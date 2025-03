POHLED: Brány se zavírají. Djokovič se vysněného 25. grandslamu dočká těžko

Už to situaci jednou zažil. Psal se rok 2018 a Novak Djokovič (37) prohrává osmifinálový duel Australian Open s Korejcem Hyeonem Chungem (28), následně ztrácí i zápas druhého kola v Indian Wells s Japoncem Taro Danielem (32) a smutný hattrick tří porážek v řadě završuje v Miami s Francouzem Benoitem Pairem (35). Připomíná vám to něco?

Ano, v prakticky stejných časových dimenzích kráčí Novak Djokovič také o sedm let později. V semifinále Australian Open skončil na Alexandru Zverevovi, v Dauhá nestačil na Mattea Berrettiniho a v Indian Wells byl nad jeho síly Nizozemec Botic Van De Zandschulp.

Je tady ale jeden zásadní rozdíl. Novak Djokovič v květnu oslaví už 38. narozeniny, a i na zdánlivě nezničitelné legendě se začíná projevovat věk. Čím dál tím častěji stíhají těžce zkoušené tělo srbské hvězdy zdravotní trable, kvůli kterým není schopen podávat stoprocentní výkony.

Přes to všechno si dokázal splnil velký sen, když na olympiádě v Paříži získal v loňském roce po neskutečné bitvě s Carlosem Alcarazem vysněnou zlatou medaili. "Dal jsem do toho srdce, duši, tělo. Prostě všechno, abych vyhrál olympijské zlato. Byla to úžasná bitva, úžasný souboj," zářil štěstím šťastný Srb.

Na svou další vysněnou metu, kterou je zisk 25. grandslamového titulu a odpoutání se o Margaret Courtové, však už dosáhne jen velmi těžko. To nepřímo potvrzují i jeho slova po porážce v Indian Wells. "V posledních letech je pro mě řada věcí jiných. Snažím se hrát na určité úrovni, ale… Sem tam se mi povede pár dobrých turnajů, většinou je však to velký boj,“ přiznává Djokovič.

A situaci mu vůbec neulehčují zmiňované zdravotní problémy, až již v podobě natrženého břišního svalu, operace menisku, trhlině v hamstringu či dalších problémů, které výrazně zasahují do závěrečné fáze Djokovičovy kariéry.

A na hře tenisového génia se to projevuje. Nezvyklý počet laciných chyb, které byly u bezchybně hrajícího Novaka prakticky nemyslitelné, se objevují čím dál častěji. Příkladem budiž poslední zápas s Van De Zandschulpem, ve kterém si připsal pouhých 16 vítězných míčů oproti 37 nevynuceným chybám.

Jeho tři úhlavní rivalové už své kariéry uzavřeli. Roger Federer, Andy Murray a naposledy Rafael Nadal už tenisovému světu řekli své definitivní tenisové sbohem. Na posledního ze čtveřice mušketýrů to teprve čeká. Ať již však ten okamžik přijde kdykoliv, Novak Djokovič se oprávněně může titulovat nejlepším tenistou historie.

Jedna meta je ale přeci jen relativně blízko, a tou je zisk 100. turnajového triumfu. V silách nezdolného Srba to rozhodně je.

Je potřeba další důkaz jeho vytrvalosti? Pak věřte, že v elitní stovce světového žebříčku je za sedmým Djokovičem druhým nejstarším hráčem už jen o dva dny mladší Fabio Fognini, kterému patří 95. příčka.

Už jen kvůli tomu si Novak Djokovič zaslouží respekt a nesmírné uznání…

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.