titul.



V sezoně 2022, do které vstoupila až v březnu, má bilanci 5-7. Všech pět výher vybojovala na antuce. Na nadcházejícím French Open ji v prvním kole čeká domácí Tessah Andrianjafitrimovou.







21letá Juvanová hrála semifinále na turnaji WTA potřetí v kariéře a poprvé v něm uspěla. Ve svém premiérovém finále bude čelit bývalé světové jedničce Angelique Kerberové (h2h 1-0), kterou předloni porazila na French Open.



33letá Němka Kerberová dnes svém prvním semifinále od loňského srpna vedla 7-6 a 1-0 nad domácí Océane Dodinovou ve chvíli, kdy soupeřka vzdala. V sobotu bude usilovat o celkově 14. titul.



Hradecká je ve finále čtyřhry

Ve finále je alespoň tomu deblistka Lucie Hradecká spolu s indickou spoluhráčkou Saniou Mirzaovou, které porazily dvakrát 6:3 bělorusko-americký pár Lidzija Marozavová a Kaitlyn Christianová.



Šestatřicetiletá Hradecká s o rok mladší Mirzaovou hrají pátý letošní turnaj a pokaždé vyhrály minimálně dva zápasy a zahrály si semifinále. Do finále se dostaly zatím jen na zelené antuce v Charlestonu, kde na první společný titul nedosáhly.



V sobotu budou finálovými soupeřkami česko-indického páru brněnská rodačka Nicole Melicharová-Martinezová z USA a Australanka Darja Savilleová.



Trojnásobná grandslamová vítězka a dvojnásobná olympijská medailistka Hradecká má na kontě 26 deblových triumfů, loni v létě vyhrála dva turnaje s Marií Bouzkovou.

• WTA 250 ŠTRASBURK•

Francie, antuka, 251.750 dolarů

páteční výsledky (20. 05. 2022) • Dvouhra - semifinále • Juvanová (Slovin.) - Kar. Plíšková (1-ČR) 6-2 7-5 Kerberová (2-Něm.) - Dodinová (Fr.) 7-6(2) 1-0 / skreč D. • Čtyřhra - semifinále • Mirzaová/Hradecká (1-Indie/ČR) - Marozavová/Christianová (Běl./USA) 6-3 6-3