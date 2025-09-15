POHLED: Berdych ukázal instinkt kapitána, duel s Američany ale naznačil jiný problém
Byla to jedna z těch báječných tenisových nocí, při kterých tenisový fanoušek nelitoval, že zůstal vzhůru až do rána. Skvělý Lehečka triumfem nad Taylorem Fritzem nakopnul naděje, mladík Jakub Menšík pak v podstatě zničil utrápeného Francese Tiafoea.
Ale zpět na zem. Že to dopadlo zdárně, vděčí Češi i několika faktorům, které se jindy mohou otočit proti nim. Američané sice mohou litovat, že neměli k dispozici zraněné Bena Sheltona a Tommyho Paula. Ale i bez dvou vysokých karet uhráli klíčový bod ve čtyřhře. Právě ta přitom měla pro český tým důležitou indicií pro konečné vítězství.
Nakonec to bylo Lehečkovo sebevědomí, Berdychův instinkt a Menšíkovo vykoupení, které převážilo výsledek zápasu na českou stranu. Otočku z 1:2 na 3:2 před dvěma závěrečnými dvouhrami cenily sázkové kanceláře kurzem šest k jedné.
Čtyřhra nebyl klíč
Každý, kdo viděl zápas čtyřhry, pochopil častá tvrzení o tom, že dobře sehraný deblový pár je vždycky silnější než dvojce sestavená i z výjimečných singlistů. Tomášovi Macháčovi s Jakubem Menšíkem se nedá upřít snaha, ale proti matadorům Ramovi s Krajickem, kterým je v součtu o 32 let víc, prostě tahali za kratší konec.
Rozdíl byl především ve hře na síti, kde si Češi v podstatě vůbec neškrtli.Tomáš Berdych zažil časy, kdy společně s Radkem Štěpánkem dělali klíčové body právě v deblu, jenže tehdejší Štěpánkova herní inteligence dělala rozdíl. Štěpánek byl v podstatě deblista.
Macháč a Menšík jsou možná dnes pro čtyřhru nejsilnější pár složený ze singlistů, ale na kurtu si rady nevěděli.V nominaci bývá pravidelně Adam Pavlásek, jenže toho jakoby se Berdych bál vytáhnout do boje. Na okruhu totiž nejstarší z české sestavy letos hraje s Polákem Janem Zielinskim.
Nehrající kapitán tak dostal možná nový nečekaný úkol: sestavit přesvědčivou deblovou dvojici, která v dramatech urve rozhodující bod. Pokud nemá v plánu posílat na kurt Pavláska, zbývají mu do pětičlenné nominace dvě volná místa. Nabízí se otestovat nejlepší čistě český deblový pár Petr Nouza – Patrik Rikl?
Možná, ale na to zřejmě dojde spíš až v další sezoně. Těžko bude Berdych improvizovat a brát do týmu nové členy, když už je letos na programu jen finálové klání.
Instinkt kapitána
Nový šéf českého tenisového národního týmu ale působil jako klidná síla a nakonec i díky jeho pro mnohé překvapivému tahu zápas Češi překlopili na svou stranu. Už když americký kapitán Bob Bryan odpovídal na dotazy k soupeři, zmínil, že protivník možná bude improvizovat v nasazení singlistů.
O Lehečkovi jako jedničce nebylo sporu, ten hraje aktuálně ve výjimečné formě. Pro rozhodující dvouhru měl však Berdych opravdu na výběr. Mohl na kurt poslat i energického Tomáše Macháče. Zvolil však mladíka Jakuba Menšíka, který se v zámoří viditelně trápil.
Na US Open hlavně fyzicky nezvládl pětisetovou bitvu s neznámým Ugo Blanchetem a v daviscupovém utkání prohrál oba své zápasy: naprosto hladce s Taylorem Friztem a pak i zmíněnou čtyřhru, ve které jistě ztratil spoustu sil.
Jenže Tomáš Berdych měl v hlavě jasno a určitě svou volbu svým svěřencům zdůvodnil. Věděl, že v náročném a dlouhém floridském večeru bude rozhodovat servis a na něm je Menšík výjimečný. Souboj s Francesem Tiafoem opravdu rozhodlo podání českého dlouhána, domácí tenista je jen jedinkrát dostal k brejkbolu (a uspěl).
Naopak Menšík si vypracoval hned 12 příležitostí, z nichž čtyři proměnil. Strategie vyšla.
Do finále jako favorité?
Ve středu se Češi dozví soupeře pro základní skupinu finálového turnaje. Je patrné, že budou patřit do okruhu favoritů. Jen obhájci trofeje z Itálie a také Španělé mají lepší trojici hráčů na soupisce. Ale i v soubojích s těmito soupeři by mohla rozřešit tajenku závěrečná čtyřhra.
Na začátku listopadu v italské Boloni čeká českou reprezentaci výzva a Berdycha úkol. Vymyslet složení deblové dvojice, která uhraje vítězné body. Ve třech utkáních finálového turnaje totiž právě čtyřhra bude znamenat třetinu úspěchu a za vyrovnaného stavu i vítězný bod.
