Podivná scéna v Paříži. Bublik po proměněném mečbolu soupeře obloukem obešel

DNES, 21:03
ATP PAŘÍŽ – Alexander Bublik (28) si v prvním kole pařížského Masters poradil s Australanem Alexeiem Popyrinem (26) po setech 6:4, 6:3. Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi domácím Corentinem Moutetem (26) a šťastným poraženým z kvalifikace Reillym Opelkou (28). Vlnu diskusí však vyvolal moment, který následoval bezprostředně po proměněném mečbolu.
Profily hráčů
Bublik Alexander
Popyrin Alexei
Alexander Bublik v Paříži postoupil do druhého kola (@ Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Popyrin – Bublik 4:6, 3:6

Zápas prvního kola mezi Popyrinem a Bublikem skončil vítězstvím kazašského tenisty, mnohem větší zájem však mezi příznivci v hale i u televize vyvolal moment po proměněném mečbolu, kdy vítěz odmítl podat svému soupeři ruku.

Fanoušci zůstali zmateni, protože během zápasu nedošlo k žádnému viditelnému konfliktu. Jediný moment, který mohl Kazacha vyvést z míry, nastal ve druhém setu.

Bublik sice vedl po brzkém brejku 2:0, ale přišel o servis po výměně, v níž Popyrin dvakrát trefil pásku a ani jednou se neomluvil. Australan se místo toho radoval z vyrovnání a nadšeně zvedl pěst.

Bublik se nenechal rozhodit, rychle získal ztracený brejk zpět a po hodině a čtrnácti minutách zápas ukončil. U sítě si podal ruku pouze s rozhodčím a bez pozdravu odešel z kurtu, zatímco Popyrin odcházel opačným směrem.

Oba hráči na sebe narazili už letos na jaře v Madridu, kde Bublik rovněž zvítězil ve dvou setech. Tehdy si vyžádal přítomnost supervizora po sporném rozhodnutí, ale duel nakonec zvládl bez potíží.

A vítězství slavil i tentokrát, přestože se podle vlastních slov necítil v ideální formě. "Rozhodně jsem dnes nehrál nejlépe, ale tenis není o tom, že každý den hrajete perfektně. Je o tom, že vyhráváte i ve chvílích, kdy se necítíte dobře, zvlášť na novém místě," uvedl šestnáctý hráč světa.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Na starý typ kurtu Bercy jste zvyklí. Teď je všechno jiné – atmosféra, povrch. Nebylo to pro nás jednoduché, ale v klíčových momentech jsem byl stabilnější a využil své šance," dodal.

"Jsem spokojený s vítězstvím, i když ne úplně s výkonem. Servis mi moc nešel, ale výhra je výhra. Zkusím být příště lepší."

Osmadvacetiletý Bublik prožívá úspěšné období po jarním návratu mezi elitu. Po březnovém propadu mimo top 80 se dostal do finále challengeru v Phoenixu, vyhrál turnaj v Turíně a na Roland Garros si zahrál čtvrtfinále. Na trávě v Halle senzačně porazil Jannika Sinnera a získal titul, poté triumfoval ještě v Gstaadu, Kitzbühelu a čínském Hangzhou.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Amadeus1
27.10.2025 21:29
Bublik se s tím nepáře, něco jako naše Karča zLoun.
Reagovat
com
27.10.2025 21:38
spis je nakej divnej.. Nejdriv ma hemzy na Valentinka a ted tohle.. Trapak
Reagovat

