Podmínky v Šanghaji? Naprosto brutální, je to obrovská výzva, říká Djokovič
Z posledních 24 zápasů, které Djokovič odehrál, musel jen dvěma soupeřům gratulovat k postupu. Asi nepřekvapí, že jimi byli Carlos Alcaraz a Jannik Sinner.
A zatím si počíná velmi dobře i na turnaji v Šanghaji, kde je již v osmifinále. A to navzdory mimořádně náročným klimatickým podmínkám, které v Číně panují.
"Tohle platí pro všechny, ale je to brutální, když máte den co den 80% vlhkost, obzvlášť pro ty, kteří hrají ráno, kdy slunce všechno zhoršuje. Biologicky je pro mě náročnější a je obroská výzva se s tím vyrovnat," řekl Djokovič.
"Dnes tomu nebylo jinak, navíc jsem čelil výborně hrajícímu soupeři. Yannick odehrál neuvěřitelný zápas od samého začátku. Ale fanoušci mě neuvěřitelně podrželi. Prakticky celou dobu mě tlačili za výhrou, povzbuzovali. Nic víc jsem si přát nemohl," říkal po bitvě s Hanfmannem, která trvala dvě hodiny a 43 minut, Srb.
Djokovič také přiznal, že německý tenista byl v zápase blízko k vítězství. "Byl lepší než já set a půl. Já jsem mohl jen zůstat v zápase a pracovat na svých úderech, abych zůstal ve hře a přežil. Myslím, že jsem ke konci druhého setu začal lépe číst jeho podání. Vyvíjel na mě velký tlak a hrál velmi rychle. Jsem hrdý, že jsem tuto zkoušku zvládl."
Djokovič opakovaně vyzdvihl podporu čínského publika. "Tohle mě hodně motivovalo k tomu, abych letos přijel a hrál v Šanghaji. To, co se stalo v těchto dvou zápasech, je dobrým příkladem toho, jak jsem tady a v Číně obecně vítán."
Hvězdný tenista se pochvalně vyjadřoval především o svém servisu. "Pokud podáváte takhle, jako dnes já, je všechno jednodušší. Díky tomu jsem pořád na turnaji. Servis dělá rozdíl. I když jsou kurty a míčky pomalejší než loni, pokud se mi podání daří, je to pro soupeře složité."
Djokoviče čeká v boji o čtvrtfinále španělský tenista Jaume Munar, s kterým se rodák z Bělehradu utkal jen jednou, v roce 2018 zvítězil ve druhém kole French Open ve třech setech.
Proč má Djokovič přednost před Sinnerem? Six Kings Slam opět budí kontroverzi
