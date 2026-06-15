Žádné drama. Bouzková nedala Valentové šanci, v Nottinghamu hladce postupuje

DNES, 13:56
Aktuality 23
WTA NOTTINGHAM - Marie Bouzková si na travnatém podniku v Nottinghamu zahraje druhé kolo. V českém derby přehrála krajanku Terezu Valentovou 6:3, 6:3 a její další soupeřkou bude vítězka britského souboje mezi držitelkami divokých karet Harriet Dartovou a Katie Boulterovou.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Valentova Tereza
Marie Bouzková si zajistila postup do druhého kola (@ Owen Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bouzková - Valentová 6:3, 6:3

Bouzková vstoupila do utkání velmi sebevědomě a svůj úvodní servis získala čistou hrou. Valentová měla s udržením vlastního podání starostí více, i díky hře na síti si ale dokázala poradit a srovnala. Mladší z obou tenistek, pro kterou šlo o první letošní duel na trávě, střídala vynikající údery s jednoduššími chybami. Čtvrtý game na podání vybojovala přes shodu, se zkušenější soupeřkou však držela kontakt a bylo vyrovnáno – 2:2.

Převahu na kurtu potvrdila Bouzková v šesté hře, kdy si vypracovala první brejkbol, aktivní hrou ho také bez problémů proměnila a šla do vedení 4:2. Vítězka letošního turnaje v Bogotě byla v dalším pokračování jistější hráčkou. Kratší údery soupeřky trestala vítěznými údery, sama si naopak počkala na chyby krajanky. Bez problémů potvrdila brejk a vedla už o tři gamy.

Bouzková mohla sadu uzavřít v osmé hře, kdy si na returnu vypracovala dva setboly, Valentová ale riskantní hrou oba odvrátila a snížila. Nebylo jí to ale nic platné, její rivalka působila naprosto sebevědomým dojmem, na servisu nedala mladé soupeřce žádnou šanci a za 45 minut získala první set hladce 6:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Valentová měla problémy dostat se při svém premiérovém letošním startu na trávě do tempa. Dopouštěla se celé řady nevynucených chyb, v prvních dvou gamech druhé sady uhrála jediný bod a rychle prohrávala 0:2. Bouzková měla i ve třetí hře šanci dost možná definitivně strhnout zápas na svou stranu, brejkovou šanci ale nevyužila a bylo sníženo.

Mrzet to zkušenější Češku mohlo o to více, že v páté hře se poprvé na svém podání dostala do problémů, když prohrávala 15:40. Valentová hned svou první možnost na prolomení soupeřčina podání v zápase proměnila a srovnala na 3:3. Vzápětí jí ale vůbec nevyšla sedmá hra. Dvojchybou a dalšími nevynucenými chybami velmi jednoduše přišla podruhé v setu o podání a znovu musela dotahovat.

Bouzková už ale žádné další problémy nepřipustila, v deváté hře mladé rivalce znovu vzala servis a po hodině a 38 minutách mohla slavit postup do druhého kola.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Nottinghamu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

23
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Salamander134-
15.06.2026 15:00
Hraje Pliskova proti Bejlek dneska?
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tommr
15.06.2026 14:57
Loni v Praze Tereza sice taky prohrála ale byl to vyrovnanej zápas. Dneska byla Tereza hodně špatná a pro Marii nebyla rovnocennou soupeřkou ...
Marie dneska hrála jen to co potřebovala takže věřím že se může ještě zlepšit. Bude to nutné pokud nechce v příštím kole schytat výprask od britské trávařky ...
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Vlk-v-trave
15.06.2026 14:45
Maruska pekne :-)
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PTP
15.06.2026 14:49
Marušku má Míša, ty máš Hynaise
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Mac
15.06.2026 14:24
tak maturita ji asi zlikvidovala veškeré sebevědomí...
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Alexandris
15.06.2026 14:03
Titulek by měl znít: Tereza nedala Marušce šanci prohrát
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Mony
15.06.2026 13:54
Tak se nám ty Češky v Nottinghamu pěkně vymlátí ..
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aligo
15.06.2026 14:20
Trapáci
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Serpens
15.06.2026 13:52
No nic, Tereza v těžkém útlumu, upřeme pozornost k Elišce Říjnové ...
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Mony
15.06.2026 13:55
Marie má s trávou větší a úspěšné zkušenosti
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Serpens
15.06.2026 13:56
Obávám se, že dnešní zápas na jednu branku ve stínu celé sezóny nelze svádět jen na trávu.
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Alexandris
15.06.2026 13:57
Nejhorší výkon Valentové, nevěří si, kazí v jasných vítězných pozicích.....
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Vlk-v-trave
15.06.2026 13:07
Marusku vezmu ze zaznamu jak misa...
Brown ma jasne prednost :-) lepe receno jeho dnesni sverenec...
Vysledkove me to ale neprekvapuje. Maruska je zkusenejsi, ale hlavne na trave sikovnejsi :-) Tak Marusko jeste jeden a pak uz jen odevzdat jahody Barkovovi. :-)
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Serpens
15.06.2026 13:02
Terka, u té už ten tenis působí vyloženě nepatřičně na úrovni WTA, není tam žádná účinná zbraň. Začíná tímhle projevem nepříjemně připomínat Lindu Fruhvirtovou.
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Alexandris
15.06.2026 14:00
To zase ještě ne, ale ten útlum , ztráta agresivity....
Do druhého setu nastoupila ještě zakriknuteji
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Serpens
15.06.2026 14:03
Co všechno udělá (ne)sebevědomí
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PTP
15.06.2026 14:45
S přibývajícím vzděláním u toho moc přemýšlí, Saša by ti to taky řekl.
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jih
15.06.2026 15:03
To jo, Lindasmile má jenom základku a jak to mydlí (někdy).
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PTP
15.06.2026 15:05
Linda je přirozeně inteligentní! A přirození má určitě taky hezký.
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tommr
15.06.2026 13:01
Český derby je zatím slabota. Na Tereze je vidět že jí tráva nevoní a tak Marii stačil průměrnej výkon na zisk prvního setu ...
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aligo
15.06.2026 13:13
Tezere letos nevoní nic
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Diabolique
15.06.2026 12:41
Nedrzi :-(
Tereza se teda brutalne propada zebrickem, potrebovala by nekde ziskat nejaky slusny body. Wimbledon?
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Serpens
15.06.2026 12:17
Hnus, takovéhle losy, fuj.
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