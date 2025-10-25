Počet zranění roste. Tenisté nejsou naši zaměstnanci, nemůžeme je víc chránit, říká šéf ATP
Poté, co ATP oznámila nový turnaj Masters 1000 v Saúdské Arábii od roku 2028, Gaudenzi odmítl kritiku předních hráčů ohledně celoroční dřiny. "Tenis je docela unikátní v tom, že hráč může odehrát jeden nebo sedm zápasů za dva týdny," řekl Gaudenzi novinářům.
"Působíme v prostředí, kde jsou hráči nezávislými dodavateli a sami si volí svůj program. Někteří se na velkých akcích prosadí a hrají méně turnajů. Jiní jich absolvují více, protože prohrávají dříve a potřebují zápasy."
Renovace si klade za cíl optimalizovat kalendář
Gaudenzi uvedl, že probíhající přepracování programu Vision 28 si klade za cíl optimalizovat kalendář a posílit "prémiový produkt" - grandslamy, podniky Masters a Turnaj mistrů - a zároveň zlepšit pravidla, aby si hráči sestavovali rozpisy "vodopádovým systémem" počínaje největšími turnaji.
"Provádíme revizi našich pravidel s cílem vytvořit nový produkt, Vision 28. Směr, kterým se ubíráme, je takový, že tenisté by měli hrát v jakémsi vodopádovém systému. Pokud jste tedy špičkový hráč, váš rozpis by měl začínat grandslamy, Masters a Turnajem mistrů," řekl.
"Když se vám nedaří nebo potřebujete zápasy, můžete hrát na turnajích kategorie ATP 500," doplnil. V tuto chvíli se do žebříčku počítají body ze čtyř grandslamů, osmi povinných podniků Masters a dalších sedm výsledků, obvykle z kategorií ATP 250 a 500.
Podle Gaudenziho by ATP mohla pomoct vytvořit lepší pravidla a prodloužit pauzu mezi sezonami pro hráče i fanoušky. Dodal ale, že "ochrana hráčů před nimi samotnými by vyžadovala zcela jinou strukturu, kde by byli tenisté zaměstnanci a tour by měla kontrolu nad tím, kdy hrají."
Zranění a omezená doba rekonvalescence
Tenisté včetně Jacka Drapera, Holgera Runeho, Alexandera Zvereva a Daniila Medveděva také zdůraznili zranění a omezenou dobu rekonvalescence, jelikož se turnaje Masters prodlužují na 12 dní. Problém je vidět i například na probíhajících akcích. V Basileji skončila tři ze čtyř pátečních čtvrtfinále skrečí.
Gaudenzi tyto obavy uznal, ale argumentoval, že otevřený systém, v němž si hráči rozhodují, kdy a kde budou soutěžit, nevyhnutelně vytváří nerovnoměrné pracovní vytížení.
Elitní tenisté hrají v povedených sezonách 80 zápasů, zatímco jiní se honí za zápasy a body v nižších patrech žebříčku. "Pokud je cílem spravedlivý rozsah, řekněme 70 až 85 zápasů ročně, pak někteří hráči budou přirozeně potřebovat více turnajů než jiní," řekl Gaudenzi.
Zatímco někteří hráči byli v minulosti mimo jiné i Gaudenzim kritizováni za to, že se účastní exhibičních turnajů v průběhu sezony, světová jednička Carlos Alcaraz minulý týden obhajoval svou účast na lukrativním Six Kings Slamu v Rijádu jako méně náročnou než běžné turnaje na okruhu.
Gaudenzi uvedl, že ATP bude i nadále zdokonalovat pravidla a mimosezónní období, ale základní rovnováha mezi svobodou hráčů a kontrolou ATP se pravděpodobně nezmění. "Pokud chcete dlouhou a úspěšnou kariéru, říkejte častěji 'ne' než 'ano' a postavte si svůj program s ohledem na ty největší turnaje," řekl. "Taková je realita a nakonec jsou to hráči, kdo si turnaje vybírá."
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře