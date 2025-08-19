Pocta pro Menšíka! Český teenager pojede na prestižní Laver Cup do San Francisca

DNES, 16:29
Jakub Menšík (19) bude druhým českým účastníkem v historii prestižní exhibice s názvem Laver Cup, která se letos uskuteční v americkém San Franciscu. Talentovaný teenager napodobí bývalou světovou čtyřku a aktuálního kapitána českého daviscupového týmu Tomáše Berdycha (39). Rodák z Prostějova si tak zahraje v týmu s Carlosem Alcarazem či Alexanderem Zverevem.
Jakub Menšík se zúčastní letošního Laver Cupu (© DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Menšík zazářil už v loňské průlomové sezoně a vstupenku na prestižní exhibiční akci si zřejmě vysloužil i šokujícím letošním triumfem na Masters v Miami a také debutem v TOP 20 žebříčku. Aktuálně 16. muž pořadí se pokusí evropskému týmu pomoct obhájit loňský triumf z Berlína.

Rodák z Prostějova bude bojovat po boku Alcaraze, Zvereva, Holgera Runeho, Caspera Ruuda a Flavia Cobolliho. Ve světovém výběru najdeme Taylora Fritze, Bena Sheltona, Tommyho Paula, Francese Tiafoea, Francisca Cerúndola a Joaa Fonsecu. Poprvé si roli kapitánů vyzkouší Yannick Noah (Evropa) a Andre Agassi (svět).

"Už jsem toho o Laver Cupu hodně slyšel. Je to velmi speciální akce. Reprezentovat Evropu společně s hráči jako Carlos a Sasha je pro mě splněný sen. Je mi ctí, že mohu být součástí týmu," řekl Menšík.

Z českých tenistů se v minulosti zúčastnil tohoto turnaje pouze Tomáš Berdych. Současný daviscupový kapitán a bývalý čtvrtý hráč světa hrál za Evropu v premiérovém ročníku 2017 v pražské O2 Areně.

Letošní ročník bude celkově osmým a uskuteční se od 19. do 21. září v americkém San Franciscu. Exhibiční turnaj je pojmenovaný po australské tenisové legendě Rodu Laverovi a spoluzakladatelem je další legenda Roger Federer.

Laver Cup každý rok střídá pro své dějiště evropský kontinent a zbytek světa. Už na jaře bylo oznámeno, že v příštím roce se vrátí do Londýna, kde se hrálo také před třemi lety.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

12
vojta912
19.08.2025 18:12
No zas tak prestižní evidentně není, když tam jede toto
pantera1
19.08.2025 16:35
Zlaté české dítě .
com
19.08.2025 16:43
A i zlaté brazilské dítě tam bude smile Vybraná společnost no smile
Preview.lover
19.08.2025 16:48
chybí už jen talent Kumstát
com
19.08.2025 16:53
ten si musi najit nakou soutez pro talenty

Lavór cup je jen pro zlatou mládež a kučeravce smile
pantera1
19.08.2025 17:03
Lavór kap já nemůžu
frenkie57
19.08.2025 18:03
Také jsem vyprskl smíchy. Povedené. Com je už zase ve formě.
pantera1
19.08.2025 18:18
Už tomu jinak neřeknu
annah
19.08.2025 18:06
Patik
19.08.2025 17:13
Zázračné česke dieťa
Reagovat
19.08.2025 17:17
Je v záři reflektorů, teď ho prožene starý pán na tréninku, dá mu cenné rady a úspěch je zaručen
Trojchyba_Mat
19.08.2025 18:04
Trochu ho proháněl, no... A pak podal ruku Josefíně
