Podle australských médií se objevil pozitivní test mezi tenisty

Mezi více než tisícovkou tenistů a členů jejich doprovodu, kteří přicestovali do Austrálie na úvodní grandslamový turnaj sezony, se podle australských médií objevil první pozitivní test u některého z hráčů. Listu The Age to řekl šéf zdravotního úřadu pro Melbourne Brett Sutton, neupřesnil ale, zda se jedná o muže, či ženu. Úřady pouze potvrdily, že se nově objevily další čtyři případy, jejich počet tak vzrostl celkem na devět.