Po Davisově poháru bude v Ostravě i BJK Cup. Češky absolvují kvalifikaci na domácí půdě

Kvalifikační skupina B

RT Torax ARENA Ostrava-Poruba

10.⁠ ⁠4. 2025 Česko vs. Brazílie

11.⁠ ⁠4. 2025 Brazílie vs. Španělsko

12.⁠ ⁠4. 2025 Česko vs Španělsko — JSME ČESKÝ TENIS (@jsmeceskytenis) February 17, 2025