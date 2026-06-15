Žádné drama. Bouzková nedala Valentové šanci, v Nottinghamu hladce postupuje
Bouzková - Valentová 6:3, 6:3
Bouzková vstoupila do utkání velmi sebevědomě a svůj úvodní servis získala čistou hrou. Valentová měla s udržením vlastního podání starostí více, i díky hře na síti si ale dokázala poradit a srovnala. Mladší z obou tenistek, pro kterou šlo o první letošní duel na trávě, střídala vynikající údery s jednoduššími chybami. Čtvrtý game na podání vybojovala přes shodu, se zkušenější soupeřkou však držela kontakt a bylo vyrovnáno – 2:2.
Převahu na kurtu potvrdila Bouzková v šesté hře, kdy si vypracovala první brejkbol, aktivní hrou ho také bez problémů proměnila a šla do vedení 4:2. Vítězka letošního turnaje v Bogotě byla v dalším pokračování jistější hráčkou. Kratší údery soupeřky trestala vítěznými údery, sama si naopak počkala na chyby krajanky. Bez problémů potvrdila brejk a vedla už o tři gamy.
Bouzková mohla sadu uzavřít v osmé hře, kdy si na returnu vypracovala dva setboly, Valentová ale riskantní hrou oba odvrátila a snížila. Nebylo jí to ale nic platné, její rivalka působila naprosto sebevědomým dojmem, na servisu nedala mladé soupeřce žádnou šanci a za 45 minut získala první set hladce 6:3.
Valentová měla problémy dostat se při svém premiérovém letošním startu na trávě do tempa. Dopouštěla se celé řady nevynucených chyb, v prvních dvou gamech druhé sady uhrála jediný bod a rychle prohrávala 0:2. Bouzková měla i ve třetí hře šanci dost možná definitivně strhnout zápas na svou stranu, brejkovou šanci ale nevyužila a bylo sníženo.
Mrzet to zkušenější Češku mohlo o to více, že v páté hře se poprvé na svém podání dostala do problémů, když prohrávala 15:40. Valentová hned svou první možnost na prolomení soupeřčina podání v zápase proměnila a srovnala na 3:3. Vzápětí jí ale vůbec nevyšla sedmá hra. Dvojchybou a dalšími nevynucenými chybami velmi jednoduše přišla podruhé v setu o podání a znovu musela dotahovat.
Bouzková už ale žádné další problémy nepřipustila, v deváté hře mladé rivalce znovu vzala servis a po hodině a 38 minutách mohla slavit postup do druhého kola.
Komentáře
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Marie dneska hrála jen to co potřebovala takže věřím že se může ještě zlepšit. Bude to nutné pokud nechce v příštím kole schytat výprask od britské trávařky ...
Brown ma jasne prednost :-) lepe receno jeho dnesni sverenec...
Vysledkove me to ale neprekvapuje. Maruska je zkusenejsi, ale hlavne na trave sikovnejsi :-) Tak Marusko jeste jeden a pak uz jen odevzdat jahody Barkovovi. :-)
Do druhého setu nastoupila ještě zakriknuteji
Tereza se teda brutalne propada zebrickem, potrebovala by nekde ziskat nejaky slusny body. Wimbledon?