POHLED: Katko, respekt! Siniaková se blýskla činem, který zaslouží potlesk a uznání

DNES, 21:15
Když Kateřina Siniaková (29) nastupovala v Indian Wells k osmifinálovému duelu s Elinou Svitolinovou (31), problikl na televizní grafice zajímavý údaj. Ten vypovídal o tom, že zatímco Ukrajinka na svou cestu do osmifinále potřebovala necelé čtyři hodiny, rodačka z Hradce Králové se mohla pochlubit více než trojnásobnou porcí.
Kateřina Siniaková zdraví diváky v Indian Wells (@ Mal Taam / Zuma Press / Profimedia)

"Nemám žádnou část těla, která by mě nebolela. Modlila jsem se, abych zápas dohrála, protože mě začala bolet kyčel, cítím zadní stehenní sval. Ty hodiny na kurtu jsou znát. Ale byla jsem v takovém transu." Těmito slovy hodnotila Siniaková šokující vítězství nad obhájkyní titulu, Ruskou Mirrou Andrejevovou.

Únava a vyčerpání si však českou bojovnici přece jen dostihly. V osmifinálovém duelu se Svitolinovou Češka marně hledala síly. S obvázanou nohou zjevně nestíhala konkurovat přesně hrající Ukrajince a po ztraceném prvním setu a stavu 1:1 ve druhém marný boj s osudem ukončila.

V tu chvíli bylo jasno. Siniaková s jistotou nenastoupí ani do semifinálového deblového duelu s parťačkou Taylor Townsendovou. Scénář byl jasný. Pojede se doléčit domů, dá si pár dní pauzy a znovu vyrazí do boje. Alespoň tak by postupovala drtivá většina jejích konkurentek.

A nejen v případě zranění. Řada hráček dá v případě, že se jim daří v singlu, přednost úspěchu ve své hlavní disciplíně a ušetření sil a svou deblovou parťačku v pozdní fázi turnaje nechá ve štychu. Takových případů se v minulosti odehrála celá řada.

S ničím takovým však na jedenáctinásobnou grandslamovou šampionku nechoďte. Druhý den po skrečovaném duelu se Svitolinovou nastoupila Siniaková navzdory zdravotním problémům do boje proti elitní italské dvojici Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová. Výsledek dvakrát 6:2 za hodinu hry není potřeba více rozebírat.

Daleko více než konečný stav vypovídá o povaze Siniakové její přístup. Každý z fanoušků, tenisových expertů i samotných hráček, Townsendovou nevyjímaje, by jistě bez mrknutí oka pochopil rozhodnutí Siniakové odstoupit z turnaje.

Česká legenda však jasně ukázala, co pro ni čtyřhra znamená a jak důležitá pro ni je. Ale je tu i další věc: už v minulosti se Siniaková několikrát rozpovídala o důležitosti kvalitního vztahu mezi deblovými parťačkami a pocitu zodpovědnosti, který z toho pramení. A teď názorně ukázala, že v jejím případě rozhodně nešlo o planá slova. A už jen za to si bezesporu zaslouží uznání a respekt.

A výsledek finálového klání proti kazašsko-srbskému páru Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová? Ten je v tomto ohledu prakticky podružný.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
MikesVienna
13.03.2026 21:54
Respekt
Kapitan_Teplak
13.03.2026 21:54
Mohla hrát, tak hrála. V téhle fázi turnaje celgem logické. Zase z toho nedělejme bůh ví co.
A těžko říct co je její hlavní disciplína.
Vlk-v-trave
13.03.2026 21:52
Hezke...;-) Od Kateriny to byl opravdu paradni a tenisove nezapomentutelny singlovy turnaj. Hodne stesti do finale.
com
13.03.2026 21:48
smile potlesk bysme měli, kdo dodá to uznání
Mantra
13.03.2026 21:49
Je libo vafličku?
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

