Pohádka bude mít šťastný konec. Který z bratranců vyhraje finále na Masters v Šanghaji?

Světová jednička Carlos Alcaraz na Masters v Šanghaji vůbec nestartoval a největší favorit, obhájce titulu a druhý hráč pořadí Jannik Sinner skrečoval třetí kolo. Po vypadnutí Itala se otevřela obrovská šance na triumf pro zbytek pavouka a senzačně se jí chopili dva hráči, se kterými ve finále rozhodně nikdo nepočítal. Arthur Rinderknech a Valentin Vacherot tak budou mít příležitost vybojovat v neděli svůj největší titul v kariéře.
Je nutno přiznat, že dříve bylo při dominanci Big Four velmi těžké ukořistit triumf na úrovni Masters. Po odchodu či úpadku legend je ale ovládnutí některé z prestižních tisícovek o něco snadnější, přestože teď na mužském okruhu dominují Alcaraz se Sinnerem. I v letošní sezoně jsme tak viděli několik překvapivých tažení žebříčkově níže postavených hráčů. Na druhou stranu senzační jízda Rinderknecha a Vacherota je skutečnou raritou a teprve potřetí v historii podniků Masters se ve finále utkají dva nenasazení tenisté (Hamburk 1996 a Paříž 2003).
Arthur Rinderknech nerozehrál letošní Masters v Šanghaji dobře, když ztratil úvodní set s Hamadem Medjedovičem, který si o chvíli předtím vyžádal pauzu na ošetření a 30letého francouzského tenistu tím rozhodil. Srbský protivník mu nicméně poté vzdal a tehdy odstartoval životní turnaj aktuálně 54. muže pořadí.
V dalších kolech totiž vyřadil Alexe Michelsena, světovou trojku Alexandera Zvereva, Jiřího Lehečku, Félixe Augera-Aliassimeho a také bývalého šampiona Daniila Medveděva v semifinále. Do rozhodujícího setu musel pouze proti Zverevovi a Medveděvovi. Po cestě do závěrečného kola porazil celkem pět nasazených soupeřů. Finále na nejvyšším okruhu absolvuje podruhé, na začátku sezony 2022 v Adelaide těsně nestačil na domácího Thanasiho Kokkinakise.
Zatímco úvodní polovinu sezony měl naproto katastrofální, v posledních měsících prožívá naopak nejlepší období své kariéry. Ani tak ale určitě nečekal, že by mohl letos postoupit do finále na úrovni Masters. Účast v souboji o titul v Šanghaji znamená, že bude debutovat v TOP 30 světového hodnocení. Přitom mu ještě docela nedávno hrozilo vypadnutí z elitní stovky žebříčku.
Kariéru sice nemá a asi ani nebude mít tak úspěšnou jako třeba Richard Gasquet či Gaël Monfils, nicméně v jednom ohledu je předčit může. Jeho krajané totiž nikdy nedokázali triumfovat na některém z podniků Masters, přestože měli obrovský talent i potenciál. Rinderknech je prvním francouzským finalistou na Masters po roce, Ugo Humbert loni na domácí půdě v Paříži nestačil na Alexandera Zvereva. Posledním francouzským šampionem na tisícovkách je Jo-Wilfried Tsonga (Toronto 2014).
Rinderknech – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Kitzbühel (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Šanghaj (finále)
Bilance: 31:31
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 14:14
Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 10:8 (kariérní 198:110)
Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 0:1)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)
Rinderknech – Rolex Shanghai Masters
Kariérní bilance: 7:2
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Peking (osmifinále)
Cesta turnajem: Medjedovič (6:7, 1:0 skreč), (28) Michelsen (6:3, 6:4), (3) Zverev (4:6, 6:3, 6:2), (15) Lehečka (6:3, 7:6), (12) Auger-Aliassime (6:3, 6:4), (16) Medveděv (4:6, 6:2, 6:4)
Za normálních okolností by nejspíše bylo tažení Rinderknecha hlavní tenisovou událostí, nicméně ještě více pohádkovou jízdu prožívá na Masters v Šanghaji jeho bratranec Valentin Vacherot. Šestadvacetiletý reprezentant Monaka musel začínat už v kvalifikačních bojích, do kterých se dokonce dostal až jako náhradník.
Příběh aktuálně 204. hráče světa je naprosto neskutečný. Včetně kvalifikace zvládl v Šanghaji už osm zápasů a porazil Alexandera Bublika, Tomáše Macháče či Holgera Runeho. Ta největší senzace přišla v semifinále, v němž skolil ve dvou setech zraněného čtyřnásobného šampiona a nejúspěšnějšího hráče všech dob Novaka Djokoviče.
Tento výsledek by mu měl úplně změnit kariéru. Před cestou do Šanghaje vlastnil jen jednu výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, ovšem nyní má jistý debut v TOP 60 žebříčku. Minimálně na následující sezonu si zajistil, že bude působit na hlavní tour a může dál sbírat zkušenosti proti nejlepším hráčům na světě.
Podobnou jízdu outsidera na Masters předvedl také Jerzy Janowicz v pařížské hale v roce 2012, polský ranař tehdy podlehl v souboji o titul Davidovi Ferrerovi. Vacherot je žebříčkově nejníže postaveným finalistou na Masters a také teprve druhým tenistou figurujícím mimo TOP 200 pořadí, který na jednom turnaji vyřadil tři nebo více hráčů elitní dvacítky (Tim van Rijthoven, triumf v Hertogenboschi 2022).
Vacherot – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Šanghaj (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Šanghaj (finále)
Bilance: 43:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 17:9
Bilance proti hráčům TOP 50-100: 2:1 (kariérní 3:5)
Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (kvalifikace), Wimbledon (kvalifikace), US Open (nehrál)
Vacherot – Rolex Shanghai Masters
Kariérní bilance: 6:0
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Djere (6:3, 6:4), (14) Bublik (3:6, 6:3, 6:4), (20) Macháč (6:0, 3:1 skreč), (27) Griekspoor (4:6, 7:6, 6:4), (10) Rune (2:6, 7:6, 6:4), (4) Djokovič (6:3, 6:4)
Vzájemná bilance: Rinderknech vede 1:0. Neuvěřitelný rodinný příběh dvou bratranců pozná v neděli svůj konec a z vítězství by se mohl radovat zkušenější Rinderknech. Vacherot sice po cestě do finále skolil výrazná jména, nicméně mírně favorizovaný Rinderknech si vede výkonnostně přece jen o chlup lépe. Každopádně je jisté, že podruhé v letošní sezoně bude někdo slavit svůj první kariérní triumf na nejvyšším okruhu zrovna na Masters. Vítěz tohoto finále naváže na prvenství Jakuba Menšíka v Miami.
Nedělní program
STADIUM COURT (od 08:00 SELČ)
1. Göransson/Michelsen (Švéd./USA) - Krawietz/Pütz (3-Něm.)
2. Rinderknech (Fr.) - Vacherot (Monako) / nejdříve v 10:30 SELČ
